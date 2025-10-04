https://ukraina.ru/20251004/vs-budet-zaviset-ot-elit-karaganov-zayavil-o-neizbezhnosti-tesnogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-1069560651.html

"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая

"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая

Отношения РФ и Китая зависят от способности элит отстаивать национальные интересы, а не от идеологий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов

Эксперт отметил, что различия между странами очевидны и могут порождать трения. "У нас действительно разные системы. Более того, у нас разные потенциалы, и это может вызывать опасения, требования и трения", — констатировал Караганов.При этом он подчеркнул, что именно прагматизм должен стать основой для долгосрочного партнерства. "Всё будет зависеть от элит: китайской и нашей", — заявил политолог.По его словам, при соблюдении этого условия сотрудничество не просто вероятно, а неизбежно. "Но если наша и китайская элиты будут следовать своим национальным интересам, мы обречены на тесное сотрудничество — вне зависимости от того, что мы разные", — указал Караганов.Таким образом, фундаментом для прочного альянса России и Китая служит не абстрактная дружба, а взаимовыгодное партнерство, основанное на трезвом расчете, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".

