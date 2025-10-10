"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве - 10.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251010/ogulnye-antirossiyskie-obvineniya-prekratilis-kakie-signaly-ssha-zametil-postpred-rf-v-zheneve-1069905104.html
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве - 10.10.2025 Украина.ру
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве
США прекратили выдвигать претензии в контексте украинского кризиса, а также выразили заинтересованность в возобновлении диалога с Москвой по разоружению. Об этом 10 октября сообщил представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
По его словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении рабочих контактов с Москвой, которые пока остаются ограниченным и касаются лишь вопросов взаимного участия."В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом", – заявил Гатилов во время беседы с изданием "Известия".Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ после истечения срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова придерживаться обозначенных в документе ограничений еще в течение года. Но это будет выполняться при условии, что Вашингтон поступит аналогичным образом.О других новостях к сегодняшнему утру — Главное за ночь 10 октября.
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве

09:51 10.10.2025 (обновлено: 10:39 10.10.2025)
 
США прекратили выдвигать претензии в контексте украинского кризиса, а также выразили заинтересованность в возобновлении диалога с Москвой по разоружению. Об этом 10 октября сообщил представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
По его словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении рабочих контактов с Москвой, которые пока остаются ограниченным и касаются лишь вопросов взаимного участия.
"В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом", – заявил Гатилов во время беседы с изданием "Известия".
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ после истечения срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова придерживаться обозначенных в документе ограничений еще в течение года. Но это будет выполняться при условии, что Вашингтон поступит аналогичным образом.
Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 годаНобелевский комитет в Осло назовёт имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года в пятницу 10 октября. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
О других новостях к сегодняшнему утру — Главное за ночь 10 октября.
Лента новостейМолния