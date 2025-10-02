https://ukraina.ru/20251002/aleksandr-dudchak-ot-ukrainy-ne-zhdut-vozvrata-dolgov--1069521702.html
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов - 02.10.2025 Украина.ру
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов
В четверг, 2 октября, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что "репарационный кредит" — это "план А" для Украины.
2025-10-02T17:03
2025-10-02T17:03
2025-10-02T17:03
видео
украина
россия
александр дудчак
ес
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069520351_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ccfd22fbc1139010bb0dcf7e0311ac93.jpg
Идея нардепа Украины состоит в том, чтобы получить от Евросоюза средства (кредит) под будущие репарации от России, из которых Украина потом вернет свой долг ЕС. Речь идет о сумме в размере 170 млрд евро. О том, насколько реалистичен этот план, изданию Украина.ру рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
https://ukraina.ru/20251002/pase-mechtaet-obedinit-predateley-i-khochet-otdat-ukraine-svorovannoe-u-rossii-no-ne-znaet-kak-1069504986.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069520351_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bda8903067f5acf84c1a05e0066003d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, александр дудчак, ес, верховная рада, украина.ру
Видео, Украина, Россия, Александр Дудчак, ЕС, Верховная Рада, Украина.ру
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов
В четверг, 2 октября, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что "репарационный кредит" — это "план А" для Украины.