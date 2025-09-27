https://ukraina.ru/20250927/lev-silenko-byvshiy-agent-abvera-pytavshiysya-sozdat-ukrainskiy-sintoizm--1069214956.html

Лев Силенко. Бывший агент абвера, пытавшийся создать "украинский синтоизм"

Лев Силенко. Бывший агент абвера, пытавшийся создать "украинский синтоизм" - 27.09.2025

Лев Силенко. Бывший агент абвера, пытавшийся создать "украинский синтоизм"

27 сентября 1921 года родился Иван Силенко, оставшийся в истории под именем Лев. Украв чужие идеи, этот выпускник библиотечного техникума попытался создать "украинскую этническую религию" – "РУН-веру". Получилось как всегда – довольно жалкий аналог других псевдоязыческих сект

Говоря об этнических религиях, обычно имеют в виду иудаизм, индуизм и синтоизм, чья история уходит вглубь тысячелетий. Казалось бы, в ХХ веке возникновения новых "национальных вер" ничто не предвещало. Но неожиданно подобная псевдо-религия появилась в среде украинской диаспоры в Северной Америке. Её создателем стал перебравшийся в Канаду бывший красноармеец, а позже агент абвера (германской военной разведки) Лев Силенко.Иван Силенко родился в селе Богоявленское Кременчугской губернии УССР (ныне Кировоградская область) в семье зажиточных крестьян, которая в годы коллективизации была раскулачена. Его отец, Терентий Силенко, бежал на Донбасс, работал там по документам умершего родственника, позже вернулся в родное село, где был принят в колхоз, но в 1937-м был арестован и бесследно исчез.В 1938 году Иван Силенко смог поступить в Кременчугский библиотечный техникум, где начал писать стихи под псевдонимом "Лев Тигрович Орлигора". Да и в жизни он представлялся как Лев – так называл его в детстве любимый дед Трофим. Не окончив техникум, юноша поехал в Москву и подрабатывал на стройках.В конце 1940 года Льва Силенко призвали в Красную Армию, где он стал ротным писарем. В начале Великой отечественной войны, в одном из первых боёв на территории Белоруссии, Силенко добровольно перешёл на сторону врага. Сначала его использовали в карательных акциях против партизан как агента-провокатора, но после разоблачения в декабре 1942 года нацисты перевели Силенко в Киев.Там он под псевдонимами "Соловьёв" и "Леонид Терентьевич" служил в группе "Омега", созданной киевской штаб-квартирой абвера для борьбы против антифашистского подполья, партизан и прочих подозрительных лиц. Силенко причастен к выявлению и аресту нескольких подпольщиков, которые были переданы в руки гестапо. Немецкие хозяева называли его "образцом добросовестного отношения к служебным обязанностям".Позже Силенко осуществлял контроль над деятельностью в Киеве групп мельниковского крыла ОУН*, писал статьи в созданную оккупантами газету "Нове українське слово" под псевдонимами "Силенко-Карый" и "Гай-Силенко", а заодно и "стучал" на членов редакции. Когда последовали аресты некоторых "оуновцев" Силенко был для виду арестован, но вскоре выпущен.Учитывая возникшие подозрения со стороны представителей киевской интеллигенции, Силенко был направлен для повышения квалификации на краткосрочные курсы контрразведки в город Гультен вблизи Познани (Польша). Но по возвращении в Киев применить полученные знания Силенко не успел: в октябре 1943 года, в связи со стремительным наступлением Красной Армии, он был эвакуирован в Германию. В 1944 году обучался в нацистской школе пропагандистов, после чего использовался хозяевами для вербовки в армию Власова (РОА) угнанных на принудительные работы в Германию украинцев, зарекомендовав себя при этом талантливым демагогом.В отдельных публикациях сказано, что Лев Силенко был гаупштурмфюрером дивизии СС "Галичина", а также был награждён Железным крестом 2-го класса и крестом Военных заслуг 2-го класса с мечами. Однако это следствие путаницы: в эсэсовской дивизии служил Порфирий Силенко, бывший подполковник армии УНР, родившийся в Черкассах в 1893 году.После окончания войны Силенко сумел осесть в американской зоне оккупации, где пребывал в лагерях для перемещённых лиц в городах Аугсбург, Ульм и Мюнхен. В Аугсбурге Силенко познакомился с выпускником философского факультета Львовского университета, санскритологом Владимиром Шаяном, который с 1934 года был адептом неоязычества. Он утверждал, что на вершине горы Грегит в Карпатах на него снизошло духовное откровение, создал неоязыческую общину "Родная вера" и продвигал идеи "панарийского возрождения", доказывая, к примеру, что индийский Индра и славянский Перун – это одно божество.Во время Второй мировой войны Шаян сотрудничал с УПА*, а в 1944 году бежал в Аугсбург. Там в 1945 году он создал религиозно-политический "Орден рыцарей Бога Солнца", среди членов которого был и Лев Силенко – Шаян инициировал его с именем "Орлигора". Знакомство с Шаяном стало для Силенко подарком судьбы, ведь он получил готовую историко-религиозную концепцию, которую сам не мог создать в силу отсутствия необходимых знаний и образования.Правда, в концепции Силенко, получившей название "Родная украинская национальная вера" ("РУН-вера") от идей Шаяна осталось не так и много. "Родная вера" была классическим неоязычеством с многобожием, "РУН-вера" – монотеистическое учение с единым богом – Даждьбогом (в восточнославянской мифологии – олицетворение солнца и тепла, а также плодородия и изобилия), поклонение, к примеру, Перуну или Сварогу не допускается. Фактически Силенко скомбинировал своё религиозное учение на основе фрагментов славянского язычества и идей из "Велесовой книги", соединив их с наследием "индоарийской ведической традиции" (что бы это ни значило). При этом основоположные книги "РУН-веры" являют собой своеобразную "анти-Библию" с резкой критикой христианства.В 1953 году пути Шаяна и Силенко разошлись географически: первый уехал в Великобританию, второй – в Канаду. Силенко изучал религии Востока, прежде всего индуизм, много путешествовал, писал черновики будущих "священных текстов" – однако о нём попросту никто не знал. К примеру, изданная им в 1953-54 годах в Лондоне под псевдонимом Лев Орлигора трилогия "Будни нашей эпохи" (о жизни в СССР в 1930-е) осталась практически незамеченной в диаспоре.Но всё вдруг изменилось в 1964 году, когда Лев Силенко основал журнал "Родная Вера" в канадском Виннипеге и первую общину "РУН-веры" в Чикаго. Силенко начал проповедовать собственное учение в украинских эмигрантских общинах США и Канады, при этом проблем с финансированием поездок и аренды помещений у него явно не было. В 1966 году "РУН-вера" (официальное название – "Объединение Сыновей и Дочерей Украины Родной Украинской Национальной Веры") была официально зарегистрирована в США как церковь – со всеми вытекающими из этого статуса преференциями. В 1969 году Лев Силенко издал достаточно большим тиражом первую "священную книгу РУН-веры" ("поэму") – "Мага Врата".Получил ли тогда Силенко финансирование от американских властей, в чём его обвиняли значительно позже, когда на политическом небосклоне взошла звезда одной из адепток "РУН-веры", Екатерины Чумаченко-Ющенко (с её родителями Силенко познакомился ещё в Германии)? Никаких свидетельств этого нет. Судя по всему, новая религия действительно развивалась за деньги украинских эмигрантов, части из которых к тому времени наскучили традиционные украинские церкви – православная и греко-католическая. Кроме того, в конце 1960-х – начале 1970-х в Северной Америке плодились многочисленные секты "Нью Эйдж", и "РУН-вера" стала своеобразной франшизой этого направления для украинских общин в США и Канаде.В 1979 году Силенко дописал книгу "Мага Вира" ("великая вера") – теперь уже главную священную книгу "РУН-веры" о вере и истории "ориан-украинцев" ("арийцев-украинцев"), якобы создателей самой древней и могущественной цивилизации. "Ориане" изображены великими землепроходцами и колонизаторами, которые в Индии покорили "монгольские племена", а на Среднем Востоке – семитские. Завоеватели Египта и Ханаана, гиксосы, якобы были "русами" из Северного Причерноморья, они основали Иерусалим, изначально называвшийся "Руса салем".Силенко утверждал, что "ориане" несли с собой религию Вед, якобы сформировавшуюся в Северном Причерноморье и на берегах Днепра, причём основы ведийской культуры сложились 10-12 тысяч лет назад. Религия "ориан" представлена предковой для всех мировых религий, а семиты якобы позаимствовали у них идею монотеизма.При этом летописное сказание о призвании варягов на Русь Силенко считал вымыслом христианских монахов. Да и в целом христианство для него – "религия рабов", повлёкшая для Украины "горькую судьбу колонизированной страны". Силенко вслед за Шаяном считал, что христианство, уравнивающее всех и нивелирующее национальный фактор, размывает национальное единство и мешает концентрации национальной воли. Всё это лишало борьбу с могущественной Россией каких-либо шансов на успех (для Силенко христианство ассоциировалось прежде всего с Россией).В начале 1980-х в городке Спринг-Глен в 100 км севернее Нью-Йорка была построена главная святыня "РУН-веры", храм Матери Украины – Орианы. На Украине же первая община "РУН-веры" была зарегистрирована в сентябре 1991 года, а с 1992 действует религиозное объединение "Церковь Верных Родной Украинской Вере (РУН-вера)". По состоянию на 2004 года на Украине действовало менее 50 общин "РУН-веры", но росту популярности этой конгрегации поспособствовал приход к власти Виктора Ющенко.В мае 2008 года по приглашению Ющенко и его супруги Лев Силенко прибыл в Киев. 86-летний "духовный учитель и пророк РУН-веры" незадолго до этого перенёс инсульт, но всё же продержался пару месяцев на исторической родине. 24 августа он участвовал в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, в рамках которого неподалёку от Киево-Печерской Лавры был установлен камень с надписью следующего содержания: "Даждьбоже, ты святой дух народа моего! На этом месте 24 августа Даждьбожьего 11 008 года (2008 г. р.х.) пророк родной украинской национальной веры Лев Силенко совершил обряд зажжения священного огня Украинской духовной революции".Сразу после этого Лев Силенко уехал лечиться в Канаду, где и умер в ноябре 2008 года. Он велел похоронить себя "по трипольским обычаям": чтобы тело кремировали, часть праха похоронили в родном селе и на том месте насыпали курган ("могилу"), другую часть развеяли над одним из самых высоких утёсов над Днепром, а на том месте построили Храм Даждьбожий. Однако к строительству храма никто не приступил, а с уходом Виктора Ющенко все надежды на экспансию "РУН-веры" на Украине испарились."До 1990 годов большинство обществ этой неорелигии находилось в Северной Америке. Неорелигия задумывалась как национальная религия украинцев, что-то вроде украинского аналога японского синтоизма. Но эксперимент не достиг своего результата из-за отсутствия действительно многолетней традиции. (…)Сегодня сильных обществ РУН-веры на Украине нет. Старые последователи умирают, новые последователи не появляются", – злорадно писал в марте 2021 года идеолог "Азова"* Николай Кравченко.При этом он не исключил, что на Украине или в украинских диаспорах Америки в ближайшее время появится по-настоящему сильный проект украинского язычества, который привлечет к себе молодежь – явно намекая на неоязычество, которое практикуют адепты самого "Азова"*. Но к учению Льва Силенко оно не имеет никакого отношения.* Террористическая организация, запрещённая в России.

