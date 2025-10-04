https://ukraina.ru/20251004/polkovnik-alekhin-styk-granits-oblastey-grozit-dlya-vsu-posledstviyami-v-vide-obrusheniya-fronta-1069578794.html

Полковник Алехин: "Стык границ областей грозит для ВСУ последствиями в виде обрушения фронта"

Российская армия формирует мощный плацдарм на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, что создает угрозу обрушения всего фронта для ВСУ и открывает путь к временному оккупированному Запорожью. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

По словам эксперта, на этом направлении войска не сбавляют темпов наступления и продвигаются, сминая оборону противника. Алехин отмечает, что за последние дни темп этого продвижения составил до семи километров. "Одна из основных задач — перерезание логистических маршрутов ВСУ, как например, удалось подойти к трассе Покровское — Гуляйполе", — уточняет автор материала."Стык границ грозит обернуться для армии противника непредсказуемыми последствиями, если иметь в виду ближайшую перспективу обрушения фронта, — заявляет военный аналитик. — Здесь будут в промышленных масштабах исчезать техника и личный состав ВСУ". Он также отмечает, что создание подобного плацдарма имеет несколько предназначений, и все они направлены на полное освобождение новых российских регионов."Как признают российские военные эксперты, да и украинские тоже, на этом стыке у ВСУ затруднена переброска резервов из-за ударов армии РФ по транспортной логистике, — заключает Алехин. — Соответственно, противник и дальше будет вынужден отступать".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.

