Жители Сум остались без света после взрывов - 07.10.2025
Жители Сум остались без света после взрывов
Жители Сум остались без света после взрывов - 07.10.2025 Украина.ру
Жители Сум остались без света после взрывов
Сумы частично обесточены после взрывов, сообщают украинские СМИ, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-07T07:50
2025-10-07T08:17
Российские военные в ночь на вторник ударили по целям ВСУ в разных регионах Украины. Ночью мы писали, что они устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там также сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.В Сумской области по целям управляемыми авиабомбами отработали ВСК РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, сумы, украина, вооруженные силы украины
Жители Сум остались без света после взрывов

07:50 07.10.2025 (обновлено: 08:17 07.10.2025)
 
Сумы частично обесточены после взрывов, сообщают украинские СМИ, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
Российские военные в ночь на вторник ударили по целям ВСУ в разных регионах Украины.
Ночью мы писали, что они устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.
Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там также сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.
В Сумской области по целям управляемыми авиабомбами отработали ВСК РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
