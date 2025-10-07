Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы" - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/anatoliy-vasserman-o-voyne-s-evropoy--ustroit-postrelushki-s-tuzemtsami-oni-vsegda-gotovy-1069696196.html
Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"
Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы" - 07.10.2025 Украина.ру
Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"
Европа может быть готова к войнам с "туземцами", но не к конфликту с Россией, которая, подобно опасному животному, всегда дает сдачи при нападении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-10-07T04:00
2025-10-07T04:00
новости
россия
европа
сша
анатолий вассерман
украина.ру
война
сво
дзен новости сво
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_b058b36831b213b27b42d27d944099c6.jpg
Комментируя предположение, что война может стать для Европы способом решения внутренних проблем, депутат провел четкую градацию. Публицист подчеркнул, что регулярно обращается к этому сравнению при обсуждении международной политики. "Я не раз цитировал это стихотворение, когда речь шла о позиции нашей страны и нашей якобы опасности", — отметил эксперт.Вассерман дал точное определение источнику потенциальной угрозы от России. "Мы опасны именно тем, что защищаемся, когда на нас нападают", — пояснил он.При этом он обратил внимание на историческую редкость таких ситуаций. "А нападают на нас крайне редко — раз в сто лет", — констатировал депутат.Таким образом, эксперт дал понять, что любые попытки силового давления на Россию со стороны европейских стран встретят мощный отпор, на который они не рассчитывают, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251006/strelyat-ili-dogovarivatsya-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-s-trevogoy-ob-alternative-dlya-ukrainy-1069684624.html
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_73ac8cad01a0fce31a2ef5be5c29856b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, сша, анатолий вассерман, украина.ру, война, сво, дзен новости сво, война на украине, конфликт, главные новости, новости россии, прогнозы сво, новости сво
Новости, Россия, Европа, США, Анатолий Вассерман, Украина.ру, война, СВО, дзен новости СВО, война на Украине, конфликт, Главные новости, новости России, прогнозы СВО, новости СВО

Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"

04:00 07.10.2025
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Читать в
ДзенTelegram
Европа может быть готова к войнам с "туземцами", но не к конфликту с Россией, которая, подобно опасному животному, всегда дает сдачи при нападении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Комментируя предположение, что война может стать для Европы способом решения внутренних проблем, депутат провел четкую градацию.
"Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы. А воевать против тех, кто соответствует известному французскому стишку "Это животное очень опасно. Когда на него нападают, оно защищается" — не очень", — заявил Вассерман.
Публицист подчеркнул, что регулярно обращается к этому сравнению при обсуждении международной политики. "Я не раз цитировал это стихотворение, когда речь шла о позиции нашей страны и нашей якобы опасности", — отметил эксперт.
Вассерман дал точное определение источнику потенциальной угрозы от России. "Мы опасны именно тем, что защищаемся, когда на нас нападают", — пояснил он.
При этом он обратил внимание на историческую редкость таких ситуаций. "А нападают на нас крайне редко — раз в сто лет", — констатировал депутат.
Таким образом, эксперт дал понять, что любые попытки силового давления на Россию со стороны европейских стран встретят мощный отпор, на который они не рассчитывают, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
Эксперты Соскин, Шеслер, Дудчак - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Вчера, 12:24
"Стрелять или договариваться?". Украинские и российские эксперты с тревогой об альтернативе для УкраиныВ украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы пережить зиму, если рухнет система энергоснабжения и думают, не пора ли бежать в поисках спасения.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаСШААнатолий ВассерманУкраина.рувойнаСВОдзен новости СВОвойна на УкраинеконфликтГлавные новостиновости Россиипрогнозы СВОновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
05:25"Война в умах не заканчивается": Ищенко о том, сколько будет тлеть гражданский конфликт на Украине
05:20"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США
05:10"Киевский режим становился на дыбы": политолог о том, как упрямство Украины привело к санкциям Венгрии
05:05"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
05:00"Сумы надо брать более крупной группировкой": Кутырь раскрыл приоритеты осенне-зимней кампании
04:50Анатолий Вассерман: Запад ведет "Игру в труса", но свернет первым
04:40"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы
04:30"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт
04:27Вновь гасим свет! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
04:10"Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей" — эксперт
04:00"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников
04:00Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"
03:31Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ
03:02Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
02:37Телеграм-канал "Украина.ру" отметил запоминающиеся события 6 октября
01:59ВС РФ приблизились к последнему рубежу ВСУ в Днепропетровской области
01:29"Красный уровень" опасности атак БПЛА объявили в ряде регионов России. Сводка к этому часу
00:36Трамп определился с поставками "Томагавков" Украине... но есть нюансы
Лента новостейМолния