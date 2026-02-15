Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках - 15.02.2026 Украина.ру
Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы. Историк, кандидат исторических наук Украина.ру, 15.02.2026
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы. Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о Гетманщине — форме управления в Малороссии на протяжении первых полутора столетий пребывания этого региона в составе России, о роли корпораций в организации власти и о том, почему самоуправление на Украине, в отличие от Польши и Финляндии, так и не прижилось.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках

16:14 15.02.2026
 
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы.

Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о Гетманщине — форме управления в Малороссии на протяжении первых полутора столетий пребывания этого региона в составе России, о роли корпораций в организации власти и о том, почему самоуправление на Украине, в отличие от Польши и Финляндии, так и не прижилось.
Лента новостейМолния