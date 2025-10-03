"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/poslednie-potugi-vsu-pod-pokrovskom-zakonchilis-dlya-protivnika-myasorubkoy--anpilogov-1069527046.html
"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов - 03.10.2025 Украина.ру
"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
Запад исчерпал возможности для увеличения военной помощи Украине, а последние попытки наступления ВСУ под Красноармейском (украинское название Покровск) завершились тяжелыми потерями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2025-10-03T05:48
2025-10-03T05:48
новости
украина
запад
россия
алексей анпилогов
дональд трамп
наступление
помощь
военная помощь украине
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может выйти на границы 1991 года, Анпилогов задал риторический вопрос: "Куда дальше?". "Может сложиться впечатление, что его [экс-президент Украины Виктор] Ющенко покусал со своими перверсиями по поводу похода на Москву", — иронично отметил он.Военный эксперт заявил, что за громкими словами Трампа скрываются реальные проблемы. "У Запада сейчас объективно нет возможностей увеличить помощь Украине", — констатировал Анпилогов. Он напомнил, что даже тысячи единиц западной техники, предоставленные Киеву для "контрнаступа" в 2023 году, не помогли ВСУ добиться "успеха"."Последние подуги под Покровском, когда киевский режим стянул туда всю "запрещенку", тоже закончились для противника мясорубкой", — сказал эксперт. Поэтому в заявлениях Трампа он видит скрытый смысл: "Украина воюет как может. Если повезет - дойдет до границ 1991 года. Если не повезет - дойдет до других границ. Уже западных", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
https://ukraina.ru/20251002/1069521805.html
украина
запад
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dcc97db2e42a00787747baeefe7d4722.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, алексей анпилогов, дональд трамп, наступление, помощь, военная помощь украине, военная помощь, сво, дзен новости сво, новости сво, покровск/красноармейск, трамп и украина, граница, главные новости
Новости, Украина, Запад, Россия, Алексей Анпилогов, Дональд Трамп, наступление, помощь, военная помощь Украине, военная помощь, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Покровск/Красноармейск, Трамп и Украина, граница, Главные новости

"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов

05:48 03.10.2025
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : freedome.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Запад исчерпал возможности для увеличения военной помощи Украине, а последние попытки наступления ВСУ под Красноармейском (украинское название Покровск) завершились тяжелыми потерями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может выйти на границы 1991 года, Анпилогов задал риторический вопрос: "Куда дальше?". "Может сложиться впечатление, что его [экс-президент Украины Виктор] Ющенко покусал со своими перверсиями по поводу похода на Москву", — иронично отметил он.
Военный эксперт заявил, что за громкими словами Трампа скрываются реальные проблемы. "У Запада сейчас объективно нет возможностей увеличить помощь Украине", — констатировал Анпилогов.
Он напомнил, что даже тысячи единиц западной техники, предоставленные Киеву для "контрнаступа" в 2023 году, не помогли ВСУ добиться "успеха".
"Последние подуги под Покровском, когда киевский режим стянул туда всю "запрещенку", тоже закончились для противника мясорубкой", — сказал эксперт. Поэтому в заявлениях Трампа он видит скрытый смысл: "Украина воюет как может. Если повезет - дойдет до границ 1991 года. Если не повезет - дойдет до других границ. Уже западных", — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вчера, 17:04
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала ЭстакадныйЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападРоссияАлексей АнпилоговДональд Трампнаступлениепомощьвоенная помощь Украиневоенная помощьСВОдзен новости СВОновости СВОПокровск/КрасноармейскТрамп и УкраинаграницаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех
06:15"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы
06:06Американская парадигма. В украинской команде Трампа грядут большие перестановки и смена стратегии
06:00Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти
06:00"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой
05:54После Купянска — на Красный Лиман: полковник запаса о наступлении на ключевой узел обороны ВСУ
05:48"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
05:36"Они начинают сдаваться в плен": полковник Алехин о разгроме бригад ВСУ севернее Харькова
05:30Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
05:24"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов
05:12"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте
05:00Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб
05:00"С русскими ссориться незачем": эксперт раскрыл, почему НАТО не рискнуло сбивать российские самолеты
04:54"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена
04:42"Кость в горле Молдавии": Анпилогов о том, почему Приднестровье остается вечной проблемой для Кишинева
04:30Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
04:24Давление на мирных жителей и удары по энергетике: Алехин раскрыл истинные цели обстрелов Белгорода
04:21ВС РФ атакуют объекты ВСУ, ВПК и инфраструктуры на Украине. Сводка ударов на 4:00
04:18"Каркас, непроницаемый для навязывания воли": Андрей Сушенцов предрек конец гегемонии Запада
04:02Аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов — Reuters
Лента новостейМолния