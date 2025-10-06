"Италия тоже признает": Ищенко спрогнозировал решение Рима по Палестине из-за партнерства с Турцией - 06.10.2025 Украина.ру
"Италия тоже признает": Ищенко спрогнозировал решение Рима по Палестине из-за партнерства с Турцией
"Италия тоже признает": Ищенко спрогнозировал решение Рима по Палестине из-за партнерства с Турцией - 06.10.2025 Украина.ру
"Италия тоже признает": Ищенко спрогнозировал решение Рима по Палестине из-за партнерства с Турцией
Италия в конечном счете будет вынуждена признать независимость Палестины, поскольку ее стратегическое партнерство с Турцией в Восточном Средиземноморье имеет гораздо большее значение, чем нежелание ссориться с Вашингтоном. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя заявления о том, что Италия пока не признает Палестину, чтобы не ссориться с президентом США Дональдом Трампом, эксперт выразил уверенность в обратном. Он назвал это партнерство очень перспективным для итальянцев, если оно реализуется не только в военно-политическом, но и в экономическом плане. Эксперт напомнил о кардинальном изменении отношений между Анкарой и Тель-Авивом. "Когда-то Турция была союзником Израиля, а сейчас Турция враг Израиля", — констатировал обозреватель.Учитывая эту новую реальность и напряженность между Турцией и Израилем, Италии будет крайне сложно сохранять прежнюю позицию. "Поэтому Италии будет сложно не только с точки зрения внутренней политики, но и с точки зрения ее внешнеполитических интересов очень долго находиться в состоянии непризнания", — подытожил Ростислав Ищенко.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, турция, италия, палестина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, израиль, внешняя политика, интересы, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики
Италия в конечном счете будет вынуждена признать независимость Палестины, поскольку ее стратегическое партнерство с Турцией в Восточном Средиземноморье имеет гораздо большее значение, чем нежелание ссориться с Вашингтоном. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя заявления о том, что Италия пока не признает Палестину, чтобы не ссориться с президентом США Дональдом Трампом, эксперт выразил уверенность в обратном.
"Италия тоже признает, и не потому что захочет поссориться с Трампом, а потому что Италия партнерствует сейчас с Турцией в Ливии и вообще в Восточном Средиземноморье", — заявил Ищенко.
Он назвал это партнерство очень перспективным для итальянцев, если оно реализуется не только в военно-политическом, но и в экономическом плане. Эксперт напомнил о кардинальном изменении отношений между Анкарой и Тель-Авивом. "Когда-то Турция была союзником Израиля, а сейчас Турция враг Израиля", — констатировал обозреватель.
Учитывая эту новую реальность и напряженность между Турцией и Израилем, Италии будет крайне сложно сохранять прежнюю позицию.
"Поэтому Италии будет сложно не только с точки зрения внутренней политики, но и с точки зрения ее внешнеполитических интересов очень долго находиться в состоянии непризнания", — подытожил Ростислав Ищенко.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
30 сентября, 06:45
Энергетические войны: Индия троллит США, а Италия штрафует нефтяные компании за ценовой сговор
