4 марта 2026 года, вечерний эфир

4 марта 2026 года, вечерний эфир - 05.03.2026 Украина.ру

4 марта 2026 года, вечерний эфир

4 марта 2026 года, вечерний эфир

2026-03-05T12:26

2026-03-05T12:26

2026-03-05T13:04

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Что происходит". Военные действия на Ближнем Востоке и их влияние на Россию и Новороссию. Гость: Владимир Джаралла - политический эксперт* "Родные места". Самый молодой город Донбасса – Угледар. Гость: Татьяна Михайлова - пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в ДНР* "Украина под микроскопом". Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру

2026

