https://ukraina.ru/20250927/zelenskiy-skhodit-s-uma-tramp-snimet-ogranicheniya-na-udary-glavnoe-na-utro-27-sentyabrya-1069265983.html

"Зеленский сходит с ума", Трамп готовится снять ограничения на удары. Главное на утро 27 сентября

"Зеленский сходит с ума", Трамп готовится снять ограничения на удары. Главное на утро 27 сентября - 27.09.2025 Украина.ру

"Зеленский сходит с ума", Трамп готовится снять ограничения на удары. Главное на утро 27 сентября

Владимир Зеленский заявил об инциденте на украино-венгерской границе. Американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп готов снять ограничения на удары по России

2025-09-27T10:26

2025-09-27T10:26

2025-09-27T10:34

эксклюзив

хроники

трамп и зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

генштаб

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069086211_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_f6fb745ba136342ac74535f0f9e52aa5.jpg.webp

В вечернем обращении к украинскому народу Владимир Зеленский заявил о залёте"Был доклад наших военных касательно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны. И это были дроны разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны ещё будут, реагировать в соответствии с обороной нашей страны", — отметил Зеленский.Он также похвастался оборонными способностями Украины."Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов. Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз", — отметил Зеленский.Также Зеленский обвинил Россию в том, что именно её дроны были замечены над скандинавскими странами. По словам Зеленского, для запуска этих дронов РФ якобы использует танкеры. Таким образом лидер украинского режима пытается запереть для России Балтийское море.Ранее, днём 26 сентября, Зеленский уже заявлял о залёте беспилотников со стороны Венгрии."Главком доложил и касательно недавних инцидентов с дронами на украино-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку касательно промышленного потенциала в украинских приграничных городах. Поручил проверить все имеющиеся данные и неотложно доложить по каждому зафиксированному факту", — указал Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.После этого сообщения Зеленского министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава украинского режима сошёл с ума."Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит привидений", — отметил Сийярто.Позднее министерство обороны Венгрии в комментарии порталу Tenex подчеркнуло, что слова Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон "не соответствует действительности"."Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", – добавили там.Оборонное ведомство Венгрии также напомнило, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО."Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", – отметили в Минобороны Венгрии.Генштаб Вооружённых сил Украины изложил свою версию событий."Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области было дважды зафиксировано пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон. Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии", — указывалось в сообщении ГШ ВСУ.Как отмечают в Генштабе, с целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчётом БПЛА типа "Чаклун-КМ" ("Колдун-КМ" - Ред").Трамп даст команду?По данным The Wall Street Journal, во время встречи на полях Генассамблеи ООН Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить больше ракет дальнего действия и разрешение на использование такого оружия для ударов по целям на территории России.Трамп ответил, что не против этой идеи, заявили два источника издания. Они одновременно добавили, что президент США не взял на себя никаких конкретных обязательств по отмене запрета на такие атаки.Также, по информации The Wall Street Journal, украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хэгсеттом по этому вопросу.Пока же администрация Трампа не позволяет Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности, в частности ATACMS, для ударов по России.Другое издание — The Telegraph — сообщило о том, что Зеленский просил на встрече у Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk для удара по России, а позднее заявил, что Трамп "обещал подумать" над просьбой о ракетах.При этом украинские источники сомневаются в том, что США предоставят Украине разрешение и ракеты."Иди опровергни! Зе спросил, Донни - уклонился от ответа, но все СМИ носятся с новостями: Трамп сменил позицию по РФ на более жёсткую", — прокомментировал публикацию о Tomahawk популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "Легитимный" — уверен, что Трамп играет с Зеленским."Наш источник поясняет публичный разворот Трампа после встречи с Зеленским, некой игрой, которая в итоге обернётся жуткой критикой Дони в адрес самого Зе. Президент США сделал вид, что поверил Зеленскому и даже ретранслировал его громкие заявления, что ВСУ громят ВС РФ и заняли в этом месяце 360 квадратных километров (что является выдумкой Ермака), а после Трамп якобы прозреет, ну когда ситуация для ВСУ ухудшится и Дони заявит, что Зе "сучий сын" вёл его в заблуждение и врал. Якобы Зе постоянно врёт, чтобы продолжать войну, на которой он и его окружение зарабатывают, чтобы усидеть у власти. Вот Зеленский сам виноват в поражении ВСУ, так как скрывал реальное положение вещей", — отмечалось в публикации канала.Авторы канала отмечают, что американская разведка в курсе о настоящем положении дел на Украине."Все знают, что разведка США полностью в курсе происходящего и знает о масштабных проблемах украинской армии. Как мы сразу написали, Трамп просто использовал окно возможности и вышел из украинского кризиса, скинув его на Зеленского и глобалистов (он это хотел давно, мы об этом говорили постоянно, начиная ещё с февраля 2025 года). Вывод: якобы перемога Банковой в Вашингтоне, окажется по итогу, как обычно зрадой", — подытожили авторы канала.Тем временем украинские власти демонстрируют оптимистический настрой касательно происходящего на международной арене.О смене позиции Трампа — в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке"".

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, генштаб, сша, россия, украина, владимир зеленский