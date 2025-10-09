Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта
Во вторник, 7 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".
О причинах подобного поведения Польши рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
16:25С фигой в кармане. Польша отказалась выдать Германии диверсанта, подорвавшего "Северные потоки"Польша отказывается экстрадировать в Германию подозреваемого украинца по делу подрыва "Северных потоков", вызывая резкое недовольство Берлина и обостряя отношения между странами. Конфликт ставит под сомнение верховенство права в ЕС и обнажает внутренние противоречия союза
