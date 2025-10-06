"Европейцы к этому не готовы": эксперт Сушенцов об угрозе большой войне в Европе
Европейцы не готовы к серьезной эскалации отношений с Россией, а их милитаристская риторика свидетельствует скорее о безответственности, чем о реальных намерениях. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
"Я не считаю, что НАТО готова сейчас к какой-то серьезной эскалации. Собственные силы европейских государств довольно незначительны", — заявил Сушенцов.
Он охарактеризовал европейские правительства как "крикливые", от которых раздаются "вопиющие заявления, которые невозможно было бы представить даже накануне какой-то большой европейской войны".
По мнению эксперта, это показывает их безответственность и восприятие того, что вопросы стратегии могут решаться в публичном поле. "Это скорее хороший знак, чем плохой", — считает Сушенцов.
Хотя он не исключил провокаций, которые могут доводить до определенных инцидентов военной плоскости, он уверен, что "пока не созрели условия для какой-то большой войны в Европе".
При этом он отметил, что такие страны как Польша, страны Балтии, Скандинавия и Великобритания хотели бы сделать Балтийское море ареной конфронтации, но "они одновременно понимают, что любая война, начнись она, будет довольно скоротечной". "Они в ней не выиграют", — констатировал собеседник издания.
