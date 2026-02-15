"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США - 15.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260215/mozg-zelenskogo-zakostenel-schitaet-podpolkovnik-ssha-1075648904.html
"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США
"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США - 15.02.2026 Украина.ру
"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США
Вчерашние выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции, в ходе которых он вновь поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО, свидетельствуют о неспособности украинского лидера здраво оценивать ситуацию. Об этом в эфире YouTube-канала заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис
2026-02-15T16:08
2026-02-15T16:08
новости
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051149038_0:0:625:351_1920x0_80_0_0_0c857cc8cc34770af9b512d2021bacf3.jpg
"Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. &lt;…&gt; Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — заявил Дэвис.Заявления прозвучали на фоне сообщений немецкого издания Spiegel о том, что переговоры Зеленского с европейскими партнёрами в кулуарах конференции якобы завершились неудачей. Речь шла о финансировании закупок вооружений для ВСУ за счёт замороженных российских активов.15 февраля в Мюнхене прошла встреча глав ЕС с участием Владимира Зеленского, в результате которой предложение Берлина использовать замороженные активы РФ на закупку вооружения США для Киева провалилось. Подробнее в материале Предложение ФРГ потратить €90 млрд из активов РФ на американское оружие для Киева провалилосьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051149038_78:0:546:351_1920x0_80_0_0_a1e188bffad172da76e7b5615dab90ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, ЕС

"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США

16:08 15.02.2026
 
© Фото : скриншот видеоАмериканский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Вчерашние выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции, в ходе которых он вновь поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО, свидетельствуют о неспособности украинского лидера здраво оценивать ситуацию. Об этом в эфире YouTube-канала заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис
"Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. <…> Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — заявил Дэвис.
Заявления прозвучали на фоне сообщений немецкого издания Spiegel о том, что переговоры Зеленского с европейскими партнёрами в кулуарах конференции якобы завершились неудачей. Речь шла о финансировании закупок вооружений для ВСУ за счёт замороженных российских активов.
15 февраля в Мюнхене прошла встреча глав ЕС с участием Владимира Зеленского, в результате которой предложение Берлина использовать замороженные активы РФ на закупку вооружения США для Киева провалилось. Подробнее в материале Предложение ФРГ потратить €90 млрд из активов РФ на американское оружие для Киева провалилось
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:02Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине
17:41Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене
17:27Ограничения с Telegram могут быть вскоре сняты
16:52NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой
16:27На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов
16:14Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках
16:08"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США
16:00Сын казака-эсэсовца и правая рука Пиночета: 80 лет Мигелю Краснову-Марченко
15:17Противник наращивает ракетно-дроновые удары по приграничным районам РФ. Как противостоять угрозам ВСУ
14:57Русская Атлантида и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря
14:57Politico: США не предоставят Украине гарантии безопасности до заключения соглашения с Россией
14:27Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область
14:18 На Харьковском направлении идут позиционные бои
14:10САП и НАБУ подтвердили задержание Галущенко при попытке выезда из Украины
13:51В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ, ударах по инфраструктуре. Главное к этому часу
13:32"Через 5 лет Европы не будет", "Будем подавать чай китайцам", "Пора звонить в Кремль" и другие цитаты
13:01Экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выехать из Украины
13:00Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
12:19Зеленский признал удар по производству ракет "Фламинго"
12:00"Вокруг Булгакова": Иван Савельевич Варенуха
Лента новостейМолния