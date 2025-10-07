https://ukraina.ru/20251007/rozhok-vypustil-a-on-idt-boets-rasskazal-o-deystvii-silnykh-narkotikov-na-polskikh-namnikov-1069731842.html

"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников

Воюющие в рядах ВСУ польские наемники на передовой используют сильнодействующие наркотические вещества, позволяющие им бодрствовать без еды и воды в течение двух недели и оставаться в строю даже после огнестрельных ранений. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости

Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун", ссылаясь на допрос пленного наемника, рассказал о массовом использование наркотических веществ среди украинских военных."Это отдельная вообще история - поляк и его аптечка. Ты открываешь у них аптечку, а там - определенные вещества. Мы не понимали, почему выстрелил в человека, рожок выпустил, а он не падает, просто дальше идет. Или у него вот такие зрачки, стоит и смотрит на тебя", - рассказал "Перун".Позже выяснилось, что боевики находились под действием синтетических наркотиков."У них там и шприцы, и все лежало. Поляки, именно они, жестко сидели тогда под наркотиками. Скорее всего, это были вещества типа мефедрона, солевых, синтетических наркотиков, самодельных. Мы находили их аптечки", - добавил боец.По его словам, "один из пленных поляков признался на допросе, что после укола боевики могли не спать до двух недель, при этом полностью теряли потребность в еде и воде, что приводило к истощению организма". Это приводило к тому, что "человек просто сгорал изнутри, съедал весь свой ресурс"."Перун" уверен, что у боевиков в таком состоянии притупляется чувство опасности, они думают, что им нечего терять.Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков.Этот же факт подтверждали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А по данным антифашистского подполья Херсона, латиноамериканские наёмники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

