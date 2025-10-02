https://ukraina.ru/20251002/1069521805.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный

Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала Эстакадный

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Авиация и артиллерия группировок войск "Север" и "Запад" интенсивно наносят огневые удары по всей линии фронта в Харьковской области, поддерживая продвижение штурмовых групп морской пехоты, десантников и спецназа. По поступающим оперативным сведениям наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный. Противник несёт большие потери как в личном составе, так и в боевой технике. Сами украинские эксперты считают, что удержать Купянск им не удастся. Задержать российское наступление еще возможно, но выбить нас из города - нет. Противник пытается перебрасывать в город ещё имеющиеся резервы. Основная автомобильная трасса М-26 Купянск-Шевченково-Чугуев основательно перерезана и находится под огневым контролем российской армии, поэтому враг пытается организовать перемещение мелких бронированных колонн по грунтовым и лесным дорогам. За минувшие сутки всушники предприняли две безуспешные контратаки по линии Голубовка-Кондрашовка. Наши штурмовики, основательно там закрепившись, зачищают населенные пункты севернее и северо-западнее Купянска. В лесу возле Синельниково и на левобережье Волчанска противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, неся потери. На Хатненский участок фронта враг перебрасывает спецназ. На левобережье реки Волчья "северяне" с тяжелыми боями расширили плацдарм, овладев районом обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Это стало возможно из-за того, что украинские подразделения на этом участке были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с КНП ротного и взводного звеньев. Ракетно-бомбовые удары ВС РФ по тыловым базам и районам Харьковской области сводят на нет все усилия командования ВСУ по ротации на самые важные участки фронта, включая Купянск, Волчанск, Липцы, Казачью Лопань. К примеру, передвижение отдельных колонн противника (4-5 бронеавтомобилей) по грунтовым и лесным дорогам по направлению к Липцам, Слатино, Казачьей Лопани свелось к минимуму. Как правило, они уничтожаются плотным, скоординированным огнем артиллерии, авиации и ударных дронов. Двое суток подряд наша армия наносила удары "Геранями", "Искандерами" и ВКС с "умными" бомбами по важным для нас целям в Харькове. В частности, складские помещения танкового военного училища, которое расположено в районе Холодная гора. Там противник хранил военное имущество, боеприпасы, комплектующие для изготовления беспилотников самолетного типа. Вещевые ряды с контейнерами на оптовом рынке "Барабашово", куда завезли зимнее армейское обмундирование и комплектующие запчасти для беспилотников различных типов. Основательно повреждена критическая тепло-энерго структура на ТЭЦ-5 в пригороде Харькова, а также ремонтные мастерские мелких и средних промышленных объектов в Холодногорском районе Харькова. Тем не менее, противник пытается снизить накал наступления наших группировок "Запад" и "Север". Продолжаются обстрелы приграничной территории Белгородской области, включая сам Белгород. За сентябрь погибло 23 мирных жителя региона.

