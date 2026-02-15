https://ukraina.ru/20260215/malorossiyskaya-avtonomiya-stoyakin-i-vasilev-o-sisteme-upravleniya-v-malorossii-v-xvii-xviii-vekakh-1075649318.html

Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках

Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках - 15.02.2026 Украина.ру

Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках

В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы. Историк, кандидат исторических наук Украина.ру, 15.02.2026

2026-02-15T16:14

2026-02-15T16:14

2026-02-15T16:14

новости

малороссия

василий стоякин

россия

украина

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0f/1075649060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_719571a5abc65b953e49fb91644d7cdd.png

В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о системе управления в Малороссии с 1654 по 1764 годы. Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о Гетманщине — форме управления в Малороссии на протяжении первых полутора столетий пребывания этого региона в составе России, о роли корпораций в организации власти и о том, почему самоуправление на Украине, в отличие от Польши и Финляндии, так и не прижилось.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

малороссия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, малороссия, василий стоякин, россия, украина, украина.ру, видео, видео