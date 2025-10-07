https://ukraina.ru/20251007/anatoliy-vasserman-zapad-vedet-igru-v-trusa-no-svernet-pervym-1069695412.html

Анатолий Вассерман: Запад ведет "Игру в труса", но свернет первым

Угрозы Запада в адрес России являются частью политической игры для внутреннего потребления и вряд ли перерастут в прямое столкновение, поскольку у него еще есть инстинкт самосохранения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

Отвечая на вопрос о вероятности прямого конфликта, Вассерман провел аналогию со старым американской игрой. "Это мне больше напоминает старое американское развлечение "Игра в труса", когда две машины мчатся друг другу навстречу — кто первый свернет. И, судя по тому, что в США это развлечение не переводится, большая часть народа сворачивает вовремя", — отметил он.Публицист пояснил, что значительная часть громких заявлений западных политиков рассчитана не на Москву, а на их собственных избирателей. По его словам, людей пытаются запугать по принципу: "Да, у вас с нами проблемы. Но если вы за нас не проголосуете, проблем будет еще больше, и они будут еще страшнее".Эксперт уверен, что, несмотря на агрессивную риторику, Запад не решится на серьезные действия. "Повторюсь, шуметь они будут еще долго. Но вряд ли они будут пользоваться чем-то потяжелее языка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.

