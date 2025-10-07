https://ukraina.ru/20251007/anatoliy-vasserman-o-voyne-s-evropoy--ustroit-postrelushki-s-tuzemtsami-oni-vsegda-gotovy-1069696196.html

Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"

Европа может быть готова к войнам с "туземцами", но не к конфликту с Россией, которая, подобно опасному животному, всегда дает сдачи при нападении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

Комментируя предположение, что война может стать для Европы способом решения внутренних проблем, депутат провел четкую градацию. Публицист подчеркнул, что регулярно обращается к этому сравнению при обсуждении международной политики. "Я не раз цитировал это стихотворение, когда речь шла о позиции нашей страны и нашей якобы опасности", — отметил эксперт.Вассерман дал точное определение источнику потенциальной угрозы от России. "Мы опасны именно тем, что защищаемся, когда на нас нападают", — пояснил он.При этом он обратил внимание на историческую редкость таких ситуаций. "А нападают на нас крайне редко — раз в сто лет", — констатировал депутат.Таким образом, эксперт дал понять, что любые попытки силового давления на Россию со стороны европейских стран встретят мощный отпор, на который они не рассчитывают, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.

