"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
© Фото : freedome.org.ua
Запад исчерпал возможности для увеличения военной помощи Украине, а последние попытки наступления ВСУ под Красноармейском (украинское название Покровск) завершились тяжелыми потерями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может выйти на границы 1991 года, Анпилогов задал риторический вопрос: "Куда дальше?". "Может сложиться впечатление, что его [экс-президент Украины Виктор] Ющенко покусал со своими перверсиями по поводу похода на Москву", — иронично отметил он.
Военный эксперт заявил, что за громкими словами Трампа скрываются реальные проблемы. "У Запада сейчас объективно нет возможностей увеличить помощь Украине", — констатировал Анпилогов.
Он напомнил, что даже тысячи единиц западной техники, предоставленные Киеву для "контрнаступа" в 2023 году, не помогли ВСУ добиться "успеха".
"Последние подуги под Покровском, когда киевский режим стянул туда всю "запрещенку", тоже закончились для противника мясорубкой", — сказал эксперт. Поэтому в заявлениях Трампа он видит скрытый смысл: "Украина воюет как может. Если повезет - дойдет до границ 1991 года. Если не повезет - дойдет до других границ. Уже западных", — иронично подытожил собеседник издания.
