На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов - 15.02.2026
https://ukraina.ru/20260215/na-slavyanskom-napravlenii-idut-boi-za-ryad-naselnnykh-punktov-1075649430.html
На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов
На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов - 15.02.2026 Украина.ру
На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов
Российские подразделения продолжают боевые действия на Славянском направлении, расширяя зону контроля на северном и южном участках. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-02-15T16:27
2026-02-15T16:27
украина
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
украина.ру
На северном направлении зафиксировано расширение зоны контроля в районе Кривой Луки, где продолжается работа на меловом склоне. Российские подразделения также продвигаются в сторону населённых пунктов Каленики и Рай-Александровка, где, как утверждается, оборудован крупный оборонительный рубеж ВСУ. В Резниковке бои продолжаются.На южном участке сообщается о занятии новых позиций на рубеже Приволье — Никифоровка. В центральной части Никифоровки идут бои, также отмечается продвижение с юго-восточной стороны при поддержке артиллерии. По информации канала, ведётся активная работа по выявлению и уничтожению вражеских пунктов управления беспилотниками.Кроме того, сообщается о боях на подступах к Фёдоровке Второй и о значительном улучшении позиций и продвижении в населённом пункте Голубовка.Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, российские подразделения фиксируют тактические продвижения на ряде участков.
украина
россия
украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво, украина.ру
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО, Украина.ру

На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов

16:27 15.02.2026
 
Конкурс "Морской десант" в Приморском крае
Конкурс Морской десант в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российские подразделения продолжают боевые действия на Славянском направлении, расширяя зону контроля на северном и южном участках. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
На северном направлении зафиксировано расширение зоны контроля в районе Кривой Луки, где продолжается работа на меловом склоне. Российские подразделения также продвигаются в сторону населённых пунктов Каленики и Рай-Александровка, где, как утверждается, оборудован крупный оборонительный рубеж ВСУ. В Резниковке бои продолжаются.
На южном участке сообщается о занятии новых позиций на рубеже Приволье — Никифоровка. В центральной части Никифоровки идут бои, также отмечается продвижение с юго-восточной стороны при поддержке артиллерии. По информации канала, ведётся активная работа по выявлению и уничтожению вражеских пунктов управления беспилотниками.
Кроме того, сообщается о боях на подступах к Фёдоровке Второй и о значительном улучшении позиций и продвижении в населённом пункте Голубовка.
Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, российские подразделения фиксируют тактические продвижения на ряде участков. Подробнее в материале На Харьковском направлении идут позиционные бои
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руСпецоперацияСВОУкраина.ру
 
