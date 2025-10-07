https://ukraina.ru/20251007/zhiteli-sum-ostalis-bez-sveta-posle-vzryvov-1069734394.html
Жители Сум остались без света после взрывов
Сумы частично обесточены после взрывов, сообщают украинские СМИ, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
Российские военные в ночь на вторник ударили по целям ВСУ в разных регионах Украины. Ночью мы писали, что они устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там также сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.В Сумской области по целям управляемыми авиабомбами отработали ВСК РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
07:50 07.10.2025 (обновлено: 08:17 07.10.2025)
Российские военные в ночь на вторник ударили по целям ВСУ в разных регионах Украины.
Ночью мы писали, что они устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.
Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там также сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.
В Сумской области по целям управляемыми авиабомбами отработали ВСК РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.