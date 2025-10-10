https://ukraina.ru/20251010/tma-nakryla-kiev-i-dnepropetrovsk-vs-rf-udarili-bombami-i-raketami-po-ukraine-1069899424.html

Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине

Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине - 10.10.2025 Украина.ру

Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине

Российские военные в ночь на пятницу ударили ракетами и бомбами по целям в регионах Украины, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-10T07:30

2025-10-10T07:30

2025-10-10T07:32

новости

украина

киев

днепропетровск

иван лизан

минэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg

"И снова удар по Киеву. <...> Взрывы в Каневе. <...> Несколько ракет поразили цели в Кременчуге! <...> Ракетный удар по Кривому Рогу! <...> По меньшей мере два "Кинжала" прилетели по цели в Днепропетровске! <...> Ракетный удар по Днепропетровской области. <...> Прилёт ракеты по цели в Кировоградской области", - перечислили в постах канала.Также военные ударили управляемыми авиабомбами по целям в Запорожье и нанесли ракетный удар по Каменскому (Днепродзержинску).Власти Киева жалуются на "сложную" ситуацию с энергоснабжением в столице. Местные телеграм-каналы пишут, что обесточено до 70 процентов города. В связи с блэкаутом в Киеве введены ограничения в работе метрополитена.О частичном блэкауте пишут паблики и в Днепропетровске.На территории Сумской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии Причина — последствия атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". Также жителей Запорожья призвали временно ограничить потребление газа.Украинские мониторинговые телеграм-каналы отмечают, что всего за ночь ВС РФ атаковали не менее десяти энергетических объектов Украины.Ранее Минэнерго Украины выпустило официальное заявление о массированной атаке по энергоинфраструктуре, вызвавшей перебои с электроэнергией в различных регионах.Накануне ВС России нанесли массированные удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. О том, почему удары по украинской энергетике стали системными, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.

украина

киев

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, днепропетровск, иван лизан, минэнерго