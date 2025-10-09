https://ukraina.ru/20251009/na-dne-avtor-ukrainskikh-eroticheskikh-romanov-prizval-aktivnee-bombit-goroda-s-russkoyazychnym-1069857556.html

На дне. Автор украинских эротических романов призвал активнее бомбить города с русскоязычным населением

На дне. Автор украинских эротических романов призвал активнее бомбить города с русскоязычным населением

Украиноязычная интеллигенция дошла до своего интеллектуального дна и открыто высказала все, что "накипело": надо расстреливать русскоязычных сограждан на Украине, чтобы... заставить говорить их на мове. Об этом заявил писатель Виталий Капранов в интервью ведущей телеканала "Большой Львов"

Он напрямую связал количество русскоязычных беженцев в "месте Льва" с недавними ракетными ударами ВКС России по столице Галичины.Примечательно, что братья Капрановы (один из дуэта умер в 2024 году) даже у галичан не считаются чистопородными "ариями", несмотря на многолетнее размахивание желто-голубым флагом и популяризацию украинского языка через эротическую литературу собственного сочинения. Это и понятно: Капрановы родились в Молдавии, жили и росли в Очакове, украинского языка не изучали в принципе, а свою творческую деятельность начали в Москве, где в начале 90-х издавали газету "Тынды-Рынды". Там же начали писать свой первый эротический роман "Кобзарь 2000". Правда, книга так и не была издана в РФ, после чего братья разобидели и переехали жить на Украину, сообщив что теперь считают себя истинными украинцами. Тут они создали несколько украиномовных проектов - от рассылки книг на украинском языке почтой и заканчивая конкурсами остросюжетной украинской фантастики. Ну, а после двух майданов бывшие студенты Московского энергетического института стали горячими апологетами насильственной украинизации и европейской интеграции. Они так хотели сойти за своих у наследников бандеровских полицаев, что в 2011 году записались в националистическую организацию "Тризуб" имени Степана Бандеры"* - в знак протеста против пророссийского режима на Украине. А в честь своего бандеровского бриса основали Всеукраинский конкурс двойников Тараса Шевченко. Видимо, в честь Бандеры постеснялись… Зато сейчас больную фантазию одного из Капрановых ничего не сдерживает - все моральные тормоза давно сняты. Поэтому он во львовском эфире наболтал много интересных вещей.Во-первых, признал, что на украинском многие граждане начали разговаривать от страха, а совсем не от большой любви к мове и неньке. По его словам, в 2022 году "все испугались и стали украиноязычными". А теперь страх прошел, люди "расправили плечи" и вернулись к родному русскому языку. Чтобы не было реванша русского языка, называющий себя "писателем" (это те, кого Сталин называл "инженерами человеческих душ") призывает... усилить обстрелы украинских городов. Иными словами, заставить украинцев говорить на мове можно только путем жестокого принуждения или бомбежек - иных способов перебить родной для многих жителей страны русский язык - не существует.Во-вторых, Капранов прямо обвинил переселенцев с Юго-востока в том, что они стали причиной ракетных ударов по Львову. "Львов переживает нашествие русскоязычных. Львов становится целью ударов российских ракет. Это факты. А связь между ними можете поискать сами", - написал браток в соцсетях. И в очередной раз стравил жителей Галичины с украинцами из Донецка и Запорожья. Легко можно спрогнозировать после этого новый всплеск ненависти и русофобии к временным переселенцам, вынужденным скитаться по Украине без работы и жилья.В третьих, братец Капранов дал понять, что русскоязычные сограждане и их язык воспринимаются не естественными и полноправными собратьями, а чужеродным элементом, который нужно либо украинизировать, либо искоренить. То есть, поставлен знак равенства между разговором на родном языке и реваншем "вражеской России". И вот уже писатель требует активней бомбить те регионы страны, где "скопились" русскоязычные. Он прямо заявил: "Нас надо больше обстреливать, чтобы мы поняли, что язык имеет значение". При этом сам Капранов сидит в безопасном Киеве, а бомбы призывает бросать на другие, менее защищенные, регионы.Интересно, что вместо привычной поддержки такой точки зрения автор людоедских высказываний получил залп критики."Я бы Капранову посоветовал поискать связь в 161-й статье Криминального Кодекса Украины - о нарушении равноправия граждан. Хотя из того, что я о нем все время слышу, он уверенно претендует на ограниченную интеллектуальную дееспособность, возможно так страхуется от ответственности", - прокомментировал мовную позицию украинской интеллигенции нардеп из Днепра Максим Бужанский."Единственный факт, который вытекает из этого поста, заключается в том, что вы - конченый. Вы сеете рознь между людьми и дестабилизируете страну. Вас следовало бы "отменить" повсюду уже на основании этого. Не говоря уже о воспитательной беседе с правоохранительными органами, если бы государство, имело адекватную политику реагирования на подобное",- дал отповедь Капранову военный блогер Владимир Коваль. И косвенно признал, что разжигание национальной и языковой розни в стране подпитывается на самом высоком уровне, а такие вот капрановы выполняют госзаказ, призывая уничтожать русскоязычных граждан. Правда, эта тенденция ослабевает, а психология страха и угрозы, которой многие годы пользовались постмайданные власти, дает сбои.Поэтому рядовые граждане, которых призвал бомбить поклонник Тараса Шевченко, просто размазали защитника мовы с помощью ковровых бомбардировок.Например, жительница Ивано-Франковска открыла всем глаза на западноукраинскую идею об украино-российском конфликте. Оказалось, что на Галичине считают, что Запад "активизировал" войну для того, чтобы РФ уничтожила на территории Украины всех "кацапов". Но при этом свидомых западенцев россияне трогать не будут. "Это они на полном серьёзе такое говорят друг другу и пересказывают как заповедь. А теперь, когда они сами уже поверили в такую неприкосновенность, то начали бояться массового заезда в западные области русскоязычных украинцев. Ведь, чтобы их изловить и уничтожить, за ними, непременно должна прийти и русская армия. Почему так? Понять невозможно. Но запомнить - необходимо", - считает женщина. Cогласитесь, такая позиция очень напоминает точку зрения многих евреев, которые тоже были уверены что немцы их не тронут в силу схожести немецкого языка и идиш, близкой связи немецкой и европейской культур. Но эта убежденность, увы, закончилась львовскими погромами и Бабьим Яром.В свою очередь, житель Харькова вспомнил историю своей молодости, когда братья Капрановы на встречах с молодежью использовали те же самые манипуляции что и cейчас. "Так вот они утверждали следующее. Капрановы сопоставили статистику по проценту голосов за Януковича на выборах 2004 года по областям Украины с количеством библиотек на 100 тысяч населения. И якобы нашли зависимость: чем меньше библиотек в области, тем больше процент голосов за Януковича. Сказали, мол, судите сами", - отметил харьковчанин. И действительно, эти умопостроения мало чем отличаются от сегодняшней "аналитики" одного из Капрановых. Только теперь он сравнивает не число библиотек, а число ракетных ударов по регионам, куда бежали от войны его русскоязычные соотечественники. И вывод такой же: "связь между событиями можете поискать сами". Старая пластинка, но ведь звучит же!Хотя тот же Алексей Арестович* ( бывший советник Зеленского и возможный его соперник на выборах) с "приятным удивлением" отметил возросшее число людей, поставивших Капранова на место. Действительно, в отличие от аплодисментов и поддержки, как было например в адрес Ирины Фарион, теперь русофобов топчут ногами и обвиняют в разжигании розни. Неужели даже до свидомых стало доходить: или Украина сохранится в своем языковом многообразии или исчезнет с карты вместе с мовнюками и благодаря им?О том, что случилось с украинским балетом, подхватившим бациллу русофобии - в статье Елены Кирюшкиной "Балет как поле борьбы. История о том, как Чайковский победил гопак".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

