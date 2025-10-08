Байден просил ЦРУ засекретить доклад о связях с Украиной и коррупции - 08.10.2025 Украина.ру
Байден просил ЦРУ засекретить доклад о связях с Украиной и коррупции
Байден просил ЦРУ засекретить доклад о связях с Украиной и коррупции - 08.10.2025
Байден просил ЦРУ засекретить доклад о связях с Украиной и коррупции
Джо Байден будучи вице-президентом США в 2015 году просил Центральное разведывательное управление не распространять доклад с оценками украинских чиновников его визита в Киев и о "коррупционных связях" его семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы.
Доклад составлен в декабре 2015 года. В нём содержатся оценки администрации украинского президента Петра Порошенко. По мнению авторов доклада, "чиновники администрации Порошенко выразили недоумение и разочарование визитом вице-президента США в Киев 7–8 декабря 2015 года".В документе также сказано, что украинские официальные лица разочарованы. Они ожидали, что Байден "обсудит кадровые вопросы с Порошенко и выскажет позицию по отдельным фигурам в украинском правительстве". Однако после визита они пришли к мнению, что "вице-президент прибыл почти исключительно для произнесения общей публичной речи и не имел намерения обсуждать содержательные вопросы".Представители администрации Порошенко "в частных разговорах рассматривали предполагаемые связи семьи вице-президента США с коррупционными практиками на Украине как свидетельство двойных стандартов правительства США в вопросах коррупции и политической власти", сказано в докладе.В электронном письме 10 февраля 2016 года сотрудник аппарата разведсообщества сообщил ЦРУ, что Байден "настоятельно предпочёл, чтобы доклад не распространялся".Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, рассекретивший документы, заявил, что они "демонстрируют пример политизации разведданных в интересах отдельных лиц".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Джо Байден будучи вице-президентом США в 2015 году просил Центральное разведывательное управление не распространять доклад с оценками украинских чиновников его визита в Киев и о "коррупционных связях" его семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы.
Доклад составлен в декабре 2015 года. В нём содержатся оценки администрации украинского президента Петра Порошенко.
По мнению авторов доклада, "чиновники администрации Порошенко выразили недоумение и разочарование визитом вице-президента США в Киев 7–8 декабря 2015 года".
В документе также сказано, что украинские официальные лица разочарованы. Они ожидали, что Байден "обсудит кадровые вопросы с Порошенко и выскажет позицию по отдельным фигурам в украинском правительстве". Однако после визита они пришли к мнению, что "вице-президент прибыл почти исключительно для произнесения общей публичной речи и не имел намерения обсуждать содержательные вопросы".
Представители администрации Порошенко "в частных разговорах рассматривали предполагаемые связи семьи вице-президента США с коррупционными практиками на Украине как свидетельство двойных стандартов правительства США в вопросах коррупции и политической власти", сказано в докладе.
В электронном письме 10 февраля 2016 года сотрудник аппарата разведсообщества сообщил ЦРУ, что Байден "настоятельно предпочёл, чтобы доклад не распространялся".
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, рассекретивший документы, заявил, что они "демонстрируют пример политизации разведданных в интересах отдельных лиц".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
