Что не так с книгами для детей в России и почему цензура нужна не только на фронте — Малькевич

Журналист, член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о военкорах и о проблемах журналистов, работающих в новых регионах

2025-09-29T13:25

россия

Также он поднял вопрос воспитания через детскую литературу, которую сложно издавать в рамках существующего законодательства: 00:36 - Военкоры раньше и сейчас.05:01 - Детская литература и новые "Гайдары".12:22 - Новые книги Малькевича.17:37 - Референдумы о присоединении регионов к России и их герои.

