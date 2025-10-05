https://ukraina.ru/20251005/smozhet-li-rossiya-zavershit-svo-do-vstupleniya-evropy-v-bolshuyu-voynu-i-na-chto-postavil-tramp--1069645671.html
Сможет ли Россия завершить СВО до вступления Европы в большую войну и на что поставил Трамп — Мендкович
2025-10-05T09:29
2025-10-05T09:29
2025-10-05T09:29
новости
россия
европа
венгрия
владимир путин
дональд трамп
никита мендкович
валдай
украина.ру
ес
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал высказывания президента Владимира Путина на "Валдае". В частности, он разобрал тему многополярности мира и угрозу большой войны со стороны европейских стран, а также проанализировал паузу в переговорном процессе и реакцию мирового сообщества по отношению к современным войнам: 00:24 – Выступление Путина на "Валдае"; 01:57 – Точки эскалации конфликта для России со стороны ЕС; 04:00 – Борьба Венгрии и разумные голоса в Евросоюзе; 05:36 – Вероятность завершения конфликта без вмешательства ЕС;08:24 – Пауза в переговорном процессе и тактика США;10:35 – Реакция мирового сообщества на военные конфликты;13:04 – Пересборка международных институтов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
европа
венгрия
новости, россия, европа, венгрия, владимир путин, дональд трамп, никита мендкович, валдай, украина.ру, ес, видео, видео
Новости, Россия, Европа, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Никита Мендкович, Валдай, Украина.ру, ЕС, Видео
00:24 – Выступление Путина на "Валдае";
01:57 – Точки эскалации конфликта для России со стороны ЕС;
04:00 – Борьба Венгрии и разумные голоса в Евросоюзе;
05:36 – Вероятность завершения конфликта без вмешательства ЕС;
08:24 – Пауза в переговорном процессе и тактика США;
10:35 – Реакция мирового сообщества на военные конфликты;
13:04 – Пересборка международных институтов.
