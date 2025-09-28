https://ukraina.ru/20250928/to-ne-drony-to-zvzdy-zazhglis-kak-festival-zvzdy-nad-donbassom-vernulsya-v-donetsk-1069309925.html

"То не дроны, то звёзды зажглись": как фестиваль "Звёзды над Донбассом" вернулся в Донецк

На этой неделе в ДНР прошёл VII Международный фестиваль креативных индустрий "Звёзды над Донбассом". Что представляет собой одно из самых ярких событий в жизни уже не только воюющего региона, но и всей России? Как всё это выглядит и ощущается изнутри? Попробуем разобраться

эксклюзив

донецк

россия

донецкая народная республика

анна ревякина

александр кофман

сергей лукьяненко

общественная палата

Сказал бы мне кто году эдак в 2019-м, что российское издательство будет вполне открыто презентовать в Донецке не очередную книгу воспоминаний ополченца-добровольца или сборник стихотворений с "зелёным" человеком на обложке, а вовсе даже иллюстрированную фантастику, так ни за что не поверил бы.Но вот я сижу на мероприятии издательства "PULSART", что проходит в молодёжной библиотеке, и слушаю лекцию о том, как привить любовь к чтению поколению, которое читает исключительно ленты соцсетей. А потом ещё покупаю свои любимые книжки с картинками о выдуманных мирах, которые ещё относительно недавно приходилось возить через три границы.Когда в России началась эра комиксов, гик-конвентов и всего того, что ваш покорный слуга по юности мечтал увидеть в Донецке, в этом самом Донецке уже началась война. Поначалу было совсем не до хобби, потом дорогие книжки с картинками стали завозить по чуть-чуть и неофициально, а присутствие на здешних мероприятиях представителей российских издательств было чем-то из разряда фантастики. Все санкций боялись.Даже получая красную книжицу с двуглавым орлом, я не чувствовал себя настолько россиянином, как в момент, когда принял из рук издателя стопку новеньких книжек. Не узнал, но почувствовал, что Донбасс — это неотъемлемая часть России, а не какие-то там "новые территории". А ведь по-настоящему фестиваль ещё даже не начался.Двумя часами позже стою у входа в актовый зал, жду сигнала к началу и здороваюсь со знакомыми. Тут и знаменитая донецкая поэтесса Анна Ревякина, и скрипачка Марианна Васильева, и поэт-фронтовик Дмитрий Филиппов, которого узнал как сапёра-добровольца с позывным "Вожак", писатели, сценаристы, музыканты, чиновники. Кого сегодня здесь только нет.Глава Общественной палаты ДНР и организатор Александр Кофман к началу фестиваля окончательно перевоплотился в стереотипную невесту из американского ромкома, которой нужно организовать шикарную свадьбу всего за неделю. И немудрено. Во-первых, фестиваль фантастики превратился наконец в Международный фестиваль креативных индустрий, а потому разросся до трёхсот с лишним участников, более двух сотен мероприятий, в числе которых спектакли, рок-концерты и даже кибертурниры по онлайн-играм.И всё это нужно было умудриться организовать в Донецке, который буквально на прошлой неделе "удачно" накрыли ракетами и беспилотниками-камикадзе. Да-да, скрепя сердце, организаторы вернули фестиваль в Донецк. Тут нужно объяснить, что в 22-м году он представлял собой исключительно гуманитарную миссию, а затем временно переехал в Мариуполь, где на тот момент было значительно безопаснее. Местные отнеслись с пониманием, хотя в кулуарах ворчали, конечно, что опять всё лучшее досталось Мариуполю. В этом году всё вернулось на круги своя, но приморский город всё же не забыли. Он тоже в программе.Церемония открытия стартует с короткого документального фильма. Вот самый первый фестиваль, похожий скорее на заседание творческого кружка по интересам, а вот Сергей Лукьяненко и другие именитые фантасты разрешают дончанам читать свои книги абсолютно бесплатно, вот горящий Мариуполь, по которому едет фура с продуктами, закупленными на средства, привлечённые участниками фестиваля. Тут как с ребёнком: видишь ежедневно и даже не замечаешь, что он вообще-то растёт. А вот на видео прекрасно заметно, как скромное мероприятие с 2019 года разрослось до масштабов важного события в культурной жизни России.Вместе с тем фестиваль, набравшись этого самого лоска, каким-то магическим образом умудрился остаться дружеским междусобойчиком, где начинающий писатель может влёгкую подружиться с заслуженным, обменяться мнениями или попросить совет. Связи здесь налаживаются весьма органично и, насколько мне известно, уже приносят плоды. Музыканты тут знакомятся с киношниками, писатели — с комиксоделами, а сценаристы — с разработчиками видеоигр. Союзы на выходе складываются небезынтересные.Схожие впечатления у Дмитрия Филиппова, который участвует впервые. Командование с трудом, но отпустило бойца. Правда, с условием, что на мероприятие тот явится по форме и с наградами. Потому "Вожак" сильно выделяется на фоне пёстрой творческой братии. "Здесь всё как-то очень тепло, по-семейному", — делится впечатлениями он, чуть удивлённо."Почему именно фантастика?" — думаю, по-моему, впервые. Потому, наверное, что жизнь в ДНР не баловала нас яркими красками. Все эти годы люди наблюдали лишь смерть, нищету да разруху. А фантастика — это, в первую очередь, интеллигентная форма эскапизма. Косвенно этот мой вывод подтвердила и литературовед Светлана Бондаренко, заявив, что долгие годы миры братьев Стругацких были для неё куда более комфортным местом, чем реальная жизнь.Церемония открытия подходит к концу. С утра агитбригады, сформированные из участников, отправятся по госпиталям и подразделениям, в вузах и школах стартуют мастер-классы, лекции и тренинги. Десятки презентаций, концертов и турниров. Одному человеку при всём желании всего не охватить.И тут чуточку грустно, что вопросы безопасности до сих пор актуальны, а потому провести масштабную рекламную кампанию и привлечь широкую аудиторию, к сожалению, нельзя. С другой стороны, отрадно, что мало-помалу фантастика для республики становится не местом, где можно пересидеть лихую годину, а просто крепкой развлекательной литературой.Что же до фестиваля, то это, что бы там кому ни казалось, глоток свежего воздуха. Понимаете, война, которой мы все живём тут уже более десяти лет, всегда про необходимое. Фестиваль креативных индустрий — это что-то избыточное. Как вишнёвый пирог после ужина. И если мы всё же можем позволить себе немного сладкого, значит, не только воюем, но и немножко живём.Читайте также: Сергей Лукьяненко: Космос ─ это развитие и экспансия. Что мешает России полететь на Марс и Юпитер?

эксклюзив, донецк, россия, донецкая народная республика, анна ревякина, александр кофман, сергей лукьяненко, общественная палата