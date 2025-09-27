https://ukraina.ru/20250927/yuschenko-s-trampom-idut-na-moskvu-zelenskiy-udivlyaetsya-kellog-muchaet-ukraintsev-tsitaty-nedeli-1069222171.html

Ющенко с Трампом идут на Москву, Зеленский удивляется, Келлог мучает украинцев. Цитаты недели

Ющенко и призывы "на Москву!". Изящный кульбит Трампа. Украина как "бронежилет"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069221494_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_101550ebe2de666940e79d8eb7fd0174.jpg

Из дальнего далёка, из телестудии в США, донёсся голос "первого Майдана", голос бывшего президента Украины Виктора Андреевича Ющенко.Он призывно закричал:"Кто-то говорит: давайте идти до хутора Михайловский? А я говорю: и всё? На Москву! На Москву!"15 лет был Виктор Андреевич членом КПСС, платил взносы, участвовал в партсобраниях.Но "блаженный пчеловод" теперь "скинул оковы" и давно уже клеймит КПСС, Советский Союз, а теперь и Россию.Можно только представить, как мучился сельский бухгалтер целых 15 лет в удушливой атмосфере "советского рабства".Как, впрочем, и многие другие будущие деятели "украинского возрождения", которые до поры до времени утаивали свои настоящие убеждения и вынуждены были писать целые поэмы про то, как они любят Коммунистическую партию и дорогого "Ильича".Сегодня же Ющенко счастливо женат на Кэтрин Клэр Чумаченко, бывшей (а возможно, и нынешней) сотруднице Госдепа США.Призыв Ющенко "на Москву!" прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова:"За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена."Но после такого призыва почему бы самому Ющенко не отправиться "на Москву"?Семейство ЮщенкоВиктору Андреевичу сейчас 71 год, и он может попасть в ВСУ только по собственному желанию. Желания этого, естественно, нет. "На Москву" должен идти кто-то другой, по замыслу выдающегося украинского стратега.Но где его племянник Ярослав, замглавы администрации Харькова в 2005 году (при Авакове)? Ему всего 45 лет.Где сын Андрей, которому 40 лет?Младшему сыну Тарасу 21 год, он ровесник "первого Майдана". Но мог бы тоже пойти "у військо", если бы захотел.Конечно же, весь клан Ющенко во главе с Кэтрин Клэр Чумаченко находится за пределами Украины. Никто из них не собирается не только идти на войну, но даже разделить тяготы жизни со своим народом.Как и дети, родители и другие родственники всех президентов Украины за всё время, включая нелегитимного, а также дети и родственники почти всех известных политиков Украины — все далеко за пределами страны.Бронежилет ЕвропыА самое главное в выступлении Ющенко — это то, что он определил своей стране роль "бронежилета Европы".Уже была Украина "стальным дикобразом", так её видела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Но Ющенко пошёл дальше. Теперь Украина — "бронежилет". Попросту говоря, военный расходный материал.Ющенко уже не рассказывает о том, как он любит Украину и как прекрасна будет когда-нибудь жизнь украинских граждан.Теперь его речи — это просто абсурдный призыв "на Москву!" и роль "бронежилета" для страны, которая когда-то выбрала его президентом.Выбрала сомнительно, в результате многочисленных подтасовок и неконституционного "третьего тура", который положил начало будущим нарушениям Конституции страны и нынешней украинской катастрофе, но это другая история.Вряд ли кто-то из голосовавших тогда за "надежду нации" Виктора Андреевича сегодня осознаёт, что "оранжевая революция" и превратила Украину в "бронежилет".Голос Ющенко сегодня — это голос бенефициаров войны.Это те, кого сегодня называют "глубинное государство": руководство некоторых стран ЕС, часть американского истеблишмента и мировой фининтерн вместе с коллективным Соросом.Однако же пафосный пчеловод, пусть даже как представитель "еврорейха", сегодня мало кому интересен, и на Украине тоже.Но тут вышел пост Трампа, где американский президент частично повторил то, о чём сказал Ющенко.Что бы это значило? Попробуем разобраться и посмотрим на реакции украинских и европейских политиков и СМИ.Пойдёт и дальшеТрамп написал, что, "узнав" и "увидев" военную и экономическую ситуацию, он теперь думает, что:"Украина при поддержке Европейского союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув её в её первоначальное состояние.Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет?"Украина, по мысли Дональда Трампа, "сможет вернуть свою страну в её первозданном виде, и кто знает, может быть, пойти и дальше."Это уже не "бронежилет" Ющенко и не "дикобраз" Урсулы, а какой-то саблезубый тигр?Ты ещё и дальше иди, Володымыр! Мы верим в тебя!Заметим, что Трамп нигде не говорит, до каких именно границ должна идти Украина. 2014 года? 2022 года? Или пресловутые "границы 1991 года", о которых перестал говорить уже и режим Зеленского.Но это не так важно. Важен сам посыл.Зеленский "был удивлён"Какая была реакция на этот пост Трампа?Сам Зеленский сообщил нечто невнятное. Он "был удивлён".Судя по его скомканной странной пресс-конференции, он вообще не понял, как на это реагировать.Трамп, получается, просто повторил тезисы "партии войны" и отошёл в сторону: поддержка Украины зависит теперь только от европейцев.Конечно же, не это было целью режима Зеленского и стоящих за ним "лидеров Европы".Но что же делать? В Офисе президента Украины изобразили неподдельную радость.Миссия невыполнима?Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица дал интервью "Файнэншл Таймс".Издание предположило, что Трамп поставил Украине невыполнимые условия?Кислица с возмущением отверг такое предположение. Всё выполнимо. "На Москву!"Это "не было спонтанным эмоциональным всплеском" президента США, по мнению Кислицы.Это "результат долгих дискуссий с Украиной, европейскими партнёрами и официальными лицами США".Продлевают мученияПод "официальными лицами", видимо, имеется в виду "ястреб" Кит Келлог, спецпосланник Трампа на Украине, который как раз выступил в ООН со своей "жёсткой линией".Об этом говорит профессор Джеффри Сакс: "На мой взгляд, Келлог рассказывает Трампу все эти фантазии и лишь продлевает мучения украинцев.""Уолл Стрит Джорнэл" также пишет о роли Кита Келлога и нового посла США в ООН Майкла Уолтца. Именно они "проинформировали Трампа о текущей обстановке".До этого Келлог в интервью "Дэйли Телеграф" сказал, что "если огонь прекратить, то возобновить его будет сложно."Ну вот и реальная причина, почему "ястребы" не хотят мира и призывают к "наступлению": перемирие крайне "опасно" для них, возобновить войну им "будет сложно".Идите и погибайтеРеакция западных СМИ такова: "это призыв к самоубийству"."Unherd": "Если это обдуманное заявление, а не импульсивный выпад, то можно сделать вывод, что это призыв к самоубийству, адресованный Украине, чтобы покончить с этим раз и навсегда."Издание считает, что предполагаемое "наступление" — самый быстрый путь к катастрофе Украины на поле боя. Это приведёт к истощению сил и ресурсов, но не сможет вернуть Украину "в первоначальном виде".Интересный и точный "перевод" слов Трампа сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Вот что на самом деле сказал Трамп, по его версии: "Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите её. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся."Один звонок из Кремля"Вашингтон пост" комментирует Нил Мелвин, директор по международной безопасности Королевского института оборонных исследований в Лондоне:"Сохраняется ощущение, что президент США находится всего в одном телефонном звонке из Кремля для того, чтобы изменить свою позицию."Об этом же говорит Курт Волкер (который был спецпредставителем Трампа по Украине на первом президентском сроке): "Завтра всё может снова измениться. Он может позвонить Путину и сказать: "У нас должен состояться важный разговор"".Странно, что "эксперты" не увидели, что никакого "звонка из Кремля" не нужно. Трамп никак и нигде не сказал, что поддерживает Украину. Но "воодушевляет", это да.Рейтерс: "Трамп пересаживается в пассажирское кресло, предоставляя европейцам инициативу по разрешению украинского кризиса.""Трамп воодушевляет Украину, не беря на себя обязательств."Также "эксперты видят готовность Трампа дистанцироваться от Украины".Трамп "умывает руки"Украинские политики тоже заподозрили неладное.Трамп просто хочет "умыть руки"! Так заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* Он тоже сделал "перевод" слов Трампа на украинский:Президент США "акцентировал на возможности украинцев отбить свою территорию при поддержке ЕС — то есть без США. А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев?"И пошёл даже ещё дальше:"Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну".Смотрите, какой Гончаренко стал смелый. Он внезапно увидел! США и ЕС воевали "жизнями украинцев".А как же Украина как "бронежилет" (ТМ Ющенко)?Украина? Вся ответственность на нейЕвропейские политики в основном пока молчат. А что им говорить? Трамп же просто повторил их же слова!Высказался премьер Польши Дональд Туск: "За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сокращения участия США и передача ответственности за прекращение войны Европе. Правда лучше иллюзий."И президент Финляндии Стубб: "Военная составляющая гарантии безопасности Украины практически готова. Основная ответственность будет лежать... на Украине и украинской армии!"Их, конечно же, уверяет Стубб, будет "поддерживать Европа"!Это очень смешно. Если бы не было так грустно, конечно.Бегал Зеленский, бегал, раздувал щёки, требовал "железобетонных гарантий" безопасности. Иначе, мол, никакого мира не будет!Ну и вот. Все гарантии — на вас самих. Воюйте дальше.Холодная месть ТрампаТрамп сделал довольно изящный кульбит (что удивительно для него, с его репутацией "слона в посудной лавке"). И "закрыл проект".Есть такое мнение, что это — "холодная месть" Трампа европейским лидерам, которые гуртом прибыли в Вашингтон "поддержать Зеленского" и поддакивали Трампу при личной встрече.А потом, буквально через день, стали раздавать интервью о том, как Трамп не прав. Особенно отличился Эммануэль Макрон, который умудрился опровергнуть Трампа, ещё находясь в США, в интервью американскому СМИ. Ночью, пока Трамп спал!Эмма, как ты мог?Ну и Трамп "шандарахнул".Теперь он просто повторяет их же "нарративы" — в том числе слова светоча украинской "незалежности", самого Виктора Андреевича.Но никто этому почему-то не рад. А на Украине начинают даже шипеть: "зрада!"Тотальная мобилизацияИ что это всё в итоге означает для Украины?Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* считает: "В ноябре будет объявлена тотальная мобилизация".То есть мобилизовать будут женщин, больных, пожилых и тех, у кого сейчас есть отсрочка от мобилизации.А также, возможно, в ноябре будет полностью закрыт выезд из Украины. Не только для мужчин, но и для женщин.Так что, если кто-то успеет запрыгнуть буквально "в последний вагон", правильно сделают. Ну а все остальные будут продолжать нести "основную ответственность".* внесён в список террористов и экстремистов в РФЧитайте также: "Эволюция Зеленского". Как из теневого оружейного барона он хочет превратиться в официального экспортера

