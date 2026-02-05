ГБР Украины снова выявило коррупцию в энергетике - 05.02.2026 Украина.ру
ГБР Украины снова выявило коррупцию в энергетике
Государственное бюро расследований Украины подозревает бывшего руководителя квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, который при закупке электроэнергии для ВСУ переплатил частному предпринимателю миллионы бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГБР
2026-02-05T18:56
2026-02-05T18:56
украина
новости
винница
винницкая область
иван лизан
гбр
вооруженные силы украины
украина.ру
коррупция
всу
Следователи выяснили, что в феврале 2021 года между местным КЭО и победителем открытых торгов заключили договор на поставку электроэнергии для военных частей Винницкой области. Документы на общую сумму почти 35 млн. грн. подписал заместитель, который на тот момент временно исполнял обязанности руководителя.В марте глава КЭО, вопреки требованиям законодательства, заключил ряд дополнительных соглашений. Каждое из них предполагало повышение стоимости электроэнергии на 10% за 1 кВт/ч. Такое каскадное увеличение привело к тому, что первоначальный тариф фактически удвоился.В целом чиновник подписал восемь дополнительных соглашений, в результате чего из государственного бюджета безосновательно переплатили 5,1 млн грн (около $120 тыс по нынешнему курсу). При этом ни одно из соглашений не имело должного обоснования, в частности - документального подтверждения колебания рыночной цены на электроэнергию.В сентябре 2022 года фигуранта перевели для дальнейшей службы в другое подразделение ВСУ. Сейчас он числится механиком на одном из госпредприятий Винницы.По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.Ранее на эту тему: После скандала Миндича: и.о. главы "Укрэнерго" Брехт погиб при странных обстоятельствахПроблему рассмотрел Иван Лизан в публикации Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергии
украина
винница
винницкая область
западная украина
Украина.ру
Новости
украина, новости, винница, винницкая область, иван лизан, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, коррупция, всу, криминал, западная украина
Украина, Новости, Винница, Винницкая область, Иван Лизан, ГБР, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, коррупция, ВСУ, криминал, Западная Украина

ГБР Украины снова выявило коррупцию в энергетике

18:56 05.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Государственное бюро расследований Украины подозревает бывшего руководителя квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, который при закупке электроэнергии для ВСУ переплатил частному предпринимателю миллионы бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГБР
Следователи выяснили, что в феврале 2021 года между местным КЭО и победителем открытых торгов заключили договор на поставку электроэнергии для военных частей Винницкой области. Документы на общую сумму почти 35 млн. грн. подписал заместитель, который на тот момент временно исполнял обязанности руководителя.
В марте глава КЭО, вопреки требованиям законодательства, заключил ряд дополнительных соглашений. Каждое из них предполагало повышение стоимости электроэнергии на 10% за 1 кВт/ч. Такое каскадное увеличение привело к тому, что первоначальный тариф фактически удвоился.
В целом чиновник подписал восемь дополнительных соглашений, в результате чего из государственного бюджета безосновательно переплатили 5,1 млн грн (около $120 тыс по нынешнему курсу). При этом ни одно из соглашений не имело должного обоснования, в частности - документального подтверждения колебания рыночной цены на электроэнергию.
В сентябре 2022 года фигуранта перевели для дальнейшей службы в другое подразделение ВСУ. Сейчас он числится механиком на одном из госпредприятий Винницы.
По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Ранее на эту тему: После скандала Миндича: и.о. главы "Укрэнерго" Брехт погиб при странных обстоятельствах
Проблему рассмотрел Иван Лизан в публикации Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергии
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
