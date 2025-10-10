https://ukraina.ru/20251010/palo-serebryanskoe-lesnichestvo-nachinaetsya-bitva-za-krasnyy-liman-voennyy-ekspert-o-prodvizhenii-vs-rf-1069881937.html

Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ

Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ - 10.10.2025 Украина.ру

Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ

Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. Группировка войск "Восток" двигается паровым катком на запад и сметает долговременную оборону противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков

2025-10-10T06:10

2025-10-10T06:10

2025-10-10T06:10

новости

россия

красный лиман

купянск

украина.ру

вооруженные силы украины

вкс

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_661440c3dd693298a5d32bc0fa851c5a.jpg

Носков рассказал о боях за Красноармейск и Славянско - Дружковско - Константиновскую агломерацию. "Мы уже видим заходы в Константиновку, фронт приближается к Дружковке. И ситуация сложилась гораздо лучше благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем", — рассказал эксперт.Он сообщил, что незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли тяжелые продолжительные бои. Под Купянском для ВСУ складывается тяжелая ситуация, начинается битва за Красный Лиман, добавил Носков."И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону", — констатировал аналитик.По мнению собеседника Украина.ру, группировка "Днепр", после "долгого спокойствия" летом, "проснулась" и продвигается в сложной местности. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил Владимир Носков.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251009/kultivirovanie-nenavisti-eksperty-o-manipulyatsiyakh-zapada-i-ego-vine-v-bratoubiystvennom-konflikte-1069808615.html

россия

красный лиман

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красный лиман, купянск, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, главные новости, военный эксперт, новости украины, купянское направление