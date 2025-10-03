СМИ посчитали, сколько страны G7 уже выделили Киеву за счет российских активов - 03.10.2025 Украина.ру
СМИ посчитали, сколько страны G7 уже выделили Киеву за счет российских активов
В 2025 году страны "Большой семерки" прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинского минфина и Еврокомиссии
В публикации говорится о том, что в прошлом году страны G7 одобрили выдачу Киеву кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. К настоящему моменту государства, которые входят в состав "Большой семерки", выделили Украине по этой схеме уже 26,5 миллиарда долларов."Первыми в конце прошлого года передали средства США — 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Остальные участники схемы начали переводить отчисления в этом году. Больше всех направил Европейский союз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда долларов, Япония — 3,3 миллиарда, а Британия — 3 миллиарда", — уточнили авторы статьи. Накануне, 2 октября, европейские страны призвали США и Японию поддержать конфискацию замороженных активов России в пользу Украины в рамках "Группы семи". Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом прошедшей онлайн-встречи министров финансов G7.Согласно информации издания, европейские страны настаивают на выступлении "единым фронтом" по вопросу использования российских активов. При этом представители ЕС дали понять, что не готовы действовать без поддержки Вашингтона и Токио, опасаясь негативных последствий для доверия к европейской валюте.Во вторник, 30 сентября, газета Politico сообщила, что Европейская комиссия разработала план использования замороженных российских активов для помощи Украине через выпуск специальных бескупонных облигаций.Согласно предложению, российские активы на сумму 140 млрд евро будут обменены на облигации, которые затем передадут Украине. Средства планируется предоставлять Киеву в виде кредитов траншами, однако конкретные сроки и объемы переводов в документе не указаны.Ранее, 10 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель не планирует конфисковывать российские активы (оценочной стоимостью около 200 млрд евро), но намерен использовать их для кредитования Украины.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 3 октября.
В 2025 году страны "Большой семерки" прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинского минфина и Еврокомиссии
В публикации говорится о том, что в прошлом году страны G7 одобрили выдачу Киеву кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. К настоящему моменту государства, которые входят в состав "Большой семерки", выделили Украине по этой схеме уже 26,5 миллиарда долларов.
"Первыми в конце прошлого года передали средства США — 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Остальные участники схемы начали переводить отчисления в этом году. Больше всех направил Европейский союз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда долларов, Япония — 3,3 миллиарда, а Британия — 3 миллиарда", — уточнили авторы статьи.
Накануне, 2 октября, европейские страны призвали США и Японию поддержать конфискацию замороженных активов России в пользу Украины в рамках "Группы семи". Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом прошедшей онлайн-встречи министров финансов G7.
Согласно информации издания, европейские страны настаивают на выступлении "единым фронтом" по вопросу использования российских активов. При этом представители ЕС дали понять, что не готовы действовать без поддержки Вашингтона и Токио, опасаясь негативных последствий для доверия к европейской валюте.
Во вторник, 30 сентября, газета Politico сообщила, что Европейская комиссия разработала план использования замороженных российских активов для помощи Украине через выпуск специальных бескупонных облигаций.
Согласно предложению, российские активы на сумму 140 млрд евро будут обменены на облигации, которые затем передадут Украине. Средства планируется предоставлять Киеву в виде кредитов траншами, однако конкретные сроки и объемы переводов в документе не указаны.
Ранее, 10 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель не планирует конфисковывать российские активы (оценочной стоимостью около 200 млрд евро), но намерен использовать их для кредитования Украины.
О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 3 октября.
