"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая
Отношения РФ и Китая зависят от способности элит отстаивать национальные интересы, а не от идеологий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Эксперт отметил, что различия между странами очевидны и могут порождать трения. "У нас действительно разные системы. Более того, у нас разные потенциалы, и это может вызывать опасения, требования и трения", — констатировал Караганов.
При этом он подчеркнул, что именно прагматизм должен стать основой для долгосрочного партнерства. "Всё будет зависеть от элит: китайской и нашей", — заявил политолог.
По его словам, при соблюдении этого условия сотрудничество не просто вероятно, а неизбежно. "Но если наша и китайская элиты будут следовать своим национальным интересам, мы обречены на тесное сотрудничество — вне зависимости от того, что мы разные", — указал Караганов.
Таким образом, фундаментом для прочного альянса России и Китая служит не абстрактная дружба, а взаимовыгодное партнерство, основанное на трезвом расчете, подытожил собеседник издания.
