"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
Зачистка политического поля Молдавии и репрессии против оппозиции могут начаться немедленно, в то время как вооруженную провокацию против Приднестровья Запад и Киев приберегают на случай критического ухудшения положения ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос о сроках расправы над оппозицией в Молдавии, эксперт был категоричен: "Это может начаться на следующий день после выборов". Он уточнил, что "все зависит от протестной активности".Что касается Приднестровья, то Скориков заявил: "На мой взгляд, такие радикальные действия Запад, [президент Молдавии Майя] Санду и [Владимир] Зеленский приберегут на случай краха украинской обороны в Донбассе". "Или, может быть, они будут угрожать Приднестровью, чтобы остановить российское наступление", – добавил политолог.При этом он подчеркнул, что вопрос по срокам "зачистки" Гагаузии уже неактуален, так как "точнее, она уже началась". Таким образом, развитие событий в Молдавии и вокруг Приднестровья напрямую связано с успехами российских войск в зоне СВО, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
