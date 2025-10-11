https://ukraina.ru/20251011/my-stali-zametno-sovershenstvovat-zaimstvovannoe--anatoliy-vasserman-ob-istorii-voennykh-tekhnologiy-1069699593.html

"Мы стали заметно совершенствовать заимствованное" — Анатолий Вассерман об истории военных технологий

"Мы стали заметно совершенствовать заимствованное" — Анатолий Вассерман об истории военных технологий

Исторический путь развития российских военных технологий демонстрирует способность не только "догонять" Запад, но и совершенствовать заимствованные образцы, создавая собственную передовую школу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

Отмечая, что до конца 1930-х годов СССР активно копировал западные вооружения, эксперт подчеркнул важный результат этого процесса. "В итоги мы стали заметно совершенствовать заимствованное и создавать новое с нуля", — заявил Вассерман.В качестве яркого примера он привел историю с авиационным двигателем. "Позаимствовали мы мотор "Испано-Сюиза-12Ybrs" в 1938 году, а уже в 1940 году наши модификации этого двигателя имели большую мощность, чем французские модификации того же 1940 года", — констатировал депутат.Вассерман напомнил, что в советское время было модно говорить, что по каким-то направлениям "мы от Запада отстали навсегда", но сейчас ситуация кардинально изменилась. "А я могу сказать, что если сейчас у нас не появится новый [Михаил] Горбачев, то американцы по большинству военных технологий отстанут навсегда", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.

