"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США

Вчерашние выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции, в ходе которых он вновь поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО, свидетельствуют о неспособности украинского лидера здраво оценивать ситуацию. Об этом в эфире YouTube-канала заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис

2026-02-15T16:08

"Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. <…> Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — заявил Дэвис.Заявления прозвучали на фоне сообщений немецкого издания Spiegel о том, что переговоры Зеленского с европейскими партнёрами в кулуарах конференции якобы завершились неудачей. Речь шла о финансировании закупок вооружений для ВСУ за счёт замороженных российских активов.15 февраля в Мюнхене прошла встреча глав ЕС с участием Владимира Зеленского, в результате которой предложение Берлина использовать замороженные активы РФ на закупку вооружения США для Киева провалилось. Подробнее в материале Предложение ФРГ потратить €90 млрд из активов РФ на американское оружие для Киева провалилосьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

