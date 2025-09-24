Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни - 24.09.2025 Украина.ру
Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни
Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни - 24.09.2025 Украина.ру
Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни
Представители украинской политической элиты на этой неделе отметились очередными воинственными заявлениями и призывами к простым украинцам воевать до последнего. Вместе с тем, сами они воевать не спешат, а рядовых украинцев словно намеренно злят показной роскошью и тратами на своих любовниц.
2025-09-24T04:10
2025-09-24T04:11
Одно из самых резонансных и бредовых заявлений сделал третий президент и бывший лидер "оранжевых" Виктор Ющенко. В частности он заявил, что не будет удовлетворен даже выходом на границы 1991 года, и потребовал взять Москву. Бывшего президента понесло, и он также заявил, что якобы ни один человек в мире, ни одно государство, ни одна национальность не может жить спокойно, пока существует Москва.Ющенко при этом утверждал, что говорит от всего народа, что тоже заставило украинских политиков сомневаться в его здравом рассудке. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал его бесполезно-блаженным идиотом, чье "хуторское мессианство" и привело страну в её нынешнее положение.Украинский политолог Кость Бондаренко с сарказмом советует Виктору Ющенко лично возглавить ополчение в Безрадичах (элитный посёлок под Киевом, где находится резиденция Ющенко) и уже оттуда наступать прямо на Москву.Украинские военные также напоминают Ющенко, что именно при его президентстве Украина активно распродавала военную технику, а Минобороны еще тогда погрязло в коррупционных схемах. Впрочем, нынешние власти не отстают в этом плане от окружения Ющенко.На днях стало известно, что Херсонская областная военная администрация закупила у некой Натальи Борщевич 317 тысяч м² сеток на сумму 6,3 млн грн. Херсон и окружающие его дороги уже давно пробиваются российскими дронами, поэтому украинские военные еще с прошлого года требовали установить вдоль дорог сетки.Однако это дело передали Наталье Борщевич, о которой известно лишь то, что до сего дня она была вебкам-моделью, то есть, зарабатывала распространением в сети своих видео и фото порнографического характера, за что и привлекалась полицией к ответственности в 2020 году. Женщина только пару месяцев назад зарегистрировалась в качестве предпринимателя и сразу же выиграла тендер на установку антидроновых сетей в регионе.Экс-нардеп Игорь Мосийчук* называет подобные тендеры способом расчета украинских чиновников со своими пассиями и отмыванием денег. "Этот тендер в наше время ничем не удивляет, ведь, по сути, - это уже стандартная практика украинских чиновников, которые готовы отмывать бюджетные средства через жен, любовниц и даже – домашних питомцев", - пишет Мосийчук. Он также напоминает о недавнем коррупционном скандале с бывшим главой Днепропетровской областной администрации Валентином Резниченко. В частности тот отдал тендер на строительство дорог в регионе на сумму 1,5 млрд гривен своему фитнес-тренеру и "мастеру эротического массажа" Яне Хланте, которая до тех пор была уличена во многих грехах, но к строительству дорог никакого отношения не имела.Украинский телеведущий и радикальный националист из Львова Остап Дроздов рассказывает, что украинские парламентарии своих жен и любовниц давно вывезли заграницу. Теперь же, по его словам, Зеленский шантажирует их запретом на выезд к ним, вынуждая принимать нужные ему решения. "Одним из серьёзных факторов давления на депутата является разрешение выехать, с ними увидеться. Депутаты в кулуарах рассказывают: если не проголосуешь, то не подпишем тебе командировку, а они каждый месяц катаются", – рассказывает Дроздов.Впрочем, некоторые депутаты находят себе новых пассий на Украине. На этой неделе глубокое возмущение у украинцев вызвал подарок нардепа от "Слуги народа" Артёма Дубнова, который заказал некой онлайн-модели под псевдонимом Даниэлла букет роз на сумму 536 000 гривен.В парламенте Дубнов был заместителем председателя Комитета по вопросам здоровья нации, а с 2023 по 2025 год возглавлял следственную комиссию по вопросам нарушения правил экспорта и импорта товаров из России. Когда украинцы в соцсетях напомнили, что народному избраннику негоже во время войны так публично сорить деньгами, "на сцену" вышла та самая Даниэлла. В своём видео-комментарии Даниэлла в нецензурной форме потребовала от украинцев заткнуться, мгновенно перечеркнув тщательно создаваемый образ романтической барышни, сквозь которое проступила сущность базарной хабалки.Из-за скандала нардепу Дубнову пригрозили исключениям из фракции, после чего его барышня заявила, что это, дескать, она сама себе заказала тот злосчастный букет на полмиллиона гривен.Украинские комментаторы также напоминают, что украинский бюджет формируется почти полностью западными спонсорами. Следовательно, услуги девиц с низкой социальной ответственностью фактически оплачивают европейские налогоплательщики.Подобные скандалы показывают украинцам также и то, что представители украинской политической элиты не только "зарвались", но и потеряли связь с реальностью. На днях директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк обвинила в этом Зеленского. "Владимир Александрович засиделся на посту президента и потерял реальность от своей власти. У нас нет независимого парламента, который мог бы сказать - стоп, а есть только воля Зеленского, который думает, что он такой себе Черчилль нашего времени и всё решает только он", - рассказывала Каленюк.Однако один из приближенных Зеленского, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров пошёл еще дальше, возомнив себя богом. "Работа министром — это какая-то божественная работа. Какая ещё есть работа, где ты создаёшь правила игры для миллионов людей? Это Бог есть", - кощунственно заявил приближенный Зеленского. Однако простым украинцам деятельность команды Зеленского, которая считает их управляемыми рабами, должна скорее напоминать работу "врага рода человеческого".О том, что говорят о поездке Зеленского в Нью-Йорк на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича ""Дали месяц на победу над Россией". Что говорят на Украине о новых гастролях Зеленского в США"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни

04:10 24.09.2025 (обновлено: 04:11 24.09.2025)
 
Дмитрий Ковалевич
Представители украинской политической элиты на этой неделе отметились очередными воинственными заявлениями и призывами к простым украинцам воевать до последнего. Вместе с тем, сами они воевать не спешат, а рядовых украинцев словно намеренно злят показной роскошью и тратами на своих любовниц.
Одно из самых резонансных и бредовых заявлений сделал третий президент и бывший лидер "оранжевых" Виктор Ющенко. В частности он заявил, что не будет удовлетворен даже выходом на границы 1991 года, и потребовал взять Москву. Бывшего президента понесло, и он также заявил, что якобы ни один человек в мире, ни одно государство, ни одна национальность не может жить спокойно, пока существует Москва.
Ющенко при этом утверждал, что говорит от всего народа, что тоже заставило украинских политиков сомневаться в его здравом рассудке. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал его бесполезно-блаженным идиотом, чье "хуторское мессианство" и привело страну в её нынешнее положение.
Украинский политолог Кость Бондаренко с сарказмом советует Виктору Ющенко лично возглавить ополчение в Безрадичах (элитный посёлок под Киевом, где находится резиденция Ющенко) и уже оттуда наступать прямо на Москву.
Украинские военные также напоминают Ющенко, что именно при его президентстве Украина активно распродавала военную технику, а Минобороны еще тогда погрязло в коррупционных схемах. Впрочем, нынешние власти не отстают в этом плане от окружения Ющенко.
На днях стало известно, что Херсонская областная военная администрация закупила у некой Натальи Борщевич 317 тысяч м² сеток на сумму 6,3 млн грн. Херсон и окружающие его дороги уже давно пробиваются российскими дронами, поэтому украинские военные еще с прошлого года требовали установить вдоль дорог сетки.
Однако это дело передали Наталье Борщевич, о которой известно лишь то, что до сего дня она была вебкам-моделью, то есть, зарабатывала распространением в сети своих видео и фото порнографического характера, за что и привлекалась полицией к ответственности в 2020 году. Женщина только пару месяцев назад зарегистрировалась в качестве предпринимателя и сразу же выиграла тендер на установку антидроновых сетей в регионе.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук* называет подобные тендеры способом расчета украинских чиновников со своими пассиями и отмыванием денег. "Этот тендер в наше время ничем не удивляет, ведь, по сути, - это уже стандартная практика украинских чиновников, которые готовы отмывать бюджетные средства через жен, любовниц и даже – домашних питомцев", - пишет Мосийчук.
Он также напоминает о недавнем коррупционном скандале с бывшим главой Днепропетровской областной администрации Валентином Резниченко. В частности тот отдал тендер на строительство дорог в регионе на сумму 1,5 млрд гривен своему фитнес-тренеру и "мастеру эротического массажа" Яне Хланте, которая до тех пор была уличена во многих грехах, но к строительству дорог никакого отношения не имела.
Украинский телеведущий и радикальный националист из Львова Остап Дроздов рассказывает, что украинские парламентарии своих жен и любовниц давно вывезли заграницу. Теперь же, по его словам, Зеленский шантажирует их запретом на выезд к ним, вынуждая принимать нужные ему решения. "Одним из серьёзных факторов давления на депутата является разрешение выехать, с ними увидеться. Депутаты в кулуарах рассказывают: если не проголосуешь, то не подпишем тебе командировку, а они каждый месяц катаются", – рассказывает Дроздов.
Впрочем, некоторые депутаты находят себе новых пассий на Украине. На этой неделе глубокое возмущение у украинцев вызвал подарок нардепа от "Слуги народа" Артёма Дубнова, который заказал некой онлайн-модели под псевдонимом Даниэлла букет роз на сумму 536 000 гривен.
В парламенте Дубнов был заместителем председателя Комитета по вопросам здоровья нации, а с 2023 по 2025 год возглавлял следственную комиссию по вопросам нарушения правил экспорта и импорта товаров из России. Когда украинцы в соцсетях напомнили, что народному избраннику негоже во время войны так публично сорить деньгами, "на сцену" вышла та самая Даниэлла. В своём видео-комментарии Даниэлла в нецензурной форме потребовала от украинцев заткнуться, мгновенно перечеркнув тщательно создаваемый образ романтической барышни, сквозь которое проступила сущность базарной хабалки.
Из-за скандала нардепу Дубнову пригрозили исключениям из фракции, после чего его барышня заявила, что это, дескать, она сама себе заказала тот злосчастный букет на полмиллиона гривен.
Украинские комментаторы также напоминают, что украинский бюджет формируется почти полностью западными спонсорами. Следовательно, услуги девиц с низкой социальной ответственностью фактически оплачивают европейские налогоплательщики.
Подобные скандалы показывают украинцам также и то, что представители украинской политической элиты не только "зарвались", но и потеряли связь с реальностью. На днях директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк обвинила в этом Зеленского. "Владимир Александрович засиделся на посту президента и потерял реальность от своей власти. У нас нет независимого парламента, который мог бы сказать - стоп, а есть только воля Зеленского, который думает, что он такой себе Черчилль нашего времени и всё решает только он", - рассказывала Каленюк.
Однако один из приближенных Зеленского, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров пошёл еще дальше, возомнив себя богом. "Работа министром — это какая-то божественная работа. Какая ещё есть работа, где ты создаёшь правила игры для миллионов людей? Это Бог есть", - кощунственно заявил приближенный Зеленского.
Однако простым украинцам деятельность команды Зеленского, которая считает их управляемыми рабами, должна скорее напоминать работу "врага рода человеческого".
О том, что говорят о поездке Зеленского в Нью-Йорк на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича ""Дали месяц на победу над Россией". Что говорят на Украине о новых гастролях Зеленского в США"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
