"Италия тоже признает": Ищенко спрогнозировал решение Рима по Палестине из-за партнерства с Турцией
Италия в конечном счете будет вынуждена признать независимость Палестины, поскольку ее стратегическое партнерство с Турцией в Восточном Средиземноморье имеет гораздо большее значение, чем нежелание ссориться с Вашингтоном. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя заявления о том, что Италия пока не признает Палестину, чтобы не ссориться с президентом США Дональдом Трампом, эксперт выразил уверенность в обратном.
"Италия тоже признает, и не потому что захочет поссориться с Трампом, а потому что Италия партнерствует сейчас с Турцией в Ливии и вообще в Восточном Средиземноморье", — заявил Ищенко.
Он назвал это партнерство очень перспективным для итальянцев, если оно реализуется не только в военно-политическом, но и в экономическом плане. Эксперт напомнил о кардинальном изменении отношений между Анкарой и Тель-Авивом. "Когда-то Турция была союзником Израиля, а сейчас Турция враг Израиля", — констатировал обозреватель.
Учитывая эту новую реальность и напряженность между Турцией и Израилем, Италии будет крайне сложно сохранять прежнюю позицию.
"Поэтому Италии будет сложно не только с точки зрения внутренней политики, но и с точки зрения ее внешнеполитических интересов очень долго находиться в состоянии непризнания", — подытожил Ростислав Ищенко.
