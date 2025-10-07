"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/rozhok-vypustil-a-on-idt-boets-rasskazal-o-deystvii-silnykh-narkotikov-na-polskikh-namnikov-1069731842.html
"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников
"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников - 07.10.2025 Украина.ру
"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников
Воюющие в рядах ВСУ польские наемники на передовой используют сильнодействующие наркотические вещества, позволяющие им бодрствовать без еды и воды в течение двух недели и оставаться в строю даже после огнестрельных ранений. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости
2025-10-07T04:00
2025-10-07T04:00
новости
вс рф
сво
война на украине
украина
вооруженные силы украины
иностранные наемники
наркотики
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236509_0:360:1467:1185_1920x0_80_0_0_ea18c800d7d14aac7ff3ae4ce122850d.jpg
Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун", ссылаясь на допрос пленного наемника, рассказал о массовом использование наркотических веществ среди украинских военных."Это отдельная вообще история - поляк и его аптечка. Ты открываешь у них аптечку, а там - определенные вещества. Мы не понимали, почему выстрелил в человека, рожок выпустил, а он не падает, просто дальше идет. Или у него вот такие зрачки, стоит и смотрит на тебя", - рассказал "Перун".Позже выяснилось, что боевики находились под действием синтетических наркотиков."У них там и шприцы, и все лежало. Поляки, именно они, жестко сидели тогда под наркотиками. Скорее всего, это были вещества типа мефедрона, солевых, синтетических наркотиков, самодельных. Мы находили их аптечки", - добавил боец.По его словам, "один из пленных поляков признался на допросе, что после укола боевики могли не спать до двух недель, при этом полностью теряли потребность в еде и воде, что приводило к истощению организма". Это приводило к тому, что "человек просто сгорал изнутри, съедал весь свой ресурс"."Перун" уверен, что у боевиков в таком состоянии притупляется чувство опасности, они думают, что им нечего терять.Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков.Этот же факт подтверждали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А по данным антифашистского подполья Херсона, латиноамериканские наёмники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251006/1069713217.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236509_0:223:1467:1323_1920x0_80_0_0_8be28da58718338bb1782e83ac048358.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, сво, война на украине, украина, вооруженные силы украины, иностранные наемники, наркотики, украина.ру
Новости, ВС РФ, СВО, война на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, наркотики, Украина.ру

"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников

04:00 07.10.2025
 
© NATO Иностранный наемник НАТО
Иностранный наемник НАТО
© NATO
Читать в
ДзенTelegram
Воюющие в рядах ВСУ польские наемники на передовой используют сильнодействующие наркотические вещества, позволяющие им бодрствовать без еды и воды в течение двух недели и оставаться в строю даже после огнестрельных ранений. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости
Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун", ссылаясь на допрос пленного наемника, рассказал о массовом использование наркотических веществ среди украинских военных.
"Это отдельная вообще история - поляк и его аптечка. Ты открываешь у них аптечку, а там - определенные вещества. Мы не понимали, почему выстрелил в человека, рожок выпустил, а он не падает, просто дальше идет. Или у него вот такие зрачки, стоит и смотрит на тебя", - рассказал "Перун".
Позже выяснилось, что боевики находились под действием синтетических наркотиков.
"У них там и шприцы, и все лежало. Поляки, именно они, жестко сидели тогда под наркотиками. Скорее всего, это были вещества типа мефедрона, солевых, синтетических наркотиков, самодельных. Мы находили их аптечки", - добавил боец.
По его словам, "один из пленных поляков признался на допросе, что после укола боевики могли не спать до двух недель, при этом полностью теряли потребность в еде и воде, что приводило к истощению организма". Это приводило к тому, что "человек просто сгорал изнутри, съедал весь свой ресурс".
"Перун" уверен, что у боевиков в таком состоянии притупляется чувство опасности, они думают, что им нечего терять.
Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков.
Этот же факт подтверждали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А по данным антифашистского подполья Херсона, латиноамериканские наёмники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Вчера, 17:16
Руководитель Николаевской области Ким считает, что украинцы сейчас "живут кайфуя"Скандально известный руководитель Николаевской области считает, что украинцы сейчас "живут кайфуя". Об этом 6 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВС РФСВОвойна на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украиныиностранные наемникинаркотикиУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
05:25"Война в умах не заканчивается": Ищенко о том, сколько будет тлеть гражданский конфликт на Украине
05:20"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США
05:10"Киевский режим становился на дыбы": политолог о том, как упрямство Украины привело к санкциям Венгрии
05:05"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
05:00"Сумы надо брать более крупной группировкой": Кутырь раскрыл приоритеты осенне-зимней кампании
04:50Анатолий Вассерман: Запад ведет "Игру в труса", но свернет первым
04:40"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы
04:30"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт
04:27Вновь гасим свет! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
04:10"Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей" — эксперт
04:00"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников
04:00Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"
03:31Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ
03:02Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
02:37Телеграм-канал "Украина.ру" отметил запоминающиеся события 6 октября
01:59ВС РФ приблизились к последнему рубежу ВСУ в Днепропетровской области
01:29"Красный уровень" опасности атак БПЛА объявили в ряде регионов России. Сводка к этому часу
00:36Трамп определился с поставками "Томагавков" Украине... но есть нюансы
Лента новостейМолния