"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая - 04.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251004/vs-budet-zaviset-ot-elit-karaganov-zayavil-o-neizbezhnosti-tesnogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-1069560651.html
"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая
"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая - 04.10.2025 Украина.ру
"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая
Отношения РФ и Китая зависят от способности элит отстаивать национальные интересы, а не от идеологий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
2025-10-04T04:15
2025-10-04T04:15
новости
россия
китай
европа
сергей караганов
владимир путин
украина.ру
элита
идеология
валдай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg
Эксперт отметил, что различия между странами очевидны и могут порождать трения. "У нас действительно разные системы. Более того, у нас разные потенциалы, и это может вызывать опасения, требования и трения", — констатировал Караганов.При этом он подчеркнул, что именно прагматизм должен стать основой для долгосрочного партнерства. "Всё будет зависеть от элит: китайской и нашей", — заявил политолог.По его словам, при соблюдении этого условия сотрудничество не просто вероятно, а неизбежно. "Но если наша и китайская элиты будут следовать своим национальным интересам, мы обречены на тесное сотрудничество — вне зависимости от того, что мы разные", — указал Караганов.Таким образом, фундаментом для прочного альянса России и Китая служит не абстрактная дружба, а взаимовыгодное партнерство, основанное на трезвом расчете, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
https://ukraina.ru/20250921/1068908708.html
россия
китай
европа
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_284:0:2083:1349_1920x0_80_0_0_53f8d6fa8ea722f5108a07e81a968b65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, европа, сергей караганов, владимир путин, украина.ру, элита, идеология, валдай, альянс, кнр (китай), главные новости
Новости, Россия, Китай, Европа, Сергей Караганов, Владимир Путин, Украина.ру, элита, идеология, Валдай, альянс, КНР (Китай), Главные новости

"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая

04:15 04.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отношения РФ и Китая зависят от способности элит отстаивать национальные интересы, а не от идеологий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Эксперт отметил, что различия между странами очевидны и могут порождать трения. "У нас действительно разные системы. Более того, у нас разные потенциалы, и это может вызывать опасения, требования и трения", — констатировал Караганов.
При этом он подчеркнул, что именно прагматизм должен стать основой для долгосрочного партнерства. "Всё будет зависеть от элит: китайской и нашей", — заявил политолог.
По его словам, при соблюдении этого условия сотрудничество не просто вероятно, а неизбежно. "Но если наша и китайская элиты будут следовать своим национальным интересам, мы обречены на тесное сотрудничество — вне зависимости от того, что мы разные", — указал Караганов.
Таким образом, фундаментом для прочного альянса России и Китая служит не абстрактная дружба, а взаимовыгодное партнерство, основанное на трезвом расчете, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.
Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
Владимир Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
21 сентября, 06:02
Владимир Овчинский: Трамп угомонил своих врагов внутри США, но ничего не может сделать с Россией и КитаемСитуация вокруг Украины и в международной политике непростая. Надо реально ее оценивать. Не верить ни одному слову Трампа, европейцев и киевского режима. Жестко отстаивать интересы России. Пока нам это удается
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайЕвропаСергей КарагановВладимир ПутинУкраина.руэлитаидеологияВалдайальянсКНР (Китай)Главные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40"В значительной степени это блеф": эксперт раскрыл, почему Украина и союзники саботируют договоренности
04:30"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам
04:15"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая
04:00ВС РФ продолжают наносить удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Сводка на 4:00
04:00"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье
03:50"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны
03:22"Красный уровень" по БПЛА объявлен в Ленобласти. Обновлённая сводка угроз по регионам России на 3:20
02:57Боец из Калининградской области 17 часов вёл бой с разведкой ВСУ
02:38Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности
02:09Рамамба хару мамбуру? Иноагент Покровский* из группы "Ногу свело!" не смог оспорить штраф
01:46Женские расчёты дронов ВСУ появились в Запорожской области
01:27"Искандеры" поразили пункт временной дислокации ВСУ на территории колонии
01:04Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полёты из-за БПЛА
00:43"Гуманный" Европейский суд, "неуверенный" Трамп и наступление ВС РФ. Итоги 3 октября от канала Украина.ру
00:22Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:20
23:54Стремительное наступление: российские войска наращивают темпы продвижения на всех направлениях
23:50МАГАТЭ ищет пути спасения Запорожской АЭС. Главные новости к 23:50
23:45Террор против мирных: новые преступления ВСУ в Горловке и Сумской области
23:18Детализация удара по Краматорской ТЭЦ: технический анализ повреждений и последствий
23:12Наступление на всех фронтах: российские войска расширяют контроль в Днепропетровской области
Лента новостейМолния