Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.

Эксперт объяснил, почему самым "горячим" направлением является Покровский (Красноармейский) участок фронта, и какая "фобия ВСУ" навлекла беду на оккупированную противником Дружковку.Говоря о фронтовых событиях минувшей ночи, стоит отметить, что российская армия нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Основным направлением ударов стали Киев, Запорожье, Днепропетровск. Зафиксированы поражения объектов и в других регионах Украины.В итоге весь Киева остался без света, на правом отмечены перебои. Есть проблемы с водой. Резко подорожали услуги такси. Подробнее об этом — в материале В Киеве "погасили свет". Баллистика и "Герани" выбивают украинскую энергетику.

