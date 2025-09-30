https://ukraina.ru/20250930/lozh-ne-vyzyvayuschaya-trepet-chego-khochet-spetsposlannik-trampa-kellog-predstavlyayuschiy-sam-sebya-1069394961.html

Ложь, не вызывающая трепет. Чего хочет спецпосланник Трампа Келлог, когда представляет сам себя

Решение о поставках дальнобойных ракет Украине принимает лично Трамп. Поддержка НАТО высока, но альянс способен действовать и самостоятельно. Лукашенко рассматривается Вашингтоном как канал связи с Москвой для поиска решений. С такими заявлениями выступил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в Варшаве, во вторник, 30 сентября

Обеспечение безопасности Европы обсуждали на открытии второго дня Варшавского форума по безопасности. На утреннюю беседу пригласили Кита Келлога, специального представителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины. Модератор объяснил это тем, что Варшаве важно "слышать голос Америки" насчет трансатлантических стратегий в период войны и неопределенности.Все стратегии свелись к главному вопросу о поставках на Украину американских дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". Потому что Америка, дескать, знает суть конфликта, как реагировать на Россию, как поддерживать Украину. "Томагавки" в этом контексте - "более интересная сторона дела".Варшава хотела слышать голос и Украины, и Латвии, и свой собственный, но только не Москвы. Украинские чиновники сразу бы начали возмущаться: ни слова об Украине без Украины, но сегодня "это другое". Для американцев сцену, где проходила беседа с Келлогом, назвали "Чикагской". А для Украины - простенько, по-скромному "Варшавской". Итак, безопасность Европы, в которую также входит часть России, обсуждали без России.Это личноеКеллог сразу осек модератора. Он напомнил, что на форуме он представлен как Кит Келлог, генерал-лейтенант, и никак не может быть "голосом Америки". И даже "голосом Трампа" его спецпосланник быть не может - американский президент сам достаточно ясно выражается, и он, а не Келлог, определяет политику США.На встрече, где могли обсуждать поставки "Томагавков" на Украину, Келлог не присутствовал, и узнал об этом из публичных сообщений. Он понял это так, что Зеленский попросил Трампа передать ему эти ракеты, но никаких комментариев - произойдет ли это, или нет - не было."Очевидно, что это то, что было подхвачено мировой прессой. Очевидно, что это подхвачено и русскими, просто из-за возможностей и мощного характера системы вооружения. Это своего рода система вооружения, которая, по сути, сама по себе является для меня поворотным моментом только потому, что она хороша", - сказал Келлог, прокручивая в воздухе указательным пальцем невидимый маховик.Окончательное решение принимает Дональд Трамп, и все его отношение к происходящему тоже обозначено в его последних публичных заявлениях, добавил Келлог."Это его дело. Так что, как бы там ни было, он, как главнокомандующий, принимает окончательное решение о том, что будет дальше", - заключил он.Кроме этого, Украина просила передать еще некие системы вооружения, по которым Штаты не приняли никакого решения. Келлог снова напомнил, что может говорить только свое личное, Кита Келлога, мнение, а не выступать от имени американской администрации.Если же Украина получит"передовую систему", это добавит элемент "определенности или неопределенности, с какой точки зрения вы бы ни смотрели на это уравнение". Эта система, по словам Келлога, чем-то похожа на британские Storm Shadow или французские SCALP, и она изменит динамику конфликта и дальнейшие дискуссии."И я думаю, что [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков, который является официальным представителем России, даже упоминал об этом. Когда вы привлекаете внимание Пескова, что бы он ни говорил, по крайней мере, вы знаете, что это оказало на него какое-то воздействие", - сказал Келлог. - "Кажется, это определенно пробудило интерес в Москве и подняло целый ряд вопросов, связанных с целеуказаниями".Келлог назвал это "сигналом" вроде того, как в воздух сначала поднимали бомбардировщики B-2 перед атакой Ирана. Сигнал, по словам Келлога, это "проникновение в менталитет одного из главных участников борьбы".Смогут и без ШтатовЗатем, после дифирамбов в адрес Трампа от главы МИД Латвии Байбы Драже и руководителя канцелярии польского президента Марчина Пшидача, Келлогу вернули микрофон. Теперь модератора интересовало, действуют ли в НАТО либеральные ценности, и куда ведет Америку Трамп. Только аккуратно: мы же друзья, все еще можем положиться друг на друга?Положиться могут, если перевести с американского межстрочного на русский, ответил Келлог, но Штаты будут сверху. При первом президентском сроке Дональда Трампа в НАТО объявили о повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП каждой страны-участницы. Сейчас Польша тратит уже 5% ВВП. Келлог поразмышлял о привитых с рождения западных ценностях у большинства присутствующих в зале, о том, как этом может диссонировать с моральными аспектами.И продолжил откровенно (как Кит Келлог, а не от лица американской администрации, как мы уже запомнили) накручивать НАТО. Большая заслуга альянса - то единство, которое он демонстрирует, и европейцы это прекрасно понимают. И хорошо, что Штаты состоят в этом единстве в рамках законов.Он привел два примера.Первый. Когда его дети учились кататься на двухколесном велосипеде, первое время они катались с пристегнутыми страховочными колесами. Теперь они могут это делать сами. Так же и альянс, хоть это и "дрянная аналогия", по словам Келлога, "может справиться с любой ситуацией, в которую попадет".Второй. Шесть европейских стран вложили деньги в программу строительства истребителей пятого поколения F-35. По словам Келлога, в воздух вскоре поднимут 400 таких самолетов. Самое большое, что могли бы выставить, по его мнению, русские - это 100 самолетов. И натовцы смогут бороздить воздушные просторы, не поднимая в воздух ни одного американского F-35."И я бы просто сказал альянсу, что вы лучше, чем сами о себе думаете, и будьте очень сильно уверены в этом", - заявил Келлог.Об урегулированииШтаты действительно пытаются найти подходы к урегулированию украинского конфликта. Дональд Трамп обратился к многим людям в поисках возможного формата. Штаты просто хотят убедиться в том, что у них есть несколько вариантов, но не один.Например, американцы учли, что президент Белоруссии Александр Лукашенко много общается с президентом России Владимиром Путиным. В Минск отправили делегацию, которая вернулась с освобожденными американскими заключенными, хотя изначально в Вашингтоне это не было в первоочередных планах."Как говорится, нам всего лишь нужно было fall off the turnip truck (дословно "вести себя так, будто упал с грузовика с репой", быть доверчивыми, наивными простаками, - Ред.)", - сказал Келлог. - "Но то, что мы сделали, - это наладили отношения, чтобы обеспечить открытость каналов связи. Таким образом, мы могли быть уверены, что все наши сообщения будут переданы президенту Путину. Именно по этой причине мы это и сделали".Келлог пояснил, что нынешняя американская администрация в дипломатии следует принципу "все равно, с кем разговаривать - с друзьями или врагами". Одна из ошибок администрации Джо Байдена заключалась в том, что он ни разу не позвонил в Кремль. А встречи с Лукашенко, хоть и принесли для Штатов результат в виде освобождения заключенных, были все же нацелены на поиск лучшего способа разрешения конфликта между Россией и Украиной.Но главное, по мнению Келлога, это то, чтобы американские сообщения Путину соответствовали сообщениям, отправленным другим кругам. И неважно, добавил он, кто их передаст.Санкции с "Белавиа" сняли потому, что в Штатах предпочли, чтобы "самолеты не падали с неба". И чтобы лайнеры не использовали для перевозки мигрантов в Европу.Политика ТрампаДональд Трамп проводит сбалансированную политику, считает Келлог. Он буквально усаживается между двумя собеседниками, а сами мчит вперед - это его собственный стиль. Именно по этой причине, считает Келлог, был возможен саммит на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, и несколько встреч с Владимиром Зеленским с Украины (две в Белом доме, одна на полях Генассамблеи ООН)."Знаете, он позволяет другим выполнять тяжелую работу", - сказал Келлог и привел в пример бизнес-модель, в которой есть директор, а есть рядовые сотрудники, у которых есть однажды шанс подняться по карьерной лестнице.Тем не менее, заявление о сбалансированной позиции Трампа удивило польского модератора. Он назвал это "потенциальным сдвигом", потому что выступать в качестве союзника Украины и, в то же время, говорить о равновесии невозможно. Варшаве предстоит осмыслить это и задуматься: полностью ли Штаты поддерживают украинский проект, или они перейдут на другую сторону. Келлог же пояснил, что речь идет исключительно о дипломатии."Понимаете, нужен сбалансированный взгляд, чтобы убедиться, что вы можете прийти к выводу, что самое большое, что мы хотим сделать, - это остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны. И это война промышленной мощи, в которой участвуют более сотни тысяч человек, а не одна или две тысячи", - заключил он.Слишком проукраинскийДональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по вопросам Украины в марте 2025 года. В апреле Келлог предлагал поделить Украину на зоны контроля, создать демилитаризованную зону и разместить миротворческий контингент. Позже он обвинил журналистов в искажении его плана. По его словам, речь шла о разделении зон ответственности союзных сил (без участия американских) и обеспечении устойчивого функционирования режима прекращения огня.В мае Келлог в интервью Fox News заявил о готовности Киева к 30-дневному прекращению огня и созданию буферной 30-километровой зоны на границе с Россией, но этому якобы препятствует российское руководство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление: она напомнила, что Москва дважды объявляла перемирия (в марте и апреле), но Киев их саботировал.Впрочем, администрация США не допускала Кита Келлога к каким-либо переговорам с Россией. По данным иностранных СМИ, Келлог не присутствовал на переговорах с участием представителей российской делегации - якобы его отстранили по просьбе России. Причина заключается в том, что Келлог не объективен и занимает украинскую сторону.

