Сможет ли Россия завершить СВО до вступления Европы в большую войну и на что поставил Трамп — Мендкович - 05.10.2025
Сможет ли Россия завершить СВО до вступления Европы в большую войну и на что поставил Трамп — Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал высказывания президента Владимира Путина на "Валдае". В... Украина.ру, 05.10.2025
2025-10-05T09:29
2025-10-05T09:29
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал высказывания президента Владимира Путина на "Валдае". В частности, он разобрал тему многополярности мира и угрозу большой войны со стороны европейских стран, а также проанализировал паузу в переговорном процессе и реакцию мирового сообщества по отношению к современным войнам: 00:24 – Выступление Путина на "Валдае"; 01:57 – Точки эскалации конфликта для России со стороны ЕС; 04:00 – Борьба Венгрии и разумные голоса в Евросоюзе; 05:36 – Вероятность завершения конфликта без вмешательства ЕС;08:24 – Пауза в переговорном процессе и тактика США;10:35 – Реакция мирового сообщества на военные конфликты;13:04 – Пересборка международных институтов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Сможет ли Россия завершить СВО до вступления Европы в большую войну и на что поставил Трамп — Мендкович

09:29 05.10.2025
 
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал высказывания президента Владимира Путина на "Валдае". В частности, он разобрал тему многополярности мира и угрозу большой войны со стороны европейских стран, а также проанализировал паузу в переговорном процессе и реакцию мирового сообщества по отношению к современным войнам:
00:24 – Выступление Путина на "Валдае";
01:57 – Точки эскалации конфликта для России со стороны ЕС;
04:00 – Борьба Венгрии и разумные голоса в Евросоюзе;
05:36 – Вероятность завершения конфликта без вмешательства ЕС;
08:24 – Пауза в переговорном процессе и тактика США;
10:35 – Реакция мирового сообщества на военные конфликты;
13:04 – Пересборка международных институтов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния