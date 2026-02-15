https://ukraina.ru/20260215/russkaya-atlantida-i-revolyutsionery-tayny-i-zagadki-azovskogo-morya-1075646233.html

Русская Атлантида и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря

Русская Атлантида и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря

Азовское море - одно из двух внутренних морей европейской части России. При этом оно не перестаёт удивлять тех, кто поближе знакомится с его историей и современностью

Азовское море обладает не менее славной историей, чем Чёрное, а в некоторых вопросах может даже дать ему фору.Царственное мореДревние греки называли его Меотийским озером, древние римляне — Меотийским болотом. Несмотря на столь уничижительное название, жителей прибрежных районов этого моря римляне всё же уважали. Пускай подчас и как врагов.Последним был Митридат IV Евпатор, который на определённое время превратил без малого всё Чёрное море во внутренний водоём своего Боспорского царства и победить которого удалось лишь усилиями полководцев Луция Корнелия Сулла, Луция Лициния Лукулла и Гнея Помпея.Скифы называли это море Каргалук, меоты — Темеринда (мать моря), русские — Сурожским морем, арабы — Бахр аль-Азуф, а турки Бахр эль-Ассак (тёмно-синее море). Впрочем, позже турки называли это море Ак-дениз — белым. Татаро-монголы прозвали море Балык-дениз — рыбным. Иногда его называли и Чабак-дениз — судакское, лещиное. Генуэзцы и венецианцы называли море Mare delle Zabacche.Что касается названия "Азов", то есть разные гипотезы о том, что же оно означает. Одни видят этом отсылку к половецкому князю Азупу (Азуфу), взявшему крепость, стоявшую на месте современного Азова, другие — к названию племен осов или асоков. Третьи указывают на схожесть топонима с тюркским "азак", означающим низменность.Как бы то ни было, но на берегах этого моря вершилась история. Неудивительно, что Азовское море рано попало на карты. Так, одним из первых, описавших это море, был Клавдий Птолемей.Но не одни греки описывали это море. Так, русский князь Глеб Святославич в 1068 году измерил расстояние между Корчевым (древнерусское название Керчи) и Тмутараканью, которой он правил.Спустя 943 года неподалёку от места, где находилась Тмутаракань, другой политик — премьер-министр России Владимир Путин — совершил погружение с аквалангом и нашёл на дне Таманского залива, в Русской Атлантиде, затопленной части Фанагории, древнегреческие амфоры.Неподалёку от места этой находки за несколько веков до погружения Путина полководец Александр Суворов основал Таманскую крепость — её остатки хорошо видны и сегодня. Рядом находится винзавод "Шато Тамань", посещение которого можно рекомендовать и любителям истории.Почти за сто лет до основания Суворовым крепости на Таманском полуострове на другом берегу Азовского моря появился первый в России город, построенный по генеральному плану. Этим городом стал Таганрог. Основал его российский император Пётр I.Вряд ли он предполагал, что именно в этом городе умрёт его праправнук — император Александр I.В общем, Азовское море — можно по праву назвать царственным.Но там, где цари, там очень часто и борцы с тиранией, и иные революционеры.Борцы за свободу Италии, счастье всех трудящихся и французские партизаныОснованный Петром I Таганрог местные жители называют не только "первым городом России, построенным по плану", но и "городом прототипов". И есть отчего. Прогуливаясь по историческому центру города, на том или ином старом здании подчас можно встретить табличку: "Здесь проживал прототип рассказа А.П. Чехова…". Антон Чехов родился и обессмертил обитателей родного города. И поклонникам этого русского писателя (а также, по словам Януковича, украинского поэта) наверняка будет интересен и дом, где родился Чехов, и дома, улицы, по которым гуляли прототипы его рассказов.Однако есть в городе и иные памятники. Надпись на одном из них гласит: "В 1833 году Джузеппе Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь делу освобождения и воссоединения своей Родины Италии. Под руководством национального героя Италии Д. Гарибальди страна была освобождена и воссоединена".Тогда, в апреле 1833 года, Гарибальди вступил в общество "Молодая Италия" и поклялся бороться за независимость своей Родины. Но это было не единственное посещение Гарибальди Таганрога. Его даже штрафовали за контрабанду сигар.В Таганроге Гарибальди встречался с другими итальянцами, населявшими этот город. Но звучала в этом городе не только русская и итальянская речь. Ещё одной большой общиной, населявшей город, были греки. Одним из славнейших греческих родов не только Таганрога, но и всей России был род Алфераки.Таганрогу от них "в наследство" достался дворец и коллекция предметов искусства, а вот такой стране, как Франция, — песня, чуть было не ставшая гимном. Речь о "Песне партизан", которую исполнила Анна Марли."Свой талант Вы превратили в оружие для Франции", — говорил ей Шарль де Голль.Матерью Анны Марли была Мария Алфераки — из того самого дворянского рода.Связана с дворцом Алфераки история и ещё одной страны — США. Дело в том, что этот красивейший дворец Таганрога у рода Алфераки выкупил негоциант Дмитрий Негропонте. Его правнуками являются бывший замгоссекретаря США и экс-директор Национальной разведки Джон Негропонте и информатик, лидер программы, ставшей предтечей ООН-овской "One Laptop Per Child" ("Один ноутбук на ребёнка") Николас Негропонте.К западу от Таганрога находится не только такой курорт ДНР, как Седово, но и "настоящая столица украинского Донбасса" — Мариуполь. Этот город тоже связан с революционными событиями. И речь не о происходившем в 2014 году.Именно в Мариуполе в 1920 году была создана Красная Азовская флотилия, на основе которой позже началось возрождение Черноморского флота. Здесь служил человек, о котором Николай Гумилёв писал:"Лейтенант, водивший канонеркиПод огнем неприятельских батарей,Целую ночь над южным моремЧитал мне на память мои стихи".Речь о Сергее Колбасьеве — пионере джаза в СССР и учителе многих советских радиолюбителей.О службе в Азовской флотилии Колбасьев написал повесть "Салажонок", довольно точно передающую атмосферу происходившего в те дни.Широта неимоверная и спортивные достиженияКак это ни парадоксально звучит, но Азовское море находится посередине одной улицы — самой широкой в мире. Это улица Шмидта. Находится она в двух городах и даже странах. Чётная сторона улицы находится в украинском Мариуполе, а нечётная — в российском Ейске.Широта широтой, а ещё в Ейске находится и самый большой лиман на Северном Кавказе. Он омывает город с востока (самая широкая улица же находится на западе).Средняя глубина лимана 0,6-1,5 м, что делает его подходящим местом для отдыха семей с детьми. Правда, в западной части лимана есть глубины и до 3,5 метра.При этом лиман — излюбленное место отдыха и виндсёферов.Однако славен Ейск и другим видом спорта — борьбой. Точнее — одним из борцов: легендарным потомком запорожских казаков, уроженцем Полтавщины Иваном Поддубным.В Ейске в 1949 году Поддубный и скончался от инфаркта. Похоронили его в городском парке. На его могиле высечено: "Здесь русский богатырь лежит".А ещё в Ейске учился последний глава Службы безопасности Украины при президенте Викторе Януковиче — Александр Якименко: он был курсантом Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков им. В.М.Комарова.Возвращаясь к виндсёрферам, стоит указать и другую локацию на карте Азовского моря. Впрочем, её название на слуху не только у спортсменов, но и у "тусовщиков". Речь о мысе Казантип в Крыму.Этот мыс был известен с давнейших времён — в IV — III веках до н.э. здесь появляется первое античное поселение.А ещё вода здесь прогревается на месяц раньше, чем в Чёрном море, что позволяет открывать купальный сезон уже в мае.Этот и другие факторы привлекли внимание к мысу виндсёрферов и кайтсёрферов. Благодаря этим спортсменам и появился знаковый для постсоветского пространства музыкальный фестиваль "Казантип"."В основе лежит чемпионат по виндсерфингу, и Казантип — мыс с похожим названием — это и место, где всё это и родилось. Прежде всего виндсерфинг, затем чемпионат по виндсерфингу, а когда собирается очень много людей, их нужно развлекать", — рассказывал в апреле 2021 года в интервью "Редакции" основатель "Казантипа" Никита Маршунок.В этом же интервью он рассказал о ещё одном богатстве Азовского моря.Гастрономические изыскиПричина, по которой организаторы "Казантипа" попали на недостроенную АЭС в Щёлкино, где позже и проводился "Казантип", была банальна.Осетровые издавна населяли Азовское море. Позже их добычу пришлось сократить. В 1985 году в Азовском море закрыли промысел белуги. А в 2000-м — осетра и севрюги.При этом море по-прежнему щедро делилось такой рыбой, как лещ, тарань, чехонь, сазан и калкан.Однако последние десять лет учёные бьют тревогу — из-за осолонения моря численность этих видов рыбы сокращается. Свою лепту вносят и браконьеры.Дошло до того, что сократили и вылов пиленгаса — рыбы, завезённой в Азовское море с Дальнего Востока в 1978 году.И хотя Азовское море по-прежнему щедро на дары (тут ловят судака, бычка и тюльку), учёные просят бережнее относиться к его ресурсам. Ведь если подходить к вылову с умом, рыбы хватит на всех — и местным жителям, и гостям этого благодатного края.Ну а запивать съеденную рыбу можно вкуснейшим местным вином из винограда с виноградников, расположенных на берегах Азовского моря. А в перерывах можно купаться и осматривать местные достопримечательности. Их хватает с избытком.В общем, выбирая место для отдыха, Азовским морем пренебрегать точно не стоит.

