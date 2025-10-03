https://ukraina.ru/20251003/poslednie-potugi-vsu-pod-pokrovskom-zakonchilis-dlya-protivnika-myasorubkoy--anpilogov-1069527046.html

"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов

"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов - 03.10.2025 Украина.ру

"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов

Запад исчерпал возможности для увеличения военной помощи Украине, а последние попытки наступления ВСУ под Красноармейском (украинское название Покровск) завершились тяжелыми потерями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2025-10-03T05:48

2025-10-03T05:48

2025-10-03T05:48

новости

украина

запад

россия

алексей анпилогов

дональд трамп

наступление

помощь

военная помощь украине

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может выйти на границы 1991 года, Анпилогов задал риторический вопрос: "Куда дальше?". "Может сложиться впечатление, что его [экс-президент Украины Виктор] Ющенко покусал со своими перверсиями по поводу похода на Москву", — иронично отметил он.Военный эксперт заявил, что за громкими словами Трампа скрываются реальные проблемы. "У Запада сейчас объективно нет возможностей увеличить помощь Украине", — констатировал Анпилогов. Он напомнил, что даже тысячи единиц западной техники, предоставленные Киеву для "контрнаступа" в 2023 году, не помогли ВСУ добиться "успеха"."Последние подуги под Покровском, когда киевский режим стянул туда всю "запрещенку", тоже закончились для противника мясорубкой", — сказал эксперт. Поэтому в заявлениях Трампа он видит скрытый смысл: "Украина воюет как может. Если повезет - дойдет до границ 1991 года. Если не повезет - дойдет до других границ. Уже западных", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.

https://ukraina.ru/20251002/1069521805.html

украина

запад

россия

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, алексей анпилогов, дональд трамп, наступление, помощь, военная помощь украине, военная помощь, сво, дзен новости сво, новости сво, покровск/красноармейск, трамп и украина, граница, главные новости