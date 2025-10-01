Павел Волков: На Украине происходит обратная русификация

Культурный расизм, или почему современная Украина — это Европа Украинский языковой омбудсмен Ивановская призвала "формировать единое украиноязычное пространство" в целях защиты культуры и будущего новых поколений украинцев путем дерусификации. В то же время она заявила о защите всех нацменьшинств на Украине.