За что Зеленскому "еще аукнется" и почему западные СМИ раздувают из мухи слона. Главное на утро 26.09
За что Зеленскому "еще аукнется" и почему западные СМИ раздувают из мухи слона. Главное на утро 26.09
За что Зеленскому "еще аукнется" и почему западные СМИ раздувают из мухи слона. Главное на утро 26.09
Вице-президент США заявил, что не стоит раздувать скандал из-за сообщения о созыве сотни генералов и адмиралов на встречу. Российский лидер Владимир Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума. А европейские СМИ продолжают кормить население "русофобскими придумками"
2025-09-26T10:00
2025-09-26T10:50
В пятницу Минобороны РФ сообщил, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 55 украинских беспилотников. В утренней сводке военного ведомства говорится, что больше всего украинских БПЛА — 20 аппаратов — средства ПВО перехватили и уничтожили над Азовским морем.По 14 украинских дронов сбиты в небе над Крымом и Ростовской областью. Кроме того, три беспилотника ВСУ были уничтожены в Краснодарском крае, по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертв и пострадавших среди населения нет. Повреждение получили фасад и стеклянная витрина магазина на улице Доватора, а также несколько машин на стоянке.Также вражеские дроны сбивали в Таганроге, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе региона. На окраине хутора Лагутник загорелась сухая трава. Пожарные быстро погасили пламя.Американские СМИ "раздули трагедию"Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился созвать сотни генералов и адмиралов на встречу. Она запланирована на 30 сентября в штате Вирджиния. По данным издания, у многих высших американских военных эта информация вызвала "смятение и тревогу", так как причина встречи не была оглашена.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного во внезапном сборе сотен генералов и адмиралов ВС США. На встрече с журналистами он спросил, почему для них это так важно и почему они ведут себя "так, как будто это плохо".Также Трамп указал, что он — "президент мира", и добавил, что ладить с людьми — это хорошо, а Хегсет умеет ладить с генералами и адмиралами. По словам главы белого дома, у США лучшее вооружение в мире, которое они продают другим странам, и "многие генералы хотят быть здесь, они хотят посмотреть на это"."Они также будут посещать объекты с оборудованием. Они будут обсуждать новейшие системы и так далее", — добавил Трамп.В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоумение по поводу того, что СМИ заинтересовались предстоящим мероприятием. По его мнению, в этой встрече нет ничего необычного."Я думаю, странно то, что вы сделали из этого такую большую новость", — сказал Вэнс.Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форумаПрезидент РФ Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве. Во время беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси российский лидер обсудил взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии. Президент поблагодарил гендиректора МАГАТЭ за визит и участие в форуме.Кроме того, глава государства пообщался с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. С ним российский лидер обсудил развитие двусторонних отношений: "Эфиопия — наш давний, надежный партнер в Африке".Связи между государствами развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, добавил он. Стороны поддерживают постоянный контакт.Также президент России встретился с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном: "Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения".После полуночи президент провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили работу атомной электростанции в закавказской республике и различные аспекты двусторонних отношений. Зеленскому "еще аукнется" Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян. По словам Рогова, глава киевского режима рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище. Ранее Зеленский, отвечая на вопросы иностранных журналистов, посоветовал российским официальным лицам убедиться, что они знают, где находятся бомбоубежища. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о наличии у России оружия, от которого ни одно бомбоубежище не спасет.Рогов, в свою очередь, назвал громкие заявления Зеленского террористическими, подчеркнув, что такие угрозы ему "еще аукнутся". По его словам, украинский политик рискует повторить позорный конец в бункере своего кумира Гитлера.Зачем Европа "придумывает небылицы"?Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что европейцы не объявляли никаких предупреждений России о готовности сбивать российские самолеты. Ранее агентство Bloomberg написало, что европейские дипломаты якобы указали Москве на "готовность отвечать в полную силу" на возможные случаи вторжения в свое воздушное пространство. Речь идет о намерении сбивать российские самолеты-нарушители. Предупреждение, как заявляется, было озвучено на встрече в МИД России, которая якобы прошла "в напряженной обстановке".Как указала Захарова, она не знает, о какой встрече идет речь. Сообщение Bloomberg она назвала "очередными придумками". По мнению Захаровой, агентство "состряпало эту новость в кавычках", чтобы "развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".Стало известно о происходящем на поле бояВоенный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Кроме того, по его словам, ВСУ жалуются Киеву на продвижение ВС РФ восточнее Купянска. Как отметил Марочко, солдаты просят усилить позиции на данном участке за счет резерва командования.Между тем военкор Евгений Лисицын в пятницу опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. На Харьковском направлении группировка "Север" ударила по ВСУ в Алексеевке, Андреевке, Храповщине и Юнаковке, а также в Волчанске и Бочково. Потери противника, отмечается в публикации, составили около 170 человек. Уничтожена техника и склады. На Купянском направлении группировка войск "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР), идёт зачистка. Накрыты позиции ВСУ в районе Котляровки и Синьковки, противник несёт серьёзные потери, подчеркивает Лисицын. Что касается Запорожского направления, то на этом участке фронта подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Маломихайловке, Орлах, Новогригоровке и Полтавке. Потери ВСУ составили до 280 человек, уничтожена техника и станция РЭБ. По данным военкора, на Донецком направлении группировка "Юг" сорвала попытки прорыва ВСУ южнее Клебан-Быка. Нанесены удары по позициям противника в Берестках, Ильиновке, Константиновке и Северске. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" закрепилась на новых рубежах и атаковала позиции ВСУ в шести населённых пунктах Донецкой области, уничтожая живую силу и технику.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 26 сентября.
Вице-президент США заявил, что не стоит раздувать скандал из-за сообщения о созыве сотни генералов и адмиралов на встречу. Российский лидер Владимир Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума. А европейские СМИ продолжают кормить население "русофобскими придумками"
В пятницу Минобороны РФ сообщил, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 55 украинских беспилотников. В утренней сводке военного ведомства говорится, что больше всего украинских БПЛА — 20 аппаратов — средства ПВО перехватили и уничтожили над Азовским морем.
По 14 украинских дронов сбиты в небе над Крымом и Ростовской областью. Кроме того, три беспилотника ВСУ были уничтожены в Краснодарском крае, по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.
Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертв и пострадавших среди населения нет. Повреждение получили фасад и стеклянная витрина магазина на улице Доватора, а также несколько машин на стоянке.
Также вражеские дроны сбивали в Таганроге, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе региона. На окраине хутора Лагутник загорелась сухая трава. Пожарные быстро погасили пламя.
Американские СМИ "раздули трагедию"
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился созвать сотни генералов и адмиралов на встречу. Она запланирована на 30 сентября в штате Вирджиния. По данным издания, у многих высших американских военных эта информация вызвала "смятение и тревогу", так как причина встречи не была оглашена.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного во внезапном сборе сотен генералов и адмиралов ВС США. На встрече с журналистами он спросил, почему для них это так важно и почему они ведут себя "так, как будто это плохо".
Также Трамп указал, что он — "президент мира", и добавил, что ладить с людьми — это хорошо, а Хегсет умеет ладить с генералами и адмиралами. По словам главы белого дома, у США лучшее вооружение в мире, которое они продают другим странам, и "многие генералы хотят быть здесь, они хотят посмотреть на это".
"Они также будут посещать объекты с оборудованием. Они будут обсуждать новейшие системы и так далее", — добавил Трамп.
В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоумение по поводу того, что СМИ заинтересовались предстоящим мероприятием. По его мнению, в этой встрече нет ничего необычного.
"Я думаю, странно то, что вы сделали из этого такую большую новость", — сказал Вэнс.
Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума
Президент РФ Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве. Во время беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси российский лидер обсудил взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии. Президент поблагодарил гендиректора МАГАТЭ за визит и участие в форуме.
Кроме того, глава государства пообщался с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. С ним российский лидер обсудил развитие двусторонних отношений: "Эфиопия — наш давний, надежный партнер в Африке".
Связи между государствами развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, добавил он. Стороны поддерживают постоянный контакт.
Также президент России встретился с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном: "Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения".
После полуночи президент провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили работу атомной электростанции в закавказской республике и различные аспекты двусторонних отношений.
Зеленскому "еще аукнется"
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян. По словам Рогова, глава киевского режима рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище.
Ранее Зеленский, отвечая на вопросы иностранных журналистов, посоветовал российским официальным лицам убедиться, что они знают, где находятся бомбоубежища. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о наличии у России оружия, от которого ни одно бомбоубежище не спасет.
Рогов, в свою очередь, назвал громкие заявления Зеленского террористическими, подчеркнув, что такие угрозы ему "еще аукнутся". По его словам, украинский политик рискует повторить позорный конец в бункере своего кумира Гитлера.
Зачем Европа "придумывает небылицы"?
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что европейцы не объявляли никаких предупреждений России о готовности сбивать российские самолеты.
Ранее агентство Bloomberg написало, что европейские дипломаты якобы указали Москве на "готовность отвечать в полную силу" на возможные случаи вторжения в свое воздушное пространство. Речь идет о намерении сбивать российские самолеты-нарушители. Предупреждение, как заявляется, было озвучено на встрече в МИД России, которая якобы прошла "в напряженной обстановке".
Как указала Захарова, она не знает, о какой встрече идет речь. Сообщение Bloomberg она назвала "очередными придумками". По мнению Захаровой, агентство "состряпало эту новость в кавычках", чтобы "развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".
Стало известно о происходящем на поле боя
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Кроме того, по его словам, ВСУ жалуются Киеву на продвижение ВС РФ восточнее Купянска. Как отметил Марочко, солдаты просят усилить позиции на данном участке за счет резерва командования.
Между тем военкор Евгений Лисицын в пятницу опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. На Харьковском направлении группировка "Север" ударила по ВСУ в Алексеевке, Андреевке, Храповщине и Юнаковке, а также в Волчанске и Бочково. Потери противника, отмечается в публикации, составили около 170 человек. Уничтожена техника и склады.
На Купянском направлении группировка войск "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР), идёт зачистка. Накрыты позиции ВСУ в районе Котляровки и Синьковки, противник несёт серьёзные потери, подчеркивает Лисицын.
Что касается Запорожского направления, то на этом участке фронта подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Маломихайловке, Орлах, Новогригоровке и Полтавке. Потери ВСУ составили до 280 человек, уничтожена техника и станция РЭБ.
По данным военкора, на Донецком направлении группировка "Юг" сорвала попытки прорыва ВСУ южнее Клебан-Быка. Нанесены удары по позициям противника в Берестках, Ильиновке, Константиновке и Северске.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" закрепилась на новых рубежах и атаковала позиции ВСУ в шести населённых пунктах Донецкой области, уничтожая живую силу и технику.
О других новостях к утру сегодняшего дня — в публикации Главное за ночь 26 сентября.
