Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом - 29.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250929/1069351169.html
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом - 29.09.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-09-29T16:32
2025-09-29T16:32
эксклюзив
северск
россия
сумы
владимир евсеев
вооруженные силы украины
спецоперация
красный лиман
дроны
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_a6d0b6d4939ed28e112d0a81f24a2465.jpg
В конце прошлой недели Минобороны официально подтвердило освобождение Юнаковки в Сумской области – логистического хаба группировки ВСУ, которая вторгалась в Суджанский район. Бои за нее шли тяжелые, учитывая, что киевский режим бросал на ее удержание крупные резервы. Тем не менее, по Сумскому направлению остается еще ряд вопросов.Во-первых, нюансы местности, когда нашим войскам приходится двигаться по "открытке", а противника прикрывает крупный лесной массив.Во-вторых, ВСУ по-прежнему предпринимают контратаки в районе Владимировки.В-третьих, еще не решен вопрос с безопасностью Глушковского района, который можно будет обеспечить только после полного взятия Белополья – крупного укрепрайона врага.К сожалению, сейчас Сумское направление не является для нас приоритетным. У нас там есть хорошие силы, но их не так много, чтобы мы могли провести крупное наступление для решения всех этих задач.Во-первых, украинская армия все еще отчаянно сопротивляется. А, во-вторых, у нас резервов на всё не хватает. Они сейчас нужнее для Красноармейского, Купянского и Покровско-Гуляйпольского участков.Что я считаю особенно важным на Сумском направлении?Во-первых, что врагу снова не удалось зайти в Теткино.Во-вторых, то, что за счет нашей активности так и не последовало крупного наступления ВСУ на Брянскую область.Мы не допустили ввода войск на нашу территорию, хотя это планировалось. Это уже очень хороший результат. Тем более, он был обеспечен теми силами, которые там есть. Не надо требовать от них невозможного.Тем не менее, я очень надеюсь, что к Сумскому направлению мы обязательно вернемся.Также Минобороны официально подтвердило освобождение Шандриголово на границе ДНР и ЛНР. Это очень хорошо. Постепенно мы выйдем к Красному Лиману с разных направлений и освободим его. Также важно установить контроль над Святогорском. Одновременно с этим идет наступление на Северск. Но самое главное, чтобы фланги не отставали друг от друга.Почему такие тяжелые бои идут на Добропольском выступе? Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение. Да, мы пытаемся его ликвидировать, но 2,5 километра – это не так широко. Оно позволяет поддерживать группировку в районе Золотого Колодезя, но нужно иметь больше возможностей для доставки людей и грузов.Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе. Поэтому хорошо, что мы освободили Серебрянку и Кременские леса. Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами. Надеюсь, освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.Есть еще один город. Пока его взятие не стоит на повестке дня, но его придется решать. Я имею в виду Изюм? Через него идут транспортные коммуникации в Славянск/Краматорск. То есть важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали.Тем не менее, невозможно везде наступать на 1200-километровой линии фронта. Войска не располагаются так, что окопы переходят в окопы. Война становится более маневренной. Да, ВСУ сталкиваются с проблемами, что их оборона становится тонкой. Прошло время, когда у киевского режима были неограниченные ресурсы по личному составу. Но это ведет к сокращению их потерь, потому что людей на линии соприкосновения меньше, и убивать их стало сложнее, потому что они более подготовленные.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
https://ukraina.ru/20250926/1069244816.html
северск
россия
сумы
красный лиман
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_cc2b87f6c8af0079b0697d4ddee410bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, северск, россия, сумы, владимир евсеев, вооруженные силы украины, спецоперация, красный лиман, дроны, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Северск, Россия, Сумы, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Красный Лиман, дроны, Покровск/Красноармейск

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом

16:32 29.09.2025
 
© Украина.руВладимир Евсеев (СВО)
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В конце прошлой недели Минобороны официально подтвердило освобождение Юнаковки в Сумской области – логистического хаба группировки ВСУ, которая вторгалась в Суджанский район. Бои за нее шли тяжелые, учитывая, что киевский режим бросал на ее удержание крупные резервы. Тем не менее, по Сумскому направлению остается еще ряд вопросов.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Во-первых, нюансы местности, когда нашим войскам приходится двигаться по "открытке", а противника прикрывает крупный лесной массив.
Во-вторых, ВСУ по-прежнему предпринимают контратаки в районе Владимировки.
В-третьих, еще не решен вопрос с безопасностью Глушковского района, который можно будет обеспечить только после полного взятия Белополья – крупного укрепрайона врага.
К сожалению, сейчас Сумское направление не является для нас приоритетным. У нас там есть хорошие силы, но их не так много, чтобы мы могли провести крупное наступление для решения всех этих задач.
Во-первых, украинская армия все еще отчаянно сопротивляется. А, во-вторых, у нас резервов на всё не хватает. Они сейчас нужнее для Красноармейского, Купянского и Покровско-Гуляйпольского участков.
Что я считаю особенно важным на Сумском направлении?
Во-первых, что врагу снова не удалось зайти в Теткино.
Во-вторых, то, что за счет нашей активности так и не последовало крупного наступления ВСУ на Брянскую область.
Мы не допустили ввода войск на нашу территорию, хотя это планировалось. Это уже очень хороший результат. Тем более, он был обеспечен теми силами, которые там есть. Не надо требовать от них невозможного.
Тем не менее, я очень надеюсь, что к Сумскому направлению мы обязательно вернемся.
Также Минобороны официально подтвердило освобождение Шандриголово на границе ДНР и ЛНР. Это очень хорошо. Постепенно мы выйдем к Красному Лиману с разных направлений и освободим его. Также важно установить контроль над Святогорском. Одновременно с этим идет наступление на Северск. Но самое главное, чтобы фланги не отставали друг от друга.
Почему такие тяжелые бои идут на Добропольском выступе? Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение. Да, мы пытаемся его ликвидировать, но 2,5 километра – это не так широко. Оно позволяет поддерживать группировку в районе Золотого Колодезя, но нужно иметь больше возможностей для доставки людей и грузов.
Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе. Поэтому хорошо, что мы освободили Серебрянку и Кременские леса. Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами. Надеюсь, освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.
Есть еще один город. Пока его взятие не стоит на повестке дня, но его придется решать. Я имею в виду Изюм? Через него идут транспортные коммуникации в Славянск/Краматорск. То есть важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали.
Тем не менее, невозможно везде наступать на 1200-километровой линии фронта. Войска не располагаются так, что окопы переходят в окопы. Война становится более маневренной. Да, ВСУ сталкиваются с проблемами, что их оборона становится тонкой. Прошло время, когда у киевского режима были неограниченные ресурсы по личному составу. Но это ведет к сокращению их потерь, потому что людей на линии соприкосновения меньше, и убивать их стало сложнее, потому что они более подготовленные.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
26 сентября, 18:24
Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условияхЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСеверскРоссияСумыВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныСпецоперацияКрасный ЛимандроныПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04ВСУшник со свастикой попался в плен в Сумской области: видео
18:01Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества
17:57Обстановка на Южно-донецком направлении: группировка войск "Восток" наступает
17:50В Купянске идут ожесточённые бои за микрорайон "Юбилейный" и опорники ВСУ на машиностроительном заводе
17:48Провал оппозиции в Молдавии был предрешен. Какие выводы из этого можно сделать для Украины
17:29Депутат Николаевского облсовета Кукуруза организовал коррупционное "восстановление" региона
17:19Армия России уничтожает ВСУ на правом берегу Днепра и продвигается в Купянске
17:18"Пророк" неолиберлизма Харари и его двусмысленная поддержка Украины
17:08ВСУ теперь может достать до любой точки России - МИД Украины
16:59Разоблачение "хореографии страха". Пока Европа ищет врага, Зеленский провоцирует Италию
16:33Северское направление: ВС РФ улучшили тактическое положение
16:32Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия решила две задачи под Сумами, чтобы заняться Северском и Лиманом
16:28Глава МИД Польши призвал НАТО "проявлять осторожность" с военными самолетами и кораблями у границ России
16:17Доходную часть бюджета Украины на 40% сформирует международная помощь
16:13В Архангельске бывший студент начитался украинских пабликов и напал на сотрудников и учащихся техникума
16:04Растет количество русскоязычных украинцев, "языковой омбудсмен" негодует
16:00Драматург поневоле: как полицейского Карпенко-Карого разжаловали за фронду
15:52"Делается это беспардонно": Киселев объяснил, почему в Европе торгуют страхом перед РФ
15:39Путин подписал указ об осеннем призыве. ВСУ атакуют Крым. Новости к 15.40
15:28Украинская молодежь резко потеряла интерес к центрам рекрутинга ВСУ
Лента новостейМолния