Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ
Противовоздушная оборона России успешно перехватила и уничтожила десятки украинских дронов. Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ
"C 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Из них:🟥 24 БПЛА – над территорией Белгородской области; 🟥 8 БПЛА – над территорией Ростовской области; 🟥 5 БПЛА – над территорией Брянской области; 🟥 3 БПЛА – над территорией Курской области.
"C 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
🟥 24 БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 8 БПЛА – над территорией Ростовской области;
🟥 5 БПЛА – над территорией Брянской области;
🟥 3 БПЛА – над территорией Курской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.