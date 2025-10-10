https://ukraina.ru/20251010/ogulnye-antirossiyskie-obvineniya-prekratilis-kakie-signaly-ssha-zametil-postpred-rf-v-zheneve-1069905104.html

"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве

"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве - 10.10.2025 Украина.ру

"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве

США прекратили выдвигать претензии в контексте украинского кризиса, а также выразили заинтересованность в возобновлении диалога с Москвой по разоружению. Об этом 10 октября сообщил представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

2025-10-10T09:51

2025-10-10T09:51

2025-10-10T10:39

новости

москва

россия

вашингтон

владимир путин

оон

сво

украина

ситуация на украине

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/45/1014364561_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3bcc999fe752c143a5f98ec09427b033.jpg

По его словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении рабочих контактов с Москвой, которые пока остаются ограниченным и касаются лишь вопросов взаимного участия."В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом", – заявил Гатилов во время беседы с изданием "Известия".Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ после истечения срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова придерживаться обозначенных в документе ограничений еще в течение года. Но это будет выполняться при условии, что Вашингтон поступит аналогичным образом.О других новостях к сегодняшнему утру — Главное за ночь 10 октября.

https://ukraina.ru/20251010/pyatnichnoe-10-oktyabrya-v-oslo-nazovut-laureata-nobelevskoy-premii-mira-2025-goda-1069903797.html

москва

россия

вашингтон

украина

сша

женева

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, вашингтон, владимир путин, оон, сво, украина, ситуация на украине, сша, кризис, диалог, антироссийские санкции, женева, ядерное оружие, ядерная безопасность, дснв