https://ukraina.ru/20260205/minoborony-rf-otchitalos-za-unichtozhenie-k-vecheru-40-bpla-vsu-1075281888.html

Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ

Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ - 05.02.2026 Украина.ру

Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ

Противовоздушная оборона России успешно перехватила и уничтожила десятки украинских дронов. Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ

2026-02-05T19:48

2026-02-05T19:48

2026-02-05T19:48

новости

россия

ростовская область

белгородская область

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

курская область

брянская область

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101205/95/1012059567_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9f2cb7cd42f247238e24027330021f44.jpg

"C 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Из них:🟥 24 БПЛА – над территорией Белгородской области; 🟥 8 БПЛА – над территорией Ростовской области; 🟥 5 БПЛА – над территорией Брянской области; 🟥 3 БПЛА – над территорией Курской области.Ранее на эту тему: ПВО РФ перехвачены и уничтожены 29 украинских БпЛАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

белгородская область

курская область

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, белгородская область, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, курская область, брянская область, пво, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, сводка сво, новости сво, минобороны рф