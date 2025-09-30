https://ukraina.ru/20250930/kitayskiy-faktor-v-demagogii-ssha-trampu-nuzhen-ne-mir-na-ukraine-a-druzhba-s-rossiey-protiv-knr-1069322769.html

Китайский фактор в демагогии США. Трампу нужен не мир на Украине, а дружба с Россией против КНР

Мотивы действий администрации Трампа в украинском кризисе, как и дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины могут быть правильно поняты в контексте главной цели внешней политики США – предотвращение китайского военного и экономического главенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)

По сути США и Китай борются за первенство в этом регионе, и, если быть честными, именно Китай угрожает гегемонии США. В конечном счёте, США вполне оправдано опасаются поражения в геополитической конкуренции с КНР.Украинский кризис, как форма косвенного вооружённого противостояния России и Запада препятствует планам администрации Трампа по сближению с Россией, а оно рассматривается в качестве главного средства ослабления российско-китайского стратегического партнёрства.Отрезать Китай от основных его рынков сбыта и источников поставок энергоносителей, затормозить развитие технологий в военной промышленности – означает решающим образом подорвать основу экономической, а, значит, и военной мощи КНР.России, как ядерной сверхдержаве, тесные отношения с которой существенно важны для Китая во всех перечисленных (и во многих иных, неназванных здесь) смыслах отводится в этих американских планах решающая роль.Неуклонное ослабление американской гегемонии в мире на фоне роста влияния КНР особенно заметно в АТР. Свежее исследование австралийского Института Лоуи показывает, что Китай опережает США в качестве самого влиятельного партнёра в регионе. Он является самой влиятельной державой в шести из одиннадцати стран Юго-Восточной Азии — Камбодже, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме за счёт экономического влияния.Китай остаётся ведущим экспортным рынком региона, на который приходится около 20 % всего экспорта, в то время как на США — 16 %. Кроме того, на Китай приходится около 26 % импорта региона.О том, что Китай начал обходить США даже в столь чувствительной для Америке сфере, как военно-промышленный комплекс, можно судить по таким фактам: в нынешнем году КНР провела испытания истребителей пятого поколения, включая их палубную модификацию (чего американцы никак не могут сделать со своим F-35), в этот же период произведен спуск на воду третьего авианосца с электромагнитной катапультой и произведена закладка четвёртого, уже с ядерной двигательной установкой, который по классу, судя по всему, не уступает новейшему американскому "Джеральд Форд".Согласно данным Минобороны США, с 2020 года Китай опережает США по количеству боевых кораблей - 350 у КНР против 293 у США. Учитывая темпы строительства кораблей в КНР, включая авианосцы, можно предположить, что уже в обозримом будущем КНР опередят США и по общему водоизмещению военных судов.Следует обратить внимание на разнообразие китайских средств поражения малой и средней дальности для поражения авианосцев и отдалённых от Китая американских военных баз на первой и второй цепи островов в Тихом океане. Часть из них показывалась на сентябрьском параде в Пекине.В условиях нарастающего отставания от Китая по темпам приращения комплексной национальной мощи у Вашингтона на военное сдерживание КНР в регионе уже не достаёт ресурсов. Требуется их экономия за счёт сокращения трат на второстепенные для США задачи по сравнению со сдерживанием Китая.Симптоматично в этом смысле признание Минобороны США в неспособности сдерживать Россию, Китай, КНДР и Иран из-за ограниченной ресурсной базы (средств и персонала) в различных регионах, которое содержится в примечательном мартовском документе "Временные стратегические рекомендации по национальной обороне" за подписью министра обороны США Пита Хегсета.Согласно "Рекомендациям", при планировании сценариев потенциального крупномасштабного вооружённого конфликта, именно Китай, а не Россия рассматривается как главный враг и угроза безопасности США. Документ излагает порядок подготовки к войне и способы победы над КНР в потенциальной войне из-за Тайваня, предусматривая сосредоточение в ЮВА огромных ресурсов (которые, добавим от себя, потребуют космических сумм финансирования).Из документа следует, что сейчас администрация Трампа начинает, - пытается, по крайней мере, развязать полноценную гонку вооружений в Восточной Азии, наподобие той, которая была в Европе между СССР и США и с этой целью переориентирует свою обширную военную архитектуру на Индо-Тихоокеанский регион.Эти планы вынуждают США торопиться в подборе методов ослабления Китая. Россия и Китай стали друг для друга надёжным тылом и, как точно оценил эту ситуацию председатель Си, "спина к спине" противостоят вызовам внешнего мира.Вашингтон пытается разъединить Россию и Китай в соответствии с рекомендациями покойного Генри Киссинджера по схеме "Никсон наоборот": привлечь Россию на свою сторону, поманив выгодами долгосрочного экономического сотрудничества и убрав наиболее явные угрозы безопасности, одновременно, возбуждая страхи перед "китайской угрозой".Острые угрозы безопасности России с Запада и, в первую очередь, украинский кризис очевидным образом препятствуют решению данной задачи. Отсюда та настойчивость (спешка, суета и угрозы Зеленскому и России, если быстро не помирятся), с которой Трамп пытается покончить с украинским кризисом и восстановить отношения с Россией.При всех субъективных эмоциях Трампа и влиянии "болота" в Республиканской партии, эта линия в целом чётко прослеживается в действиях Вашингтона. Отсюда - бесконечный перенос сроков "наказания" России, неисполнение "угроз" и прочее. В общем, Трамп делает, как умеет и как получается, открыто досадуя, что получается плохо.Со стороны США речь изначально могла идти об общем примирении Запада – не только США – с Россией. Сохранение противостояния России и ЕС на Украине даже в условиях примирения Москвы и Вашингтона не решает принципиально проблему безопасности России, что сейчас очевидно.В этом причина того, что администрация Трампа поначалу планировала полное прекращение поставок вооружения и развединформации Киеву и, очевидно, надеялась в этом на поддержку европейских союзников. Дискуссии по этому вопросу отражены в противоречивых высказываниях представителей администрации Трампа в феврале – июне и даже в реальных попытках, предпринятых Хегсетом без согласования с Трампом. (Что показательно; глава МО США лучше других знает о масштабах дефицита американских военных ресурсов для поддержания гонки вооружений с Китаем в АТР).На данный момент иллюзии, ставшие исходными допущениями для трамповских планов сдерживания Китая, рассеялись.Европа под руководством своих глобалистов не стала "на вытяжку" перед Трампом и затягивает военную фазу украинского кризиса; киевский режим, получив поддержку Британии и ЕС, проявил строптивость и всерьёз планирует победить в войне на истощение; Россия не согласилась с логикой равных уступок для урегулирования, справедливо настаивая на устранении первопричин украинского кризиса, отказывается менять нормализацию отношений с США на разрыв стратегических отношений с Китаем, справедливо полагая, что после устранения из конкуренции Китая, вновь объединённый Запад придёт за Россией; Китай по этой же причине, только зеркально обращённой, отказался от присоединения к антироссийским санкциям, опираясь на возросшую экономическую мощь и разветвлённые связи с незападным миром.В итоге, не оправдался изначальный и главный расчёт Трампа - отчуждение России и Китая для экономического и военно-политического ослабления КНР, где примирение (любой ценой!) России и киевского режима было важной промежуточной целью.В данной ситуации Вашингтон очевидно перешёл к непосредственной экономии американских, уже достаточно сократившихся, ресурсов для конкуренции с Китаем: "Если пока не получается прекратить украинский кризис, следует на нём заработать, продавая вооружение европейцам и направить вырученные средства на усиление американского ВПК и конкуренцию с Китаем".Если сдерживание Китая, как главная цель внешней политики США сохранится, а по всему видно, что пока это так, то логика действий Вашингтона будет ей подчиняться и Трамп – во-первых, не даст ЕС втянуть США в более плотную поддержку Киева; во-вторых, будет пытаться восстановить отношения с Россией, что сохраняет возможность отделить двусторонние отношения от украинского кризиса, в-третьих, будет продолжать посреднические усилия, чтобы не пропустить благоприятный момент для примирения сторон.На данный момент нет признаков, что команда Трампа отказалась от этих установок. Сами по себе они выгодны России, работают на мир и заслуживают поддержки. Проблема в ином. Президенту США ещё предстоит распрощаться с главной иллюзией и понять, что "схема Никсона" больше не сработает. В новом многополярном мире США вполне могут занять достойное место, но лишь рядом с Россией и Китаем.О новых отношениях России с США, Китаем и в целом Юго-Восточной Азией - в интервью Анны Черк5асовой "Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”"

