Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/aleksey-tumanov-o-tom-kak-polsha-otkazalas-peredat-germanii-ukrainskogo-diversanta-1069879588.html
Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта
Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта - 09.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта
Во вторник, 7 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".
2025-10-09T17:52
2025-10-09T17:52
польша
германия
варшава
северный поток
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069879342_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_441aad38cfa55b556bbca0fb8809eec5.jpg
О причинах подобного поведения Польши рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
https://ukraina.ru/20251009/s-figoy-v-karmane-polsha-otkazalas-vydat-germanii-diversanta-podorvavshego-severnye-potoki-1069866824.html
польша
германия
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069879342_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_153f27a5f91bb4ed85d52faf7b502c22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, германия, варшава, северный поток, украина.ру, видео
Польша, Германия, Варшава, Северный поток, Украина.ру, Видео

Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта

17:52 09.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Во вторник, 7 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".
О причинах подобного поведения Польши рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
Один из подозреваемых по делу о подрыве Северных потоков в 2022 году - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
16:25
С фигой в кармане. Польша отказалась выдать Германии диверсанта, подорвавшего "Северные потоки"Польша отказывается экстрадировать в Германию подозреваемого украинца по делу подрыва "Северных потоков", вызывая резкое недовольство Берлина и обостряя отношения между странами. Конфликт ставит под сомнение верховенство права в ЕС и обнажает внутренние противоречия союза
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ПольшаГерманияВаршаваСеверный потокУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Армия России расширяет контроль в Купянске, Львовскую обладминистрацию снова подозревают. Новости к 18.30
18:28Первое применение бомбы по целям в Днепропетровске
18:23В Северодонецке в ЛНР стартовал новый этап работ по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боёв
18:05Новости с Запорожского и Добропольского направлений: ВС РФ занимают новые сёла
17:57Фон дер Ляйен устояла: Европарламент отверг вотумы недоверия правых и левых
17:53В Британии покажут похищенные царские врата из Киево-Печерской лавры
17:52Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта
17:46Налоговая служба Украины потратила миллионы на расследования — с моделей OnlyFans требуют налоги
17:41Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины
17:30Арестович* хочет в Россию к Путину. России он нужен на нарах, а не во власти
17:19"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией
16:58Украинский пропагандист путается в показаниях о ситуации в Купянске
16:50Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда
16:43Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана
16:39В направлении Сумской и Черниговской областей временно приостановлено движение поездов
16:35На дне. Автор украинских эротических романов призвал активнее бомбить города с русскоязычным населением
16:34"Я плюю на русские яхты!". Нобелевская премия по литературе остается оружием Запада
16:29(Не)легальный бизнес. Как украинские власти, суды и силовики наживаются на порнографии
16:26Глава "Укрзализныци" прокомментировал удары ВС РФ
16:25С фигой в кармане. Польша отказалась выдать Германии диверсанта, подорвавшего "Северные потоки"
Лента новостейМолния