Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов - 02.10.2025
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов - 02.10.2025 Украина.ру
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов
В четверг, 2 октября, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что "репарационный кредит" — это "план А" для Украины.
2025-10-02T17:03
2025-10-02T17:03
Идея нардепа Украины состоит в том, чтобы получить от Евросоюза средства (кредит) под будущие репарации от России, из которых Украина потом вернет свой долг ЕС. Речь идет о сумме в размере 170 млрд евро. О том, насколько реалистичен этот план, изданию Украина.ру рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Александр Дудчак: От Украины не ждут возврата долгов

17:03 02.10.2025
 
В четверг, 2 октября, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что "репарационный кредит" — это "план А" для Украины.
Идея нардепа Украины состоит в том, чтобы получить от Евросоюза средства (кредит) под будущие репарации от России, из которых Украина потом вернет свой долг ЕС. Речь идет о сумме в размере 170 млрд евро.
О том, насколько реалистичен этот план, изданию Украина.ру рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
