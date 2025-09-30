https://ukraina.ru/20250930/chto-zhdet-pridnestrove-posle-porazheniya-moldavskoy-oppozitsii-1069376496.html

Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции

Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции - 30.09.2025 Украина.ру

Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции

Сразу после молдавских выборов так же как и до них разразился целый шквал комментариев от политиков и экспертов и в Молдавии, и в России, и в Европе по вопросу Приднестровья.

2025-09-30T07:15

2025-09-30T07:15

2025-09-30T07:15

приднестровье

россия

молдавия

дмитрий песков

владимир путин

ес

мид

newsweek

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102948/15/1029481508_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_7a3d32b897cd41ad81b1a1e548bea123.jpg

В тех или иных вариациях комментаторы пытались ответить на ключевые вопросы: Что ждёт этот регион? И будет ли попытка зачистки Приднестровья и ликвидации самопровозглашённой Приднестровской республики (давайте говорить так, в формулировках международного права на сегодняшний день). Например от Андрея Сафонова (депутат ВС ПМР): победа PAS "втянет Кишинёв в войну против Приднестровья и России". Или, вот от Игоря Шорникова (экс-замглавы МИД ПМР, Институт социоально-политических исследований Тирасполя): при сохранении "режима, называющего Россию врагом" в Молдове "вполне осязаема подготовка на 2026 год военных сценариев против ПМР". Был комментарий и от пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия не исключает организацию провокаций со стороны Молдавии в Приднестровье после завершения парламентских выборов.Были, и их было не мало, заявления и о некой угрозе уже для Кишинева и Молдавии от или через Приднестровье. И за подобными заявлениями стояли самые разные русофобские структуры. Например, такие - Лео Литра и Габриеле Валодскайтė (ECFR, Европа): "Выборы — стресс-тест устойчивости ЕС: Москва будет раскручивать сценарии с Тирасполем. В случае провала Кишинёва усилятся риски дестабилизации через Приднестровье". Или такие - Ondřej Ditrych (EUISS, Европа): "Кишинёв на этот раз "уклонился от пули", но гибридные атаки Москвы продолжаются; оппозиция уже обвиняет Санду в планах "второго фронта через Приднестровье". Oana Popescu-Zamfir (Carnegie Europe, Румыния/ЕС): "Проигрыш Молдовы ЕС ослабит тыл Украины и черноморскую позицию Европы; ~1,5 тыс. российских военных в Приднестровье остаются инструментом давления"; Hotnews/Digi24 (румынские политкомментаторы): "Если пророссийские победят, Путин получит аванпост на границе с Румынией и плацдарм для удара по Одессе и дунайским устьям; сценарий дестабилизации через Приднестровье — прямой риск". Newsweek (обзор позиций Санду и западных аналитиков): "Если Москва перехватит контроль над Молдовой, Приднестровье будет дестабилизировано и может стать трамплином для давления на Одессу". В общем, настоящее информационное побоище за которым не видно довольно драматических обстоятельств вокруг этой маленькой полоски земли вдоль Днестра. Так, что ждет ПМР после окончательной победы в Молдавии режима Санду? У меня есть, в принципе, ответ на этот вопрос. Да, западные медиа и провластные медиа в Молдавии действительно нагнетали истерию о том, что будет попытка через Приднестровье организовать атаку на выборы, атаку на молдавскую государственность. При этом многие зеркалили ситуацию и утверждали, что сейчас, наоборот, готовится ликвидация, что будет военная зачистка Приднестровья. И до сих пор есть немало тех, кто верит в эту историю: якобы Украина введёт свои контингенты на территорию региона.Нет, с высочайшей вероятностью этого сейчас, подчёркиваю — именно сейчас, не будет. В этом просто нет смысла. Давайте максимально честно скажем сами себе: в Приднестровье проживает население с преобладанием пророссийских взглядов, многие из жителей являются гражданами России. Там всё ещё присутствует небольшой российский военный контингент. Но при этом власть в Приднестровье давно деградировала, она насквозь прогнила и фактически уже давно сдалась в плен Кишинёву и Западу. Крупнейшая финансово-промышленная группа региона — "Шериф" — давно встроена в молдавскую политическую и экономическую реальность и в западный мир. Фактически ситуация здесь тождественна молдавской: огромное количество русских и русскоязычных, пророссийски настроенных людей, общественные настроения в целом тяготеют к России, но политическая верхушка страны давно ориентирована в противоположную сторону. В Приднестровье эта драма ещё острее: регион по культуре и настроениям гораздо более пророссийский и русский, а руководство абсолютно не соответствует этим настроениям.Именно поэтому сейчас я бы не ожидал ничего радикального со стороны молдавских властей. Для них, особенно с учётом двух последовательных побед — сначала на президентских выборах, а теперь и на парламентских — логично просто позволить процессу развиваться своим ходом, без резких шагов и военных сценариев.Люди ко всему привыкают, как в той басне про лягушку, которую можно сварить, если воду потихоньку нагревать. Вот именно так происходит с Приднестровьем. Молдавия уже не первое десятилетие потихоньку "нагревает воду", формируя прокишинёвские настроения, вытесняя прежние привычные ориентиры. И если портрет приднестровского обывателя не меняется радикально, то в целом траектория движения элит этого маленького кусочка суши совершенно очевидна. Он постепенно движется в лоно, в кавычках, "великой Молдавии". Но, к сожалению, для жителей Приднестровья, к сожалению и для всех, кто душой болеет за судьбу этого маленького кусочка русского мира и русской земли, зажатого между Молдовой и Украиной, ситуация выглядит крайне неблагоприятной. И я говорю именно "Молдова", а не "Молдавия". Так вот: военный кейс, я глубоко убеждён, будет разыгран, но позже. Я уже много раз рассказывал о том, к чему готовится Европа: страны Балтии, скандинавские государства, страны Центральной Европы — практически весь центральный блок — готовятся к экзистенциальному конфликту с Россией в конце этого десятилетия. И Приднестровье — это один из предусмотренных ими кейсов, один из заранее прописанных сценариев. Его цель — спровоцировать Россию и запустить локальный конфликт. Перезапустить горячую точку. Ввести ограничения на российский экспорт в Черноморском регионе, попытаться выстроить стену между Россией и миром в Черноморье, в Закавказье и на Балканах.И Приднестровье в этом плане — безусловно важнейшая для них точка. И, что еще хуже, Приднестровье, к сожалению, выступает как сакральная жертва в этих планах. И действительно, с высокой вероятностью через несколько лет там может быть разыгран военный сценарий той самой зачистки, ликвидации самопровозглашённой республики. И смысл этого процесса не в том, что он так уж необходим Кишинёву. Смысл в том, что это крайне нужно глобалистам — именно для того, чтобы спровоцировать Россию. Кишинёв, я уже говорил и повторю ещё раз, готов подождать. И у него всё получится: не через пару лет, так через десять лет никакого Приднестровья как институции, как кусочка России, если угодно в кавычках, уже не останется. Но глобалисты ждать не хотят. Им необходимо спровоцировать конфликт, причём не один, а целую цепочку конфликтов по российской границе, по всей её периферии, спровоцировать столкновения, на которые Россия не сможет не ответить, не сможет проигнорировать и не сможет не среагировать. И вот Приднестровский кейс будет разыгран. К сожалению, скорее всего, в достаточно кровавых декорациях. Но это будет позже. Пока у них есть украинская война, нет нужды разогревать еще и ПМР. Ее уничтожение "рептилоиды" оставляют на потом, на закуску. Когда украинский кризис будет доигран, и понадобятся новые поводы, чтобы сдерживать, ограничивать и раскачивать Россию. Новые конфликты и новые зазомбированные безумцы, которые будут готовы "подхватить флаг" и продолжить поганое дело украинских русофобов.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

приднестровье

россия

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

приднестровье, россия, молдавия, дмитрий песков, владимир путин, ес, мид, newsweek, весь павлив