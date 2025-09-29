Что не так с книгами для детей в России и почему цензура нужна не только на фронте — Малькевич - 29.09.2025 Украина.ру
Что не так с книгами для детей в России и почему цензура нужна не только на фронте — Малькевич
Что не так с книгами для детей в России и почему цензура нужна не только на фронте — Малькевич
Журналист, член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о военкорах и о проблемах журналистов, работающих в новых регионах
Также он поднял вопрос воспитания через детскую литературу, которую сложно издавать в рамках существующего законодательства: 00:36 - Военкоры раньше и сейчас.05:01 - Детская литература и новые "Гайдары".12:22 - Новые книги Малькевича.17:37 - Референдумы о присоединении регионов к России и их герои.
2025
Что не так с книгами для детей в России и почему цензура нужна не только на фронте — Малькевич

13:25 29.09.2025
 
Журналист, член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о военкорах и о проблемах журналистов, работающих в новых регионах
Также он поднял вопрос воспитания через детскую литературу, которую сложно издавать в рамках существующего законодательства:
00:36 - Военкоры раньше и сейчас.
05:01 - Детская литература и новые "Гайдары".
12:22 - Новые книги Малькевича.
17:37 - Референдумы о присоединении регионов к России и их герои.
