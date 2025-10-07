Фуа-гра из Макрона. Франция может начать правый поворот в европолитике, а в ЕС "процесс пошел"

https://ukraina.ru/20251007/fua-gra-iz-makrona-frantsiya-mozhet-nachat-pravyy-povorot-v-evropolitike-a-v-es-protsess-poshel-1069752309.html

Вслед за седьмым по счету премьер-министром от президента Франции Эмманюэля Макрона сбежал и 56-летний министр обороны Бруно Ле Мэр, назначенный на эту должность только 5 октября сего года сбежавшим Себастьеном Лекорню.

И это знаковое и очень символичное для Макрона бегство. Ле Мэр – очень опытный и прожженный чиновник-царедворец, который ошивался на вершине власти с 2006 года, когда начал директором кабинета правительства Доменика де Вильпена при президенте Жаке Шираке, а потом каким только министром он беспрерывно не работал. И сбежал. Как говорится, капитан на судне знает все, но крысы знают больше…Причиной бегства Ле Мэр назвал жесткую критику со стороны оппозиции. А кто у нас, в Национальном собрании Франции, оппозиция? Правильно: "Национальное объединение" Жордана Барделла, выросшее из "Народного фронта" почившего в Бозе Жана-Мари Ле Пена и его дочери Марин Ле Пен, которую по заказу Макрона и по решению суда на 5 лет лишили права избираться в органы власти Франции. Более того, когда "Нацобъединение" в июне прошлого года в первом туре победило всех, макроновцам понадобились наглые и изощренные ухищрения, чтобы не допустить их победы во втором туре и, следовательно, не дать возможности сформировать правительство.Сейчас для "Нацобъединения" забрезжил шикарный реванш с отмщением. Лепеновцы могут с лихвой отыграться за все прежние унижения и оскорбления.Всё дело в том, что президент Макрон не принял отставку Лекорню и поручил ему еще раз попробовать сформировать правительство. Лекорню вроде бы согласился и как бы проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться создать новый кабинет. Однако многие не верят, что ему это удастся, так как по многим опросам стало известно, что отставку Лекорню все одобрили, а отставку самого Макрона поддержало бы большинство французов.И в день отставки Лекорню Марин Ле Пен призвала Макрона распустить парламент и самому собираться в отставку вслед за ним. "Я призываю его распустить Национальное собрание, поскольку... иного решения нет... и единственное мудрое решение в таких условиях предусмотрено конституцией Франции. Это – организация выборов, чтобы французы задали направление для развития страны. …Я не обязана просить его (Макрона. – Авт.) сделать это (уйти в отставку – Авт.). Если он примет такое решение, то оно опять же было бы мудрым. Несомненно то, что роспуск абсолютно неизбежен", – прямо сказала она.А 7 октября 2025 года и Жордан Барделла заявил по телевидению: "Я призываю еще раз президента республики услышать страдания французов, выйти из изоляции, в которую он ушел последние несколько месяцев, и распустить Национальное собрание". А бывший премьер Франции Эдуард Филлип в эфире радиостанции RTL предложил после составления бюджета организовать досрочные президентские выборы. То есть турнуть Макрона, несмотря на то, что он в отставку не хочет и держится за власть, как вошь за кожух.Но практически никто уже не сомневается, что у Макрона, кроме отставки, есть только два пути: или надеяться на то, что Лекорню или кому-то другому удастся сформировать правительство и провести его через парламент, или же действительно распускать Национальное собрание и уже по итогам новых парламентских выборов сбивать новый кабинет.Ничего страшного это для Франции не представляет, если президент будет принадлежать к одной партии, а правительство сформируют его оппоненты. Во Франции такое положение даже свое название имеет – "кобитацьон" (от французского cohabitation). То есть сожительство или политически точнее – сосуществование.Франция трижды жила в "сожительстве": дважды при президенте-социалисте Франсуа Миттеране в 1986-1988 годах премьером был правый голлист Жак Ширак, а в 1993-1995 годах – тоже голлист Эдуар Балладюр, потом уже при самом президенте Шираке с 1997 году по 2002 год премьерствовал социалист Лионель Жоспен.Но дважды в таких случаях парламент досрочно распускали. Это первое. А во-вторых, ситуация во Франции тогда не была так отчаянно кризисная, как сейчас.А у Макрона действительно ситуация швах. Его рейтинг популярности прочно застыл ниже городской канализации (13%). И если он при таких показателях проведет выборы, то его партия их точно проиграет. А результатом такого развития событий может стать его импичмент. Сложный процедурно, но не такой уж и недостижимый, если его сторонники окажутся в критическом меньшинстве.Макрон с экзотическими избирателямиА за импичмент Макрону могут проголосовать и левые и правые, он всем надоел хуже горькой редьки или просроченного паштета фуа-гра из гуся или – точнее – из утки. Причем хромой. Хоть и вполне жирной. Не зря же газета The Times прямым текстом назвала Макрона "хромой уткой", у которой заканчиваются варианты, чтобы удержаться у власти, а не оказаться на помойке истории.А лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон: "Президент республики Макрон — источник хаоса. Он назначил досрочные выборы в законодательную власть, но не захотел брать ответственность за результат, принимал решения, противоположные тому, что требовали на улице. Мы должны обратиться к сути проблемы, а это значит поставить под сомнение легитимность президента Франции. Наша демократия позволяет это сделать. Импичмент президента предусмотрен самой Конституцией Франции".Так что если Макрон пойдет на досрочные парламентские выборы, то после них его запросто могут поджарить и, как уже было подмечено, пустить на политический паштет фуа-гра (в переводе с французского — "жирная печень"). Не зря же он демонстративно качался в спортзале, демонстрируя пририсованные мускулы боксера – жира нет, а вот знаменитая французская снедь маслянистой текстуры и богатого вкуса получится. К сладкому гарниру из мести оппонентов и врагов под джем из вишни или инжира и сладкое вино Сотерн. И никакого каннибализма – только политические разборки небывалой ожесточенности и накала…Намечается продолжение и другого важного процесса, который в Европе заметен с 2000 года и уже получил названия "правый поворот". И мощный толчок ему даст именно Макрон, срок полномочий которого истекает в 2027 году.Если успеют с выборами в этом году или в начале следующего, то к власти во Франции придут в одном флаконе и правые, и евроскептики из партии Марин Ле Пен/Жордана Барделла. Это вполне реально: рейтинг главы "Нацобъединения" Барделла вырос до 36% (сравните с макроновскими 13%).Но самое паскудное для господствующих сейчас при власти неолиберальных глобалистов в другом: как пишет американская деловая газета The Wall Street Journal, впервые за все время ультраправые и просто правые партии набрали популярность одновременно в трех крупнейших странах Европы – кроме Франции, еще и в Германии и Великобритании. Причина, по словам бывшего евродипломата Жерома Галлона, проста: "Это одна и та же история, от маленьких городов Англии, до французской сельской местности и немецких городков, где множество людей ощущают, будто традиционные элиты смотрят на них свысока и игнорируют их запросы".В Великобритании это Партия реформ (или "Реформировать Соединенное Королевство" – Reform UK) под руководством Найджела Фараджа, рейтинг популярности которого в мае этого года был 36%, а сейчас подбирается к 40%. В то время, как рейтинг действующего премьера Кира Стармера от лейбористов опустился к позорно низким 15%.Не лучше дела и у прежних главных конкурентов лейбористов – консерваторов Кеми Баденок: в мае ее рейтинг был на уровне 22%.В Германии набирает популярность партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). В прошедшем июле этого года, согласно опросу, эта считающаяся правой партия с 24% оказалась на втором месте в рейтинге политических партий Германии. Это ее лучший результат с апреля. На внеочередных выборах в парламент в 2025 году АдГ впервые в послевоенной истории страны заняла второе место, став затем самой большой оппозиционной партией в Бундестаге.Правящий консервативный блок Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХСС), сформировавший коалицию, с 27%лишь ненамного опережает правых. И на третьем месте по популярности оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15%.Чуть раньше в Польше президентом был избран правый националист Кароль Навроцкий, ставший главной головной болью премьера-глобалиста и еврофила Дональда Туска. А в прошедшее воскресенье в Чехии победили правые евроскептики из ANO, партии экс-премьера Андрея Бабиша. В Венгрии у власти находится правый премьер-министр Виктор Орбан. В соседней Словакии у власти премьер Роберт Фицо. Он – левый центрист, но уверенный и последовательный евроскептик.Кроме Навроцкого и Фицо, эти люди вольно или невольно выполняют решения слета ультраправых и правых партий в Мадриде, который состоялся в феврале этого года. Как сообщило информагентство Reuters, участники мероприятия, лидеры указанных партий призвали к новой "реконкисте" –освобождению от глобалистской бюрократии из Брюсселя, которую, следовательно, сравнили с арабским нашествием на Европу.В том мероприятии приняли участие венгерский премьер Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и глава нидерландской правой партии "Партия свободы" Герт Вилдерс, которого тоже кинули с властью после выборов, а также экс-премьер Чехии Бабиш и местные испанские ультраправые. Тогда же Орбан написал в соцсетях о причине съезда: "Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги отправляются на Украину – на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты".А на митинге в Мадриде тот же Орбан рассказали о главном политическом ориентире собравшихся: "Торнадо Трампа изменил мир всего за несколько недель... Вчера мы были еретиками, а сегодня мы – мейнстрим".И все обратили внимание на главный лозунг мадридского слета правых – "Сделаем Европу снова великой". То есть главный идеологический и мировоззренческий перефраз из президента США Дональда Трампа.Как отнесется к происходящему сам Трамп, искренне презирающий Европу и ее политиков вместе со всеми и правыми и левыми поворотами и зигзагами, пока не известно. Он уже вовсю доит Европу, делая свою Америку великой и уж точно не хочет, чтобы кто-то еще претендовал на это величие.Но, с другой стороны, Европа Трампу нужна для противостояния или хотя бы для давления на Россию в противостоянии США и Китая. И, конечно же, в этом плане новая правая Европа, которая может захотеть на равных сотрудничать с Россией и вернуться к былому партнерству с Москвой, Трампу геополитически не выгодна.Так что правый поворот, который может похоронить старую леволиберальную и глобалистскую Евроатлантику, несет изменение общего политического ландшафта. Но чего в нем больше – сюрпризов или загадок, определенности или непоняток, пока не ясно. С этим еще придется и жить, и разбираться. Но как говаривал один незабвенный советский реформатор-перестройщик, процесс пошел…Еще на тему политического кризиса во Франции читайте в статье Владимира Скачко Шарман-ширма псевдодемократии. Почему люди не влияют на политику Франции и всего Запада

