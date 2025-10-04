Полковник Алехин: "Стык границ областей грозит для ВСУ последствиями в виде обрушения фронта"
Российская армия формирует мощный плацдарм на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, что создает угрозу обрушения всего фронта для ВСУ и открывает путь к временному оккупированному Запорожью. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, на этом направлении войска не сбавляют темпов наступления и продвигаются, сминая оборону противника. Алехин отмечает, что за последние дни темп этого продвижения составил до семи километров.
"Одна из основных задач — перерезание логистических маршрутов ВСУ, как например, удалось подойти к трассе Покровское — Гуляйполе", — уточняет автор материала.
"Стык границ грозит обернуться для армии противника непредсказуемыми последствиями, если иметь в виду ближайшую перспективу обрушения фронта, — заявляет военный аналитик. — Здесь будут в промышленных масштабах исчезать техника и личный состав ВСУ".
Он также отмечает, что создание подобного плацдарма имеет несколько предназначений, и все они направлены на полное освобождение новых российских регионов.
"Как признают российские военные эксперты, да и украинские тоже, на этом стыке у ВСУ затруднена переброска резервов из-за ударов армии РФ по транспортной логистике, — заключает Алехин. — Соответственно, противник и дальше будет вынужден отступать".
