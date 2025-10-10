Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине - 10.10.2025 Украина.ру
Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине
Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине - 10.10.2025
Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине
Российские военные в ночь на пятницу ударили ракетами и бомбами по целям в регионах Украины, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-10T07:30
2025-10-10T07:32
Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине

07:30 10.10.2025 (обновлено: 07:32 10.10.2025)
 
Российские военные в ночь на пятницу ударили ракетами и бомбами по целям в регионах Украины, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру
"И снова удар по Киеву. <...> Взрывы в Каневе. <...> Несколько ракет поразили цели в Кременчуге! <...> Ракетный удар по Кривому Рогу! <...> По меньшей мере два "Кинжала" прилетели по цели в Днепропетровске! <...> Ракетный удар по Днепропетровской области. <...> Прилёт ракеты по цели в Кировоградской области", - перечислили в постах канала.
Также военные ударили управляемыми авиабомбами по целям в Запорожье и нанесли ракетный удар по Каменскому (Днепродзержинску).
Власти Киева жалуются на "сложную" ситуацию с энергоснабжением в столице. Местные телеграм-каналы пишут, что обесточено до 70 процентов города. В связи с блэкаутом в Киеве введены ограничения в работе метрополитена.
О частичном блэкауте пишут паблики и в Днепропетровске.
На территории Сумской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии Причина — последствия атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщили в компании "Сумыоблэнерго".
Также жителей Запорожья призвали временно ограничить потребление газа.
Украинские мониторинговые телеграм-каналы отмечают, что всего за ночь ВС РФ атаковали не менее десяти энергетических объектов Украины.
Ранее Минэнерго Украины выпустило официальное заявление о массированной атаке по энергоинфраструктуре, вызвавшей перебои с электроэнергией в различных регионах.
Накануне ВС России нанесли массированные удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. О том, почему удары по украинской энергетике стали системными, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Лента новостейМолния