Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/palo-serebryanskoe-lesnichestvo-nachinaetsya-bitva-za-krasnyy-liman-voennyy-ekspert-o-prodvizhenii-vs-rf-1069881937.html
Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ
Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ - 10.10.2025 Украина.ру
Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ
Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. Группировка войск "Восток" двигается паровым катком на запад и сметает долговременную оборону противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
2025-10-10T06:10
2025-10-10T06:10
новости
россия
красный лиман
купянск
украина.ру
вооруженные силы украины
вкс
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_661440c3dd693298a5d32bc0fa851c5a.jpg
Носков рассказал о боях за Красноармейск и Славянско - Дружковско - Константиновскую агломерацию. "Мы уже видим заходы в Константиновку, фронт приближается к Дружковке. И ситуация сложилась гораздо лучше благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем", — рассказал эксперт.Он сообщил, что незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли тяжелые продолжительные бои. Под Купянском для ВСУ складывается тяжелая ситуация, начинается битва за Красный Лиман, добавил Носков."И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону", — констатировал аналитик.По мнению собеседника Украина.ру, группировка "Днепр", после "долгого спокойствия" летом, "проснулась" и продвигается в сложной местности. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил Владимир Носков.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251009/kultivirovanie-nenavisti-eksperty-o-manipulyatsiyakh-zapada-i-ego-vine-v-bratoubiystvennom-konflikte-1069808615.html
россия
красный лиман
купянск
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c73fa60f79e745f9f40260c373e8be1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, красный лиман, купянск, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, главные новости, военный эксперт, новости украины, купянское направление
Новости, Россия, Красный Лиман, Купянск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВКС, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Главные новости, военный эксперт, Новости Украины, Купянское направление

Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ

06:10 10.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. Группировка войск "Восток" двигается паровым катком на запад и сметает долговременную оборону противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Носков рассказал о боях за Красноармейск и Славянско - Дружковско - Константиновскую агломерацию. "Мы уже видим заходы в Константиновку, фронт приближается к Дружковке. И ситуация сложилась гораздо лучше благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем", — рассказал эксперт.
Он сообщил, что незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли тяжелые продолжительные бои. Под Купянском для ВСУ складывается тяжелая ситуация, начинается битва за Красный Лиман, добавил Носков.
"И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону", — констатировал аналитик.
По мнению собеседника Украина.ру, группировка "Днепр", после "долгого спокойствия" летом, "проснулась" и продвигается в сложной местности. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил Владимир Носков.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вчера, 06:53
Культивирование ненависти. Эксперты о манипуляциях Запада и его вине в братоубийственном конфликтеВ экспертном сообществе обсуждают, как долго может продлиться гражданская война в умах после того, как перестанут стрелять. И думают над тем, что нужно сделать, чтобы стрелять перестали
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКрасный ЛиманКупянскУкраина.руВооруженные силы УкраиныВКССВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеГлавные новостивоенный экспертНовости УкраиныКупянское направление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
06:10Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ
06:00"Под шумок можно и сдать": Носков рассказал, почему ВСУ не будут долго удерживать Северск
05:50Второй котел вокруг Славянска и Краматорска: Юрий Кнутов о скором окружении агломерации
05:40После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс
05:34Имперцы и неимперцы: Украинский институт нацпамяти меряет черепа Петру Первому и декабристам
05:30Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
05:20"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
05:15"Томагавк" могут заменить "Барракудой": эксперт о передаче Украине американских крылатых ракет
05:10"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях
05:10Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа
05:05Польша говорит "хватит". Половина поляков считает помощь беженцам c Украины чрезмерной
05:00Убийцы крылатых ракет: Кнутов назвал самые эффективные системы ПВО против "Барракуд" и "Томагавков"
04:50"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": военный эксперт о крахе системы снабжения ВСУ
04:47В Киеве готовятся к ядерной войне. Эксперты и политики об истинных целях Запада
04:45Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы
04:40"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике
04:35Как милитаризация Запада губит экологию. Заговор леваков или неудобная для военных лоббистов реальность
04:31После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов
04:30"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
Лента новостейМолния