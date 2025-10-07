В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки - 07.10.2025 Украина.ру
В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки
В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки - 07.10.2025 Украина.ру
В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки
Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названный "Законом Ирины" в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, пишет New York Post
2025-10-07T12:35
2025-10-07T12:35
Законопроект включает поправку, которая могла бы позволить Северной Каролине возобновить смертную казнь, в том числе через расстрел. Новые положения позволят обойти юридические проблемы, из-за которых приостановили казнь в штате с 2006 года.Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки

12:35 07.10.2025
 
Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названный "Законом Ирины" в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, пишет New York Post
Законопроект включает поправку, которая могла бы позволить Северной Каролине возобновить смертную казнь, в том числе через расстрел.
Новые положения позволят обойти юридические проблемы, из-за которых приостановили казнь в штате с 2006 года.
"Законопроект 307 Палаты представителей, или "Закон Ирины", предупреждает судебную систему о необходимости обратить особое внимание на людей, которые могут представлять высокий риск насилия, прежде чем принимать решение об их освобождении под залог. Это хорошо, и поэтому я подписал его", – подчеркнул Стейн.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.
Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
