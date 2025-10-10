Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же - 10.10.2025 Украина.ру
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же - 10.10.2025 Украина.ру
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
2025-10-10T10:27
2025-10-10T10:30
Эксперт объяснил, почему самым "горячим" направлением является Покровский (Красноармейский) участок фронта, и какая "фобия ВСУ" навлекла беду на оккупированную противником Дружковку.Говоря о фронтовых событиях минувшей ночи, стоит отметить, что российская армия нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Основным направлением ударов стали Киев, Запорожье, Днепропетровск. Зафиксированы поражения объектов и в других регионах Украины.В итоге весь Киева остался без света, на правом отмечены перебои. Есть проблемы с водой. Резко подорожали услуги такси.
видео, киев, украина, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, всу, потери всу, фронт, фронт на украине сейчас, украинский фронт, запорожье, украина.ру
Видео, Киев, Украина, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, фронт, фронт на Украине сейчас, украинский фронт, Запорожье, Украина.ру

Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же

10:27 10.10.2025 (обновлено: 10:30 10.10.2025)
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
Эксперт объяснил, почему самым "горячим" направлением является Покровский (Красноармейский) участок фронта, и какая "фобия ВСУ" навлекла беду на оккупированную противником Дружковку.
Александр Матюшин Варяг
12 сентября, 16:37
Как коррупция на Украине помогает продвижению ВС России в Днепропетровской области — "Варяг" Матюшин
Говоря о фронтовых событиях минувшей ночи, стоит отметить, что российская армия нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Основным направлением ударов стали Киев, Запорожье, Днепропетровск. Зафиксированы поражения объектов и в других регионах Украины.
В итоге весь Киева остался без света, на правом отмечены перебои. Есть проблемы с водой. Резко подорожали услуги такси. Подробнее об этом — в материале В Киеве "погасили свет". Баллистика и "Герани" выбивают украинскую энергетику.
