Жители Сум остались без света после взрывов

Жители Сум остались без света после взрывов - 07.10.2025 Украина.ру

Жители Сум остались без света после взрывов

Сумы частично обесточены после взрывов, сообщают украинские СМИ, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-07T07:50

2025-10-07T07:50

2025-10-07T08:17

Российские военные в ночь на вторник ударили по целям ВСУ в разных регионах Украины. Ночью мы писали, что они устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там также сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.В Сумской области по целям управляемыми авиабомбами отработали ВСК РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

