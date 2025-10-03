Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги" - 03.10.2025 Украина.ру
Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
Ситуация в Молдавии развивается по опасному сценарию, где грубая тактика сохранения власти любой ценой может привести к военным провокациям с возможным участием Украины. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
Сушенцов отметил, что Украина будет использовать любую возможность, чтобы оставаться в политической повестке дня и показать себя дееспособным игроком, полезным для союзников в ЕС. "Программа Евросоюза на поддержку правительства Майи Санду довольно очевидна", — подчеркнул он.Эксперт обратил внимание на то, что европейские правительства "близоруки к массовым нарушениям избирательных прав граждан Молдавии". По его словам, "все это говорит о том, что там избрана тактика довольно грубая и совершенно не соответствующая демократическому стандарту: на сохранение любой ценой правительства Молдавии. Не исключая, в худшем случае, и какого-то рода военные провокации на стыке безопасности и политики"."Здесь, конечно, Украина может предложить свои услуги", — констатировал Сушенцов. Однако он подчеркнул, что сама Украина находится в плохой для себя ситуации, а любые подобные действия не пройдут бесследно для их инициаторов.Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.О том, насколько серьезны намерения Вашингтона отправить Киеву "Томагавки" — в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"

04:30 03.10.2025
 
Ситуация в Молдавии развивается по опасному сценарию, где грубая тактика сохранения власти любой ценой может привести к военным провокациям с возможным участием Украины. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
Сушенцов отметил, что Украина будет использовать любую возможность, чтобы оставаться в политической повестке дня и показать себя дееспособным игроком, полезным для союзников в ЕС. "Программа Евросоюза на поддержку правительства Майи Санду довольно очевидна", — подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание на то, что европейские правительства "близоруки к массовым нарушениям избирательных прав граждан Молдавии".
По его словам, "все это говорит о том, что там избрана тактика довольно грубая и совершенно не соответствующая демократическому стандарту: на сохранение любой ценой правительства Молдавии. Не исключая, в худшем случае, и какого-то рода военные провокации на стыке безопасности и политики".
"Здесь, конечно, Украина может предложить свои услуги", — констатировал Сушенцов. Однако он подчеркнул, что сама Украина находится в плохой для себя ситуации, а любые подобные действия не пройдут бесследно для их инициаторов.
Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.
О том, насколько серьезны намерения Вашингтона отправить Киеву "Томагавки" — в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
1 октября, 11:56
Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков"Украинские СМИ и военные эксперты сейчас нашли себе новую дорогую игрушку, которая якобы может изменить ход военных действий в пользу Киева. Волшебное слово "Томагавки" произносят на английский манер с придыханием, в котором чувствуется надежда на способность "белого господина" показать свою мощь.
Лента новостейМолния