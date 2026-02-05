Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ - 05.02.2026 Украина.ру
Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ
Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ
Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ
Противовоздушная оборона России успешно перехватила и уничтожила десятки украинских дронов. Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ
2026-02-05T19:48
2026-02-05T19:48
"C 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Из них:🟥 24 БПЛА – над территорией Белгородской области; 🟥 8 БПЛА – над территорией Ростовской области; 🟥 5 БПЛА – над территорией Брянской области; 🟥 3 БПЛА – над территорией Курской области.Ранее на эту тему: ПВО РФ перехвачены и уничтожены 29 украинских БпЛАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ

19:48 05.02.2026
 
Противовоздушная оборона России успешно перехватила и уничтожила десятки украинских дронов. Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ
"C 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
Из них:
🟥 24 БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 8 БПЛА – над территорией Ростовской области;
🟥 5 БПЛА – над территорией Брянской области;
🟥 3 БПЛА – над территорией Курской области.
Ранее на эту тему: ПВО РФ перехвачены и уничтожены 29 украинских БпЛА
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
