Сможет ли Россия завершить СВО до вступления Европы в большую войну и на что поставил Трамп — Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал высказывания президента Владимира Путина на "Валдае". В... Украина.ру, 05.10.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/05/1069645550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a938598b25be519bde9d4f77dd3704f1.jpg

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал высказывания президента Владимира Путина на "Валдае". В частности, он разобрал тему многополярности мира и угрозу большой войны со стороны европейских стран, а также проанализировал паузу в переговорном процессе и реакцию мирового сообщества по отношению к современным войнам: 00:24 – Выступление Путина на "Валдае"; 01:57 – Точки эскалации конфликта для России со стороны ЕС; 04:00 – Борьба Венгрии и разумные голоса в Евросоюзе; 05:36 – Вероятность завершения конфликта без вмешательства ЕС;08:24 – Пауза в переговорном процессе и тактика США;10:35 – Реакция мирового сообщества на военные конфликты;13:04 – Пересборка международных институтов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

