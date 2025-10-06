https://ukraina.ru/20251006/revansh-glubinnykh-chekhov-vozroditsya-li-avstro-vengerskaya-imperiya-1069713282.html

Реванш глубинных чехов. Возродится ли Австро-Венгерская империя?

Реванш глубинных чехов. Возродится ли Австро-Венгерская империя?

В Чехии подвели итоги минувших парламентских выборов. На них одержала победу ANO – партия известного предпринимателя и политика Андрея Бабиша, бывшего премьер-министра Чехии, давно известного своим евроскептицизмом.

ANO получила 35% голосов, что является лучшим результатом в ее истории. Бабиш победил на всей территории Чехии, за исключением двух крупных городов – Праги и Брно, где сохраняет свое влияние либеральная интеллигенция, которая имеет тесные финансово-политические связи с бюрократией из Брюсселя.Либералам не помогла даже очевидная предвыборная провокация – полеты неопознанных дронов, которые появились в небе как раз накануне голосования, временно заблокировав работу пражского аэропорта. Хотя ее организаторы наверняка надеялись запугать чешского обывателя выдуманной "российской угрозой"."ANO" означает на чешском языке "Да". В этой аббревиатуре зашифровано название партии "Действие недовольных граждан", которая была основана Бабишем еще в 2011 году. Ее сторонников называют на Западе правыми популистами, но это весьма далеко от истины, потому что в 2017-2021 годах, когда Бабиш занимал кресло премьера, он сформировал парламентскую коалицию с социал-демократами и получил поддержку Коммунистической партии Чехии и Моравии.Как показывают социологические данные, этого политика поддерживают глубинные чехи – жители провинции, которые зачастую имеют разные идеологические взгляды, но вместе выступают против евроатлантического курса, по которому тащат их страну представители политического истеблишмента. На выходных они дружно пошли на выборы, чтобы проголосовать против действующего премьер-министра Петра Фиалы. В силу того, что чешское правительство является сейчас крайне непопулярным.Чехи критикуют Фиалу за неолиберальные реформы, которые привели к росту коммунальных платежей и провоцируют рост инфляции. А многим не нравится, что чешский премьер втягивает страну в украинский конфликт – потому что Петр Фиала активно поставляет Киеву оружие и требует усиления антироссийских санкций.За последний год в этой стране обозначились изменения в общественных настроениях. Евроатлантическая история трехлетней давности, когда либералы пришли к власти на волне глобальной медийной кампании в поддержку Киева, в значительной мере спала. Чешские избиратели устали от того, что их постоянно стращают нашествием русских. Они понимают, что финансовая благотворительность в пользу Зеленского осуществляется за их счет, и не желают воевать за интересы украинского режима.Во время предвыборной кампании Андрей Бабиш старался концентрироваться на внутренних проблемах своей страны. Предвыборная программа ANO обещает увеличить расходы на социальное обеспечение, повысить зарплаты и пенсии, предоставить налоговые льготы студентам и молодым семьям. Но все эти вопросы тесно связаны с внешнеполитической повесткой, а потенциальный новый премьер Чехии, несомненно, учитывает позицию своего недовольного электората.Отвечая на вопрос украинского журналиста, который попросил Бабиша озвучить свою позицию по поводу европейских перспектив Украины, лидер партии ANO высказался по этому поводу прямо, и даже категорично. Он заявил: "Вы не готовы к членству в ЕС. Сначала мы должны закончить военные действия. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе".Успехи этого политика вызывают в Брюсселе вполне понятное беспокойство. Победа Бабиша "всколыхнула Европейский союз", – пишет газета Politico, отмечая, что после формирования нового правительства Прага может ограничить поддержку Киева и выступить против форсированной милитаризации европейской экономики."Европа с опаской следит за выборами в Чехии, поскольку Бабиш пообещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины и бросить вызов планам Североатлантического Альянса по увеличению военных расходов", – рассказывают об этом американские журналисты.Партия ANO будет контролировать по итогам выборов 80 депутатских кресел, и сейчас она ведет переговоры с потенциальными партнерами по будущей коалиции – партией "Свобода и прямая демократия" (SPD), которую возглавляет чешско-японский бизнесмен Томио Окамура, и политическим движением "Автомобилисты за свои интересы", давно выступающим за разрыв связей с Евросоюзом.В случае, если такой альянс будет сформирован, Андрей Бабиш получит в парламенте 108 мест. Этого вполне достаточно, поскольку для формирования нового правительства ему необходимо иметь 101 депутатский голос. Однако евроатлантические противники ANO прилагают все усилия, чтобы неудобный для них политик не смог вернуться на пост премьера. Мейнстримные медиа проводят информационную атаку, в основном направленную против руководства SPD, требуя него не вступать в политические союзы с "промосковскими силами" в лице Бабиша."Больнее всего сегодня чешской либеральной прессе. Газета Denik N выходит с воем по поводу успеха партии Андрея Бабиша на выборах. Представляя победивших депутатов, либеральная газета пишет: "сторонники России, глашатаи апокалипсиса". В частности, к "сторонникам России" отнесена Зюзана Майерова, которая когда-то доказывала, что в 1968 году большинство членов Политбюро ЦК КПСС, принявшего решение о вводе войск в Чехословакию, состояло из украинцев. Что еще нужно, чтобы прослыть "сторонником России?", – пишет в телеграме политолог Владимир Корнилов.Европейские политологи с тревогой пишут о возрождении Австро-Венгерской империи – подразумевая, что возглавившее Чехию правительство Бабиша усилит блок евроскептиков в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По иронии судьбы, все эти страны когда-то входили в состав распавшейся империи Габсбургов. Да и в самой Австрии тоже усиливаются позиции противников руководства Евросоюза.Политические позиции лидеров антибрюссельской фронды являются на самом деле довольно разными. Консерватор Орбан и социалист Фицо по разному смотрят на многие политические проблемы и исторические вопросы, а Бабиш находится по своим воззрениям где-то посередине. Их объединяют собой не какое-то особое габсбургское наследие, а то, что эти политики проводят в жизнь социально-ориентированную политику, ориентируясь на интересы своих избирателей.Это кардинально отличается от политической линии европейского мейнстрима, в лице Макрона, Мерца и Стармера, которые делают ставку на политику бюджетной экономики – то есть, уничтожают остатки социального государства послевоенной эпохи, игнорируя низкие рейтинги и уличные протесты.Потому что они беспокоятся только об интересах истеблишмента, сделавшего ставку на поддержку Зеленского и оголтелый милитаризм.О других событиях, происходящих в эти дни в Европе - в статье Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским

