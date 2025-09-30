В армии США запретили политкорректность, ВС РФ окружают врага. Главное на Украине на вечер 30 сентября - 30.09.2025 Украина.ру
В армии США запретили политкорректность, ВС РФ окружают врага. Главное на Украине на вечер 30 сентября
В армии США запретили политкорректность, ВС РФ окружают врага. Главное на Украине на вечер 30 сентября - 30.09.2025 Украина.ру
В армии США запретили политкорректность, ВС РФ окружают врага. Главное на Украине на вечер 30 сентября
Военный министр США Пит Хегсет запретил в армии США бороды, лишний вес и политкорректность, ВС РФ могут окружить украинские войска на двух участках фронта
Трамп и Хегсет выступили перед генералами и адмираламиПрезидент США Дональд Трамп и министр войны США Пит Хегсет провели встречу с высшими командирами американской армии и флота.В ходе встречи военный министр сделал ряд заявлений о грядущих изменениях в военном ведомстве. В частности, Хегсет заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий и призвал командиров всегда быть к готовыми к войне, "чтобы обеспечить мир".Министр также подчеркнул, что в вооруженных силах США больше не будет трансгендеров* и добавил, что "с эрой политкорректности покончено прямо сейчас".Помимо этого, Хегсет также анонсировал борьбу с лишним весом среди американских военнослужащих, поскольку это "не отвечает нашим ценностям".Помимо этого Хегсет заявил, что американским военным будет запрещено носить бороды и длинные волосы.На встрече с командирами армии США также выступил президент США Дональд Трамп. В ходе выступления американский лидер заявил, что "США при Байдене отдали всё оружие Украине, не оставив себе почти ничего".Кроме того, Трамп сделал ряд заявлений относительно актуальной политической повестки. Он заявил, что "очень разочарован в Путине" и обвинил президента России в том, что он якобы "ничего не делает, чтобы дипломатическими методами разрешить военный конфликт на Украине".При этом президент США пожаловался военным, что не получит Нобелевскую премию мира, несмотря на свое участие в урегулировании конфликтов.В своем выступлении американский лидер также коснулся и внутренней повестки, заявив, что подписал указ о создании сил быстрого реагирования, которые "можно будет направлять в любую точку США для подавления любых беспорядков", анонсировав тем самым применение вооруженных сил внутри страны. В качестве потенциальных целей военного развертывания внутри США Трамп назвал ряд крупных американских городов - Лос-Анжелес, Чикаго, Портленд, Нью-Йорк, Сан-Франциско.Что происходит на фронтеМинистерство обороны России официально заявило об освобождении российскими войсками населенного пункта Северск Малый на Северском направлении. Как отмечает военный корреспондент Александр Коц, данный населенный пункт является микрорайоном-эксклавом Северска, на украинских картах он имеет название "Рудник".Военкор также добавил, что Северск Малый находится в пяти километрах от окраин Северска и подчеркнул, что если наступление ВС РФ будет развиваться на населенные пункты Дроновка и Платоновка, это позволит российским войскам перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск, которая является последним логистическим путем для гарнизона ВСУ в Северске.На Дружковском направлении ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Софиевка и перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой в дельте реки Полтавка – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Он также отмечает, что главная оперативная задача для российских войск – продвинуться севернее до дороги из Торского, что перекроет снабжение врага в Софиевку.В Харьковской области подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в районе поселка Зеленый Гай в сторону населенного пункта Боровская Андреевка – об этом сообщает российский картографический ресурс "Divgen".ВС РФ нанесли удар беспилотниками "Герань" по целям в Днепропетровске, в результате прилетов в центре города разгорается мощный пожар – об этом сообщают местные паблики. Как сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков, попадание зафиксировано в районе военной прокуратуры, а также в районе корпусов архитектурного института, который мог использоваться как военный объект. Также харьковские телеграм-каналы сообщают о массированных ударах БПЛА "Герань" по целям в Холодногорском районе Харькова – по сообщениям местных жителей, под удар попала территория воинской части.В Черниговской области нанесён удар по электроподстанции в районе населенного пункта Носовка, в результате прилета разгорелся сильный пожар – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка" со ссылкой на информацию от местных жителей. Украинские каналы также сообщают, что в результате ударов ВС РФ обесточены железнодорожные пути в районе Нежина – в результате все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, с задержками.Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени средствами ПВО ВС РФ уничтожены два украинских БпЛА самолётного типа - над территорией Белгородской и Курской областей.* движение ЛГБТ запрещено в РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В армии США запретили политкорректность, ВС РФ окружают врага. Главное на Украине на вечер 30 сентября

19:10 30.09.2025
 
Военный министр США Пит Хегсет запретил в армии США бороды, лишний вес и политкорректность, ВС РФ могут окружить украинские войска на двух участках фронта
Трамп и Хегсет выступили перед генералами и адмиралами
Президент США Дональд Трамп и министр войны США Пит Хегсет провели встречу с высшими командирами американской армии и флота.
В ходе встречи военный министр сделал ряд заявлений о грядущих изменениях в военном ведомстве. В частности, Хегсет заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий и призвал командиров всегда быть к готовыми к войне, "чтобы обеспечить мир".
Министр также подчеркнул, что в вооруженных силах США больше не будет трансгендеров* и добавил, что "с эрой политкорректности покончено прямо сейчас".

Больше никаких „месяцев идентичности“, офисов DEI (разнообразие, справедливость и инклюзия), мужиков в платьях. Больше никакого поклонения климатическим изменениям. Больше никаких разделений, отвлечений и гендерных заблуждений. Больше никакого мусора. Как я уже говорил и скажу снова — с этим покончено.

Пит Хегсет
Военный министр США
Помимо этого, Хегсет также анонсировал борьбу с лишним весом среди американских военнослужащих, поскольку это "не отвечает нашим ценностям".
Недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне и на командных должностях… Это плохой вид… и не отвечает нашим ценностям. Итак, хоть вы десантник или штабист, новобранец или генерал, вы должны соответствовать нормам веса и сдавать физподготовку дважды в год.
Пит Хегсет
Военный министр США
Помимо этого Хегсет заявил, что американским военным будет запрещено носить бороды и длинные волосы.
На встрече с командирами армии США также выступил президент США Дональд Трамп. В ходе выступления американский лидер заявил, что "США при Байдене отдали всё оружие Украине, не оставив себе почти ничего".
Кроме того, Трамп сделал ряд заявлений относительно актуальной политической повестки. Он заявил, что "очень разочарован в Путине" и обвинил президента России в том, что он якобы "ничего не делает, чтобы дипломатическими методами разрешить военный конфликт на Украине".
При этом президент США пожаловался военным, что не получит Нобелевскую премию мира, несмотря на свое участие в урегулировании конфликтов.
В своем выступлении американский лидер также коснулся и внутренней повестки, заявив, что подписал указ о создании сил быстрого реагирования, которые "можно будет направлять в любую точку США для подавления любых беспорядков", анонсировав тем самым применение вооруженных сил внутри страны. В качестве потенциальных целей военного развертывания внутри США Трамп назвал ряд крупных американских городов - Лос-Анжелес, Чикаго, Портленд, Нью-Йорк, Сан-Франциско.
Глава Пентагона Пит Хесет выступает перед высшим военным руководством США на базе морпехов в Куантико 30 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
17:15
США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вонМинобороны США переименовано в Министерство войны. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил за жесткую дисциплину в войсках и сделал ставку на повышение воинского духа. Новое министерство, по его словам, будет заниматься исключительно ведением боевых действий
Что происходит на фронте
Министерство обороны России официально заявило об освобождении российскими войсками населенного пункта Северск Малый на Северском направлении. Как отмечает военный корреспондент Александр Коц, данный населенный пункт является микрорайоном-эксклавом Северска, на украинских картах он имеет название "Рудник".
Военкор также добавил, что Северск Малый находится в пяти километрах от окраин Северска и подчеркнул, что если наступление ВС РФ будет развиваться на населенные пункты Дроновка и Платоновка, это позволит российским войскам перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск, которая является последним логистическим путем для гарнизона ВСУ в Северске.
На Дружковском направлении ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Софиевка и перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой в дельте реки Полтавка – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Он также отмечает, что главная оперативная задача для российских войск – продвинуться севернее до дороги из Торского, что перекроет снабжение врага в Софиевку.
В Харьковской области подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в районе поселка Зеленый Гай в сторону населенного пункта Боровская Андреевка – об этом сообщает российский картографический ресурс "Divgen".
ВС РФ нанесли удар беспилотниками "Герань" по целям в Днепропетровске, в результате прилетов в центре города разгорается мощный пожар – об этом сообщают местные паблики. Как сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков, попадание зафиксировано в районе военной прокуратуры, а также в районе корпусов архитектурного института, который мог использоваться как военный объект. Также харьковские телеграм-каналы сообщают о массированных ударах БПЛА "Герань" по целям в Холодногорском районе Харькова – по сообщениям местных жителей, под удар попала территория воинской части.
В Черниговской области нанесён удар по электроподстанции в районе населенного пункта Носовка, в результате прилета разгорелся сильный пожар – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка" со ссылкой на информацию от местных жителей. Украинские каналы также сообщают, что в результате ударов ВС РФ обесточены железнодорожные пути в районе Нежина – в результате все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, с задержками.
Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени средствами ПВО ВС РФ уничтожены два украинских БпЛА самолётного типа - над территорией Белгородской и Курской областей.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
17:56
Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного ЛиманаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
* движение ЛГБТ запрещено в России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
