https://ukraina.ru/20250929/1069351169.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом - 29.09.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-09-29T16:32

2025-09-29T16:32

2025-09-29T16:32

эксклюзив

северск

россия

сумы

владимир евсеев

вооруженные силы украины

спецоперация

красный лиман

дроны

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_a6d0b6d4939ed28e112d0a81f24a2465.jpg

В конце прошлой недели Минобороны официально подтвердило освобождение Юнаковки в Сумской области – логистического хаба группировки ВСУ, которая вторгалась в Суджанский район. Бои за нее шли тяжелые, учитывая, что киевский режим бросал на ее удержание крупные резервы. Тем не менее, по Сумскому направлению остается еще ряд вопросов.Во-первых, нюансы местности, когда нашим войскам приходится двигаться по "открытке", а противника прикрывает крупный лесной массив.Во-вторых, ВСУ по-прежнему предпринимают контратаки в районе Владимировки.В-третьих, еще не решен вопрос с безопасностью Глушковского района, который можно будет обеспечить только после полного взятия Белополья – крупного укрепрайона врага.К сожалению, сейчас Сумское направление не является для нас приоритетным. У нас там есть хорошие силы, но их не так много, чтобы мы могли провести крупное наступление для решения всех этих задач.Во-первых, украинская армия все еще отчаянно сопротивляется. А, во-вторых, у нас резервов на всё не хватает. Они сейчас нужнее для Красноармейского, Купянского и Покровско-Гуляйпольского участков.Что я считаю особенно важным на Сумском направлении?Во-первых, что врагу снова не удалось зайти в Теткино.Во-вторых, то, что за счет нашей активности так и не последовало крупного наступления ВСУ на Брянскую область.Мы не допустили ввода войск на нашу территорию, хотя это планировалось. Это уже очень хороший результат. Тем более, он был обеспечен теми силами, которые там есть. Не надо требовать от них невозможного.Тем не менее, я очень надеюсь, что к Сумскому направлению мы обязательно вернемся.Также Минобороны официально подтвердило освобождение Шандриголово на границе ДНР и ЛНР. Это очень хорошо. Постепенно мы выйдем к Красному Лиману с разных направлений и освободим его. Также важно установить контроль над Святогорском. Одновременно с этим идет наступление на Северск. Но самое главное, чтобы фланги не отставали друг от друга.Почему такие тяжелые бои идут на Добропольском выступе? Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение. Да, мы пытаемся его ликвидировать, но 2,5 километра – это не так широко. Оно позволяет поддерживать группировку в районе Золотого Колодезя, но нужно иметь больше возможностей для доставки людей и грузов.Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе. Поэтому хорошо, что мы освободили Серебрянку и Кременские леса. Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами. Надеюсь, освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.Есть еще один город. Пока его взятие не стоит на повестке дня, но его придется решать. Я имею в виду Изюм? Через него идут транспортные коммуникации в Славянск/Краматорск. То есть важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали.Тем не менее, невозможно везде наступать на 1200-километровой линии фронта. Войска не располагаются так, что окопы переходят в окопы. Война становится более маневренной. Да, ВСУ сталкиваются с проблемами, что их оборона становится тонкой. Прошло время, когда у киевского режима были неограниченные ресурсы по личному составу. Но это ведет к сокращению их потерь, потому что людей на линии соприкосновения меньше, и убивать их стало сложнее, потому что они более подготовленные.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250926/1069244816.html

северск

россия

сумы

красный лиман

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, северск, россия, сумы, владимир евсеев, вооруженные силы украины, спецоперация, красный лиман, дроны, покровск/красноармейск