https://ukraina.ru/20251007/pozyvnoy-moriarti-spryatalis-ot-dronov-na-ostanovke-potom-pobezhali-k-bukhanke-no-ona-uzhe-dogorala--1069472310.html

Позывной "Мориарти": Спрятались от дронов на остановке, потом побежали к "буханке", но она уже догорала

Позывной "Мориарти": Спрятались от дронов на остановке, потом побежали к "буханке", но она уже догорала - 07.10.2025 Украина.ру

Позывной "Мориарти": Спрятались от дронов на остановке, потом побежали к "буханке", но она уже догорала

Один из командиров российской армии с позывным "Мориарти" рассказал интернет изданию Украина.ру, как был ранен, когда поехал искать пропавших боевых товарищей, почему у него такой позывной, и как лучше всего уберечься от вражеских дронов

2025-10-07T07:00

2025-10-07T07:00

2025-10-07T07:00

интервью

сво

новороссия

александр чаленко

fpv-дрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069464557_104:33:799:424_1920x0_80_0_0_23ce2c665529e99957bcc0956a2a96ce.jpg

- Мориарти, в начале интервью не могу не спросить тебя о твоем позывном. Почему именно имя главного злодея конандойловского цикла о Шерлоке Холмсе ты выбрал в качестве позывного? Хочется даже в шутку спросить: а не связан ли ты с преступным миром Лондона?- Да нет, никак с лондонскими преступниками не связан. Меня, кстати, Максимом зовут, а Мориарти — это такой редкий, необычный позывной. Я на этого персонажа смотрю не как на человека конца XIX века, жившего в Лондоне, а как на моего современника. Это продуманный человек, наделенный хитростью, изворотливым умом, большим багажом знаний. Поэтому и решил выбрать такой позывной. Друзья к этому позывному относятся нормально, все одобрили, вопросов не задают.- С какого ты года воюешь в Новороссии?- С 2024. Воюю где-то полтора года. Сам я из Саратова, закончил военную академию в Санкт-Петербурге. На СВО мне предложил вместе отправиться нынешний мой командир с позывным "Север".- Знаю, что за это время ты был ранен. Как это случилось?- Ранен был осколками в плечо и контужен. Случилось это полгода назад. Утром одна из наших групп на машине с прикрытием заехала, скажем так, на N-ную точку. Возвращаясь обратно, ребята не вернулисьМы, естественно, не поняли, в чем проблема. Связь с ними осуществлялась по рации. Выходим - никто не отвечает. В итоге собрались и поехали их искать, сев в "буханку". Вместе со мной были "Север", "Синоптик", "Летеха"… Едем, разговариваем, вдруг вспышка, искры. Ничего не могу понять, что произошло, что это было: сброс или FPV дрон в нас попал. В последнем случае, если это был он, мы вообще не слышали, как он подлетел. Может быть, это был ждун, который находился в траве, в засаде, и поднялся, когда мы проезжали мимо, может, дрон на оптоволокне… Не знаю. Просто все быстро и неожиданно произошло.Я открываю глаза, все в искрах, не пойму, что происходит. Сначала думал, у нас какое-то прямое попадание. Смотрю на крышу, крыши вообще нет у "буханки". Смотрю, "Север" сидит со мной, сидит в отключке… Его ранило. Сразу смотрю на свои ноги, они на месте, слава Богу. Выбиваю двери у "буханки", вытаскиваю раненных товарищей – "Севера" и "Синоптика". Первый мог идти, а у второго пострадала нога, поэтому ему было очень тяжело передвигаться. Мы с "Летехой" сразу оказали им первую помощь.В общем, мы, как смогли, так и двинули искать ближайшее укрытие. "Северу" и "Ситоптику" помогаем передвигаться. Укрытием оказалась обычная автобусная остановка. Причем в открытом поле. Других вариантов не было. Мы залезли туда вчетвером или впятером. Прижались друг к другу. Думаем, что делать. Решили попробовать завести нашу "буханку". Побежали обратно. Прибегаем, а она догорает.Вернулись обратно. Слышно было, как вражеские FPVшки рядом летают. То, что нас не обнаружили и не атаковали нас, это просто вызывает удивление. Бог существует.- А как вас тогда эвакуировали?- Это просто удивительная история. Там же нет интернета, ни связи. Позвонить поэтому никуда невозможно. Так вот ко мне чисто случайно по обычной связи дозвонился товарищ. Где-то в 9-10 часов вечера. Спрашивает: как дела? А куда вы делись? Просто никто из наших не знал, куда мы направляемся, и зачем мы едем. В общем, товарищ что-то хотел у меня узнать.Я ему в ответ: "Жора, мы ранены. Мы на остановке. Где – не знаем. Но в таком-то направлении и плюс-минус такой-то квадрат. Можешь, кого-то направить, чтобы нас эвакуировали?". Естественно, сразу сообщил ему о степени ранения ребят.Он говорит: все, понял. Где-то через час за нами приехала машина. Союзники забрали нас и помогли.- А вы ж говорили по обычной связи. Вас же могли прослушать, а потом по вам шандарахнуть чем-то тяжелым.- А я ничего лишнего не сказал. Только то, что мы находимся в таком-то квадрате.- А к медали Жукова за что представлен?— Вот за этот случай. За оказание помощи боевым товарищам, за то, что не струсил, не бросил, не убежал, оставшись вместе с ними, и с помощью средств связи организовал эвакуацию. Никто вообще из нас не струсил и не убежал.- Долго привыкал к войне?- Помню, как только зашли, было непонимание того, что происходит. Смотрим, ракеты вражеские летят. РСЗО. Мы стоим, смотрим, как они летят. Слышим только свист и прилеты. Это было в самом начале. Мы не понимали, что происходит. Летит, а тебе хочется посмотреть – интересно. Только потом, с опытом, пришло осознание и понимание того, что происходит.Помню, как с "Севером" бегали по километровой открытке от FPV дронов. Шли с ним как-то, прислушивались. Услышали шум приближающегося дрона и побежали. При этом разбежались: он – в подвал, а я – в дом. Переждали, а дрон нас не нашел и улетел.- А как вообще бороться с такими дронами? Что посоветуешь?- Я наслышан, что на полигонах учат, типа того, что надо встать за дерево и стоять. Нет, это неправильно. Если у тебя есть ружье, хотя бы одно на расчет, ну, там, на 2-3 человека, это уже хорошо. Бьешь по дрону картечью.- Были у тебя такие случаи?- Нет, но у меня во взводе есть товарищ. Он бурят, стрелок. Они ведь прирожденные охотники. У них с детства в крови охота. Он способен дрон подпустить к себе на 20-30 метров. Это надо сделать для того, чтобы понять, что дрон будет тебя непременно атаковать. Просто, может, он пролетает мимо, тогда по нему не надо бить, чтобы остальные не прилетели и не ударили по ребятам. Вот поэтому ему и надо как можно ближе подпустить к себе и подбить потом из охотничьего ружья.Читайте также интервью Александра Чаленко с военным медиком, которая продолжает служить в зоне СВО третий контракт Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих руках

https://ukraina.ru/20251004/kak-izmenilas-armiya-rossii-za-gody-svo--bliznets-zamestitel-komandira-interbrigady-pyatnashka-1069620019.html

https://ukraina.ru/20251003/1069535756.html

https://ukraina.ru/20251002/1069474284.html

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, сво, новороссия, александр чаленко, fpv-дрон