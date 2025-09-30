Почему Трамп ещё не сформировал позицию по "Томагавкам" для Украины и что задумали в Европе — Лавров - 30.09.2025 Украина.ру
Почему Трамп ещё не сформировал позицию по "Томагавкам" для Украины и что задумали в Европе — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе международного заседания клуба "Валдай" объяснил, для чего политики США активно обсуждают вопрос поставок "Томагавков" в Киев и как использование этого оружия Украиной может повлиять на ситуацию на фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Почему Трамп ещё не сформировал позицию по "Томагавкам" для Украины и что задумали в Европе — Лавров

17:55 30.09.2025
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе международного заседания клуба "Валдай" объяснил, для чего политики США активно обсуждают вопрос поставок "Томагавков" в Киев и как использование этого оружия Украиной может повлиять на ситуацию на фронте.
Лента новостейМолния