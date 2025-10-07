https://ukraina.ru/20251007/v-ssha-vveli-zakon-chtoby-kaznit-ubiytsu-ukrainskoy-bezhenki-1069745065.html

В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки

В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки - 07.10.2025 Украина.ру

В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки

Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названный "Законом Ирины" в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, пишет New York Post

2025-10-07T12:35

2025-10-07T12:35

2025-10-07T12:35

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

Законопроект включает поправку, которая могла бы позволить Северной Каролине возобновить смертную казнь, в том числе через расстрел. Новые положения позволят обойти юридические проблемы, из-за которых приостановили казнь в штате с 2006 года.Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп