"Каркас, непроницаемый для навязывания воли": Андрей Сушенцов предрек конец гегемонии Запада
Мир переживает переходную эпоху, на смену однополярности приходит полицентричность, но новый многосторонний каркас безопасности еще только предстоит создать. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
По словам эксперта, с одной стороны, существуют институты, созданные после Второй мировой войны, а с другой — завершается гегемония Запада. При этом Сушенцов отметил, что пока еще не сложился тот многосторонний каркас в сфере политики и безопасности, который мог бы сильно укрепить ООН или заменить ее.
Эксперты Валдайского клуба полагают, что новый консенсус возникнет в среде крупных держав, которые в прежней эпохе назывались великими державами.
"Эти страны обладают значительным силовым потенциалом, политическими амбициями и материальным ресурсом для их подкрепления, политической волей — как минимум на защиту суверенитета и удержание бывших гегемонов от воздействия на них в неудобном для них направлении", — пояснил спикер.
Как максимум, по его словам, эти державы способны "в результате сопротивления гегемонии создать такой каркас многосторонних отношений, который был бы непроницаем для воздействия сил, пытающихся навязывать свою политическую волю", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.
О том, как многополярность может помочь сближению Индии и России в материале: "Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо" на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине ЗеленскогоНаш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец, который смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку. Что он там увидит — бог его знает. Гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще.
Подписывайся на