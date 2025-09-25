https://ukraina.ru/20250925/sergey-gorbachev-ukraina-sobiraet-stai-dronov-u-ostrova-zmeinyy-poka-zapad-tayno-vozrozhdaet-ee-flot-1069182746.html

Сергей Горбачев: Украина собирает стаи дронов у острова Змеиный, пока Запад тайно возрождает ее флот

Мы выработали методики борьбы с дронами, но применение подобного рода боевых средств носит массированный характер. Противник при этом пытается растянуть наши силы противодействия на всем театре боевых действий от Сочи и берегов Абхазии до Днепра, поэтому какие -то дроны могут проскочить, с чем мы и столкнулись в Новороссийске.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.В среду, 24 сентября, ВСУ предприняли комбинированную атаку на юг России. Украинские безэкипажные морские катера попытались атаковать порты Новороссийска и Туапсе. Огнем автоматического оружия они были уничтожены. - Сергей Павлович, каким образом украинским безэкипажным катерам удалось так далеко пройти в наших территориальных водах, где находилась точка запуска?- Точки запуска могут находиться в двух местах. С каких-то платформ, уже находящихся в море, например, судов, которые идут из Одесского и Измаильского портовых конгломератов. Они могли выпустить эти аппараты в нейтральных водах Черного моря .Тактика применения может быть и иной. С первых дней применения этих боевых средств создавались стаи или рои. Они могли находиться в полуспящем автономном режиме в несудоходном районе Черного моря. Ведь Черное море, хотя и небольшое, в нем есть зоны. В которых судоходство отсутствует почти полностью. Их трудно заметить из-за малоразмерности и из-за того, что они конструктивно приближены к системе "Стелс" и невидимы для радиолокационных станций. Затем по команде дроны переходили из автономного в управляемый режим.Формирование и запуск такого рода группировок БЭКов может происходить в районе острова Змеиный. То есть они формировались в районе Измаила, Килии, Вилково формировались, подходили к Змеиному и оттуда уже запускались. С учетом их скорости они могут проходить сотни миль, а как утверждают украинцы, и дальность некоторых исчисляется уже тысячами миль.Подойти к цели с использованием элементов скрытности возможно и с помощью средств радиоэлектронного противодействия, которые забивают помехами наши станции. У противника сегодня более 20 типов разного рода БЭКов. Это и надводные безэкипажные катера и подводные дроны-глайдеры. В июне этого года мы впервые столкнулись с атакой подводного дрона в районе Крымского моста. Дрон прошел в надводном положении, затем начал атаку и лишь на заключительном этапе был нейтрализован. То есть могут использовать и полупогружные дроны, у которых лишь малая часть находится над поверхностью, или чисто подводные быстроходные средства.С трибуны ООН Зеленский заявил, что Украина даже готова к экспорту морских дронов. Это заявление не просто бравада, они действительно обладают большим количеством БЭКов. Но это отнюдь не украинские самоделки. На заключительном этапе они, возможно, и доводятся руками украинских умельцев, но все это западное производство, прежде всего британское и французское.Все это поставляется на сухогрузах, которые якобы идут в румынские и болгарские порты, но на самом деле они заходят в гирло Дуная и выгружаются там. Это не поддается контролю, а с учетом большого тоннажа судов количество поставляемых дронов тоже немалое.Безусловно, мы выработали методики борьбы с дронами, но, к сожалению, применение подобного рода боевых средств носит массированный характер. Здесь действует философский закон, когда количество переходит в качество.Противник при этом пытается растянуть наши силы противодействия на всем театре боевых действий от Сочи, от берегов Абхазии до Днепра, поэтому какие -то дроны могут проскочить, с чем мы и столкнулись в Новороссийске.Морские дроны - это не игрушка в руках толкового вояки, а реализация серьезнейшего подхода к изменению войны 21 века. Мы имеем дело с воздушно-космической морской операцией, ибо без поддержки Запада, прежде всего США, подобные атаки осуществить невозможно. В воздушном пространстве в последнее время активно работает авиация НАТО, прежде всего морской патрульный самолёт P-8A "Посейдон". Он находился над нейтральной морской акваторией с контейнерами станции бокового обзора и мониторил нашу территорию. Такие операции проводятся все чаще. Впервые мы с этим столкнулись 29 октября 2022 года (атака украинских дронов на корабли Черноморского флота ВМФ России на базе в Севастополе 29 октября 2022 года стала первой в истории войны на море операцией, в которой воздушные и морские беспилотники использовались скоординировано для поражения флота на стоянке - ред).- Как со всем этим бороться?- Из пушки по воробьям стрелять не очень эффективно, поэтому нужно решить главную задачу. Мне представляется, что борьба с БЭКами — это второстепенная вещь. Главное — это устранить опасность со стороны Украины, лишив ее выхода к морю. Если Украина потеряет выход к морю, мы забудем на этом театре о применении дронов.Но сохраняется угроза и вне Черного моря. Это Балтика, наш порт в Усть-Луге, Приморск. Не забывайте и о потоплении судна Рособоронлогистики в Средиземном море в прошлом году. Только в этом году в Средиземноморском бассейне было шесть взрывов на танкерах, которые перевозили нашу нефть.То есть противник действует активно и на других театрах. Но исключить массированное применение подобного рода средств на Черном море, можно лишь лишив Украину выхода к морю. Этим мы сможем и обеспечить безопасность нашего братского Приднестровья и утихомирить Молдавию.- Кстати, Зеленский внес в Раду законопроект об отправке отдельных кораблей военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию до прекращения военного положения. Украинские противоминные корабли, судя по представленному перечню, будут использованы в других регионах планеты, или речь идет о подготовке украинских моряков за рубежом?- Здесь присутствует солидная доля не просто лукавства, а обмана всего мирового сообщества. Эта инициатива связана с молдавским фактором. Идет украинизация Молдовы, то есть подготовка прыжка Молдовы в объятия НАТО и ЕС. Украина тоже хочет в эти игры поиграть. А Запад стимулирует Украину для того, чтобы она в молдавском факторе не просто присутствовала, а участвовала. То есть Украина будет помогать Молдове стать западной страной, по факту членом НАТО и ЕС. В результате этого произойдет ликвидация Гагаузской автономии и устранение с политической карты Приднестровья. Так бы Украина решила бы вопросы и с логистикой и коммуникациями.Отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу, что украинские моряки уже находятся за рубежом. Благодаря Западу ВМС Украины существуют в реанимационном режиме. Остались только командующий ВМС Неижпапа и морская пехота, которая воюет в режиме мотострелков. Два бывших британских тральщика под украинскими флагами и украинскими экипажами базируются в Шотландии.Украинские моряки не только освоили эти тральщики, но и участвуют на них в учениях Sea Breeze. Раньше эти учения проводились в северо-западной части акватории Черного моря, сейчас у берегов Великобритании. Нидерланды, Франции, Бельгия передают Украине в таком же формате, как это сделали британцы.Кроме того, в Турции уже построен корвет типа "Ада" "Гетман Мазепа". В высокой степени готовности и второй такой же корабль. Они не находятся в водах Черного моря, но украинские моряки там тоже присутствуют. Также из ВМС некоторых стран минно-тральные корабли передаются Болгарии и Румынии. И на них в качестве стажеров также будут находиться украинские моряки.Видимо, эти корабли всеми правдами и неправдами пытаются перетащить в Черное море. И через некоторое время на этих кораблях тоже будут подняты украинские флаги, и де-факто эти корабли станут украинскими. Но, повторюсь, молдавский фактор здесь доминирует. Тем более что у Украины могут быть конфликты с той же Венгрией, что предполагает нахождение украинских военнослужащих за рубежом.Кстати, для действий ВСУ в Курской области никакие законы не принимались, на этой территории украинские вооруженные силы оказались ка бы сами собой. Тогда почему-то не потребовалось Зеленскому соответствующих решений. А теперь он решил заняться этой тематикой. И тематика эта имеет, как мне кажется, молдавский вектор.- Польша начала формировать региональное командование ВМС НАТО — POLMARFOR. Предполагается, что в 2028 году руководство балтийскими морскими операциями НАТО полностью перейдет к региональному командованию, которое начали создавать в республике. Можно ли сказать, что это подготовка следующего театра военных действий?- Балтика является очень горячим регионом. И хотя там пока не стреляют, тем не менее, помощник президента, глава морской коллегии Патрушев назвал Балтику зоной гибридной войны.И с учетом того, что практически вся Балтика, кроме небольшого побережья в районе Калининграда, является натовской (Финляндия, Швеция, Польша, Дания, Норвегия, Германия страны НАТО) действия, о которых вы упомянули, вполне логичны, как бы мы их не оценивали. Потому что превращение этого региона в перспективный театр военных действий так или иначе требует, во-первых, усиления военно-морской составляющей и по качеству и количеству, и создания соответствующих управленческих структур. И здесь в последовательности, системности Западу отказать невозможно.-Наши безэкипажные морские катера могут закрыть акваторию Черного моря и Балтику? Как раз в конце августа в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины.– У нас достаточно сил и средств для того, чтобы доминировать в Черном море, но только при условии, если Турция будет пассивно себя вести. Мы доминировали в Черном море в течение 70 лет, и уже только в нулевые годы Черное море превратилось в проходной двор. Сил у нас хватает, чтобы навести порядок в этом отношении. Но здесь мы уже говорим совершенно о другом формате действий и о других концептуальных моментах, ориентирах, решения по которым принимает наше военно-политическое руководство. Я думаю, что на данный момент вопрос доминирования в Черном море не стоит. Если мы лишим Украину выхода к Черному морю, то о безэкипажных морских катерах мы будем говорить очень мало.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия сделала нестандартный ход, чтобы сковать ВСУ под Купянском и Волчанском

