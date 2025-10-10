https://ukraina.ru/20251010/ne-roy-yamu-drugomu-aleksandr-matyushin-rasskazal-kak-ulovka-vsu-srabotala-protiv-nikh-zhe-1069907281.html
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же - 10.10.2025 Украина.ру
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
2025-10-10T10:27
2025-10-10T10:27
2025-10-10T10:30
видео
киев
украина
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
всу
потери всу
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069906864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52ed52a69b8feadca9072159a3628488.jpg
Эксперт объяснил, почему самым "горячим" направлением является Покровский (Красноармейский) участок фронта, и какая "фобия ВСУ" навлекла беду на оккупированную противником Дружковку.Говоря о фронтовых событиях минувшей ночи, стоит отметить, что российская армия нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Основным направлением ударов стали Киев, Запорожье, Днепропетровск. Зафиксированы поражения объектов и в других регионах Украины.В итоге весь Киева остался без света, на правом отмечены перебои. Есть проблемы с водой. Резко подорожали услуги такси. Подробнее об этом — в материале В Киеве "погасили свет". Баллистика и "Герани" выбивают украинскую энергетику.
https://ukraina.ru/20250912/kak-korruptsiya-na-ukraine-pomogaet-prodvizheniyu-vs-rossii-v-dnepropetrovskoy-oblasti--varyag-matyushin-1068582750.html
киев
украина
украинский фронт
запорожье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069906864_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c421128b67adcceb819be9a66c6f55d8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, киев, украина, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, всу, потери всу, фронт, фронт на украине сейчас, украинский фронт, запорожье, украина.ру
Видео, Киев, Украина, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, фронт, фронт на Украине сейчас, украинский фронт, Запорожье, Украина.ру
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них же
10:27 10.10.2025 (обновлено: 10:30 10.10.2025)
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.