Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Ситуация в Молдавии развивается по опасному сценарию, где грубая тактика сохранения власти любой ценой может привести к военным провокациям с возможным участием Украины. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
Сушенцов отметил, что Украина будет использовать любую возможность, чтобы оставаться в политической повестке дня и показать себя дееспособным игроком, полезным для союзников в ЕС. "Программа Евросоюза на поддержку правительства Майи Санду довольно очевидна", — подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание на то, что европейские правительства "близоруки к массовым нарушениям избирательных прав граждан Молдавии".
По его словам, "все это говорит о том, что там избрана тактика довольно грубая и совершенно не соответствующая демократическому стандарту: на сохранение любой ценой правительства Молдавии. Не исключая, в худшем случае, и какого-то рода военные провокации на стыке безопасности и политики".
"Здесь, конечно, Украина может предложить свои услуги", — констатировал Сушенцов. Однако он подчеркнул, что сама Украина находится в плохой для себя ситуации, а любые подобные действия не пройдут бесследно для их инициаторов.
