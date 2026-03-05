4 марта 2026 года, вечерний эфир - 05.03.2026 Украина.ру
4 марта 2026 года, вечерний эфир
4 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T12:26
2026-03-05T13:04
ближний восток
россия
новороссия
рамиль замдыханов
владимир джаралла
украина.ру
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Что происходит". Военные действия на Ближнем Востоке и их влияние на Россию и Новороссию. Гость: Владимир Джаралла - политический эксперт* "Родные места". Самый молодой город Донбасса – Угледар. Гость: Татьяна Михайлова - пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в ДНР* "Украина под микроскопом". Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру
ближний восток, россия, новороссия, рамиль замдыханов, владимир джаралла, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Ближний Восток, Россия, Новороссия, Рамиль Замдыханов, Владимир Джаралла, Украина.ру, Новороссия сегодня

4 марта 2026 года, вечерний эфир

12:26 05.03.2026 (обновлено: 13:04 05.03.2026)
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Что происходит". Военные действия на Ближнем Востоке и их влияние на Россию и Новороссию. Гость: Владимир Джаралла - политический эксперт
* "Родные места". Самый молодой город Донбасса – Угледар. Гость: Татьяна Михайлова - пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в ДНР
* "Украина под микроскопом". Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру
