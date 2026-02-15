На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов

https://ukraina.ru/20260215/na-slavyanskom-napravlenii-idut-boi-za-ryad-naselnnykh-punktov-1075649430.html
Российские подразделения продолжают боевые действия на Славянском направлении, расширяя зону контроля на северном и южном участках. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-02-15T16:27
На северном направлении зафиксировано расширение зоны контроля в районе Кривой Луки, где продолжается работа на меловом склоне. Российские подразделения также продвигаются в сторону населённых пунктов Каленики и Рай-Александровка, где, как утверждается, оборудован крупный оборонительный рубеж ВСУ. В Резниковке бои продолжаются.На южном участке сообщается о занятии новых позиций на рубеже Приволье — Никифоровка. В центральной части Никифоровки идут бои, также отмечается продвижение с юго-восточной стороны при поддержке артиллерии. По информации канала, ведётся активная работа по выявлению и уничтожению вражеских пунктов управления беспилотниками.Кроме того, сообщается о боях на подступах к Фёдоровке Второй и о значительном улучшении позиций и продвижении в населённом пункте Голубовка.Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, российские подразделения фиксируют тактические продвижения на ряде участков. Подробнее в материале На Харьковском направлении идут позиционные бои
На северном направлении зафиксировано расширение зоны контроля в районе Кривой Луки, где продолжается работа на меловом склоне. Российские подразделения также продвигаются в сторону населённых пунктов Каленики и Рай-Александровка, где, как утверждается, оборудован крупный оборонительный рубеж ВСУ. В Резниковке бои продолжаются.
На южном участке сообщается о занятии новых позиций на рубеже Приволье — Никифоровка. В центральной части Никифоровки идут бои, также отмечается продвижение с юго-восточной стороны при поддержке артиллерии. По информации канала, ведётся активная работа по выявлению и уничтожению вражеских пунктов управления беспилотниками.
Кроме того, сообщается о боях на подступах к Фёдоровке Второй и о значительном улучшении позиций и продвижении в населённом пункте Голубовка.
Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, российские подразделения фиксируют тактические продвижения на ряде участков. Подробнее в материале На Харьковском направлении идут позиционные бои
