На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов

На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов

Российские подразделения продолжают боевые действия на Славянском направлении, расширяя зону контроля на северном и южном участках. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

На северном направлении зафиксировано расширение зоны контроля в районе Кривой Луки, где продолжается работа на меловом склоне. Российские подразделения также продвигаются в сторону населённых пунктов Каленики и Рай-Александровка, где, как утверждается, оборудован крупный оборонительный рубеж ВСУ. В Резниковке бои продолжаются.На южном участке сообщается о занятии новых позиций на рубеже Приволье — Никифоровка. В центральной части Никифоровки идут бои, также отмечается продвижение с юго-восточной стороны при поддержке артиллерии. По информации канала, ведётся активная работа по выявлению и уничтожению вражеских пунктов управления беспилотниками.Кроме того, сообщается о боях на подступах к Фёдоровке Второй и о значительном улучшении позиций и продвижении в населённом пункте Голубовка.Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, российские подразделения фиксируют тактические продвижения на ряде участков. Подробнее в материале На Харьковском направлении идут позиционные боиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

