"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии - 01.10.2025
"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии - 01.10.2025 Украина.ру
"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
Зачистка политического поля Молдавии и репрессии против оппозиции могут начаться немедленно, в то время как вооруженную провокацию против Приднестровья Запад и Киев приберегают на случай критического ухудшения положения ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-01T05:12
2025-10-01T05:12
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065602616_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_ccb54fc1e8f75c65bcbeba126514022f.jpg
Отвечая на вопрос о сроках расправы над оппозицией в Молдавии, эксперт был категоричен: "Это может начаться на следующий день после выборов". Он уточнил, что "все зависит от протестной активности".Что касается Приднестровья, то Скориков заявил: "На мой взгляд, такие радикальные действия Запад, [президент Молдавии Майя] Санду и [Владимир] Зеленский приберегут на случай краха украинской обороны в Донбассе". "Или, может быть, они будут угрожать Приднестровью, чтобы остановить российское наступление", – добавил политолог.При этом он подчеркнул, что вопрос по срокам "зачистки" Гагаузии уже неактуален, так как "точнее, она уже началась". Таким образом, развитие событий в Молдавии и вокруг Приднестровья напрямую связано с успехами российских войск в зоне СВО, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии

05:12 01.10.2025
 
Зачистка политического поля Молдавии и репрессии против оппозиции могут начаться немедленно, в то время как вооруженную провокацию против Приднестровья Запад и Киев приберегают на случай критического ухудшения положения ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос о сроках расправы над оппозицией в Молдавии, эксперт был категоричен: "Это может начаться на следующий день после выборов". Он уточнил, что "все зависит от протестной активности".
Что касается Приднестровья, то Скориков заявил: "На мой взгляд, такие радикальные действия Запад, [президент Молдавии Майя] Санду и [Владимир] Зеленский приберегут на случай краха украинской обороны в Донбассе". "Или, может быть, они будут угрожать Приднестровью, чтобы остановить российское наступление", – добавил политолог.
При этом он подчеркнул, что вопрос по срокам "зачистки" Гагаузии уже неактуален, так как "точнее, она уже началась". Таким образом, развитие событий в Молдавии и вокруг Приднестровья напрямую связано с успехами российских войск в зоне СВО, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 22:02
Молдавия: будни холодного сезонаВ воскресенье в Молдавии состоялись выборы, на которых правящая партия "Действия и солидарность" президента Майи Санду с треском проиграла.
Больше материалов по теме:
Новости Молдавия Приднестровье Запад Украина.ру Иван Скориков Санду Майя протесты протестующие Владимир Зеленский эксперты Гагаузия ВСУ оборона Украина Главные новости
 
Лента новостейМолния