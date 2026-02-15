https://ukraina.ru/20260215/malorossiyskaya-avtonomiya-stoyakin-i-vasilev-o-sisteme-upravleniya-v-malorossii-v-xvii-xviii-vekakh-1075649318.html
Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках
Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках - 15.02.2026 Украина.ру
Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы. Историк, кандидат исторических наук Украина.ру, 15.02.2026
2026-02-15T16:14
2026-02-15T16:14
2026-02-15T16:14
новости
малороссия
василий стоякин
россия
украина
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0f/1075649060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_719571a5abc65b953e49fb91644d7cdd.png
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы. Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о Гетманщине — форме управления в Малороссии на протяжении первых полутора столетий пребывания этого региона в составе России, о роли корпораций в организации власти и о том, почему самоуправление на Украине, в отличие от Польши и Финляндии, так и не прижилось.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
малороссия
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0f/1075649060_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_0face0403669580b1553dd616bb68a9e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, малороссия, василий стоякин, россия, украина, украина.ру, видео, видео
Новости, Малороссия, Василий Стоякин, Россия, Украина, Украина.ру, Видео