Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный - 02.10.2025
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-10-02T17:04
2025-10-02T17:04
эксклюзив
купянск
харьков
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
дроны
ракеты
белгородская область
Авиация и артиллерия группировок войск "Север" и "Запад" интенсивно наносят огневые удары по всей линии фронта в Харьковской области, поддерживая продвижение штурмовых групп морской пехоты, десантников и спецназа. По поступающим оперативным сведениям наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный. Противник несёт большие потери как в личном составе, так и в боевой технике. Сами украинские эксперты считают, что удержать Купянск им не удастся. Задержать российское наступление еще возможно, но выбить нас из города - нет. Противник пытается перебрасывать в город ещё имеющиеся резервы. Основная автомобильная трасса М-26 Купянск-Шевченково-Чугуев основательно перерезана и находится под огневым контролем российской армии, поэтому враг пытается организовать перемещение мелких бронированных колонн по грунтовым и лесным дорогам. За минувшие сутки всушники предприняли две безуспешные контратаки по линии Голубовка-Кондрашовка. Наши штурмовики, основательно там закрепившись, зачищают населенные пункты севернее и северо-западнее Купянска. В лесу возле Синельниково и на левобережье Волчанска противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, неся потери. На Хатненский участок фронта враг перебрасывает спецназ. На левобережье реки Волчья "северяне" с тяжелыми боями расширили плацдарм, овладев районом обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Это стало возможно из-за того, что украинские подразделения на этом участке были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с КНП ротного и взводного звеньев. Ракетно-бомбовые удары ВС РФ по тыловым базам и районам Харьковской области сводят на нет все усилия командования ВСУ по ротации на самые важные участки фронта, включая Купянск, Волчанск, Липцы, Казачью Лопань. К примеру, передвижение отдельных колонн противника (4-5 бронеавтомобилей) по грунтовым и лесным дорогам по направлению к Липцам, Слатино, Казачьей Лопани свелось к минимуму. Как правило, они уничтожаются плотным, скоординированным огнем артиллерии, авиации и ударных дронов. Двое суток подряд наша армия наносила удары "Геранями", "Искандерами" и ВКС с "умными" бомбами по важным для нас целям в Харькове. В частности, складские помещения танкового военного училища, которое расположено в районе Холодная гора. Там противник хранил военное имущество, боеприпасы, комплектующие для изготовления беспилотников самолетного типа. Вещевые ряды с контейнерами на оптовом рынке "Барабашово", куда завезли зимнее армейское обмундирование и комплектующие запчасти для беспилотников различных типов. Основательно повреждена критическая тепло-энерго структура на ТЭЦ-5 в пригороде Харькова, а также ремонтные мастерские мелких и средних промышленных объектов в Холодногорском районе Харькова. Тем не менее, противник пытается снизить накал наступления наших группировок "Запад" и "Север". Продолжаются обстрелы приграничной территории Белгородской области, включая сам Белгород. За сентябрь погибло 23 мирных жителя региона.
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный

Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Авиация и артиллерия группировок войск "Север" и "Запад" интенсивно наносят огневые удары по всей линии фронта в Харьковской области, поддерживая продвижение штурмовых групп морской пехоты, десантников и спецназа.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
По поступающим оперативным сведениям наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный. Противник несёт большие потери как в личном составе, так и в боевой технике. Сами украинские эксперты считают, что удержать Купянск им не удастся. Задержать российское наступление еще возможно, но выбить нас из города - нет.
Противник пытается перебрасывать в город ещё имеющиеся резервы. Основная автомобильная трасса М-26 Купянск-Шевченково-Чугуев основательно перерезана и находится под огневым контролем российской армии, поэтому враг пытается организовать перемещение мелких бронированных колонн по грунтовым и лесным дорогам. За минувшие сутки всушники предприняли две безуспешные контратаки по линии Голубовка-Кондрашовка.
Наши штурмовики, основательно там закрепившись, зачищают населенные пункты севернее и северо-западнее Купянска. В лесу возле Синельниково и на левобережье Волчанска противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, неся потери. На Хатненский участок фронта враг перебрасывает спецназ. На левобережье реки Волчья "северяне" с тяжелыми боями расширили плацдарм, овладев районом обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Это стало возможно из-за того, что украинские подразделения на этом участке были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с КНП ротного и взводного звеньев.
Ракетно-бомбовые удары ВС РФ по тыловым базам и районам Харьковской области сводят на нет все усилия командования ВСУ по ротации на самые важные участки фронта, включая Купянск, Волчанск, Липцы, Казачью Лопань. К примеру, передвижение отдельных колонн противника (4-5 бронеавтомобилей) по грунтовым и лесным дорогам по направлению к Липцам, Слатино, Казачьей Лопани свелось к минимуму. Как правило, они уничтожаются плотным, скоординированным огнем артиллерии, авиации и ударных дронов.
Двое суток подряд наша армия наносила удары "Геранями", "Искандерами" и ВКС с "умными" бомбами по важным для нас целям в Харькове. В частности, складские помещения танкового военного училища, которое расположено в районе Холодная гора. Там противник хранил военное имущество, боеприпасы, комплектующие для изготовления беспилотников самолетного типа. Вещевые ряды с контейнерами на оптовом рынке "Барабашово", куда завезли зимнее армейское обмундирование и комплектующие запчасти для беспилотников различных типов. Основательно повреждена критическая тепло-энерго структура на ТЭЦ-5 в пригороде Харькова, а также ремонтные мастерские мелких и средних промышленных объектов в Холодногорском районе Харькова.
Тем не менее, противник пытается снизить накал наступления наших группировок "Запад" и "Север". Продолжаются обстрелы приграничной территории Белгородской области, включая сам Белгород. За сентябрь погибло 23 мирных жителя региона.
Карта СВО
Карта СВО
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Украина.ру
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 17:05
Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогахЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
