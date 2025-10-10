https://ukraina.ru/20251010/ogulnye-antirossiyskie-obvineniya-prekratilis-kakie-signaly-ssha-zametil-postpred-rf-v-zheneve-1069905104.html
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве - 10.10.2025 Украина.ру
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве
США прекратили выдвигать претензии в контексте украинского кризиса, а также выразили заинтересованность в возобновлении диалога с Москвой по разоружению. Об этом 10 октября сообщил представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
2025-10-10T09:51
2025-10-10T09:51
2025-10-10T10:39
новости
москва
россия
вашингтон
владимир путин
оон
сво
украина
ситуация на украине
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/45/1014364561_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3bcc999fe752c143a5f98ec09427b033.jpg
По его словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении рабочих контактов с Москвой, которые пока остаются ограниченным и касаются лишь вопросов взаимного участия."В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом", – заявил Гатилов во время беседы с изданием "Известия".Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ после истечения срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова придерживаться обозначенных в документе ограничений еще в течение года. Но это будет выполняться при условии, что Вашингтон поступит аналогичным образом.О других новостях к сегодняшнему утру — Главное за ночь 10 октября.
https://ukraina.ru/20251010/pyatnichnoe-10-oktyabrya-v-oslo-nazovut-laureata-nobelevskoy-premii-mira-2025-goda-1069903797.html
москва
россия
вашингтон
украина
сша
женева
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/45/1014364561_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_7bcda96fb6c8f4eee365bebd6d85791a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, вашингтон, владимир путин, оон, сво, украина, ситуация на украине, сша, кризис, диалог, антироссийские санкции, женева, ядерное оружие, ядерная безопасность, дснв
Новости, Москва, Россия, Вашингтон, Владимир Путин, ООН, СВО, Украина, ситуация на Украине, США, кризис, диалог, антироссийские санкции, Женева, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ДСНВ
"Огульные антироссийские обвинения прекратились": какие сигналы США заметил постпред РФ в Женеве
09:51 10.10.2025 (обновлено: 10:39 10.10.2025)
США прекратили выдвигать претензии в контексте украинского кризиса, а также выразили заинтересованность в возобновлении диалога с Москвой по разоружению. Об этом 10 октября сообщил представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов